První písemné zmínky z Úštěka, města tyčícího se na pískovcovém ostrohu nad soutokem dvou potoků, dokládají osídlení již v 10. - 13. století. Historické náměstí s měšťanskými domy se zdobenými štíty a podloubím je stejně kouzelné jako labyrint zdejších úzkých uliček. Díky svému centru patří k nejkrásnějším městům na severu Čech s dochovanými prvky středověké krásy. Právě pro svůj dochovaný historický ráz s řadou architektonických památek byl Úštěk prohlášen v roce 1980 městskou památkovou rezervací, nejmenší v Česku.

Foto: Zadavatel inzerce

Starobylé Město Úštěk leží v malebné krajině na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí Českého středohoří a Kokořínska.

Úštěk je známý jako turistická oblast lákající návštěvníky svým historickým charakterem i blízkostí přírody. Městečko je obklopeno horami Sedlo, Ronov, Pohorským vrchem, Budinou a dalšími kopečky. Osobitý charakter historického města pak dotváří jezero Chmelař s přilehlými kempy, dvěma plážemi a letní pirátskou bitvou. Úštěk je proslulý také svými velkolepými jarmarky, při kterých se náměstí zaplní trhovci, řemeslníky a umělci a dobová atmosféra ještě více umocňuje středověký ráz městečka. Právě unikátnost míst zlákala i několik filmových tvůrců, Úštěk se objevil ve snímcích jako Kolja, Rebelové nebo také v zahraničním Jojo Rabbit. V návaznosti na tuto zajímavost vznikla Filmová stezka, která návštěvníky stejně jako další pěší stezky provádí Úštěkem. Vydat se tak můžete nejen po filmových místech, ale i po stopách úštěckého rodáka nebo dalšími stezkami, které vás provedou romantickými uličkami i malebnými údolími. I okolí města je obklopeno památkami a úžasnou přírodou.

Kostel sv. Petra a Pavla a budova děkanstvíZdroj: Zadavatel inzerce

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA A ŠTÍTOVÉ DOMY

Dominantou úštěckého náměstí je jistě kostel pocházející z druhé pol. 18. století, avšak stejně důležité pro historický charakter jsou i další často chráněné památkové objekty a především působivé štítové domy. V kostele se nachází cenný oltářní obraz, jehož autorem je český malíř Karel Škréta. Krásné štítové domy pak dávají výraznou představu o tom, jak vypadala zástavba menšího středověkého města. Štíty těchto domků se také staly inspirací pro originální logo města.

Hrad a Pikartská věžZdroj: Zadavatel inzerce

HRAD A PIKARTSKÁ VĚŽ

Hrad z počátku 15. st. byl unikátně vybudován v již vzniklém městě. Později byl mnohokrát upravován a sloužil jako městská sladovna. Část byla dokonce přestavěna na pivovar. Po válce začal chátrat a teprve v 21. st. byla započata rozsáhlá rekonstrukce. Zpřístupněné hradní nádvoří je nyní oživeno malebnou kavárnou. Jediná dochovaná věž městského opevnění byla postavena Václavem Cardou z Petrovic r. 1428 a dle archeologů mohla být s přilehlým hradem spojena dřevěnou lávkou. V současnosti je ve věži oblíbené Muzeum čertů. V rámci prohlídky muzea se lze podívat i do úštěckého podzemí, do dvou až čtyřpatrových sklepů vytesaných do pískovce už ve 14. st.

Ptačí domkyZdroj: Zadavatel inzerce

PTAČÍ DOMKY

Domy s dřevěnými přístavky, které navazují na sklepy a chodby vytesané v pískovcové skále, jsou úštěckým unikátem. Přístavky na skalní stěně lze nejlépe vidět z Kamenné ulice, odkud je patrné, že domky mají více pater.

Jezero ChmelařZdroj: Zadavatel inzerce

JEZERO CHMELAŘ

Areál kolem jezera Chmelař je rekreačním centrem s přilehlým kempem, dvěma plážemi, půjčovnou lodiček, šlapadel a paddleboardů, sportovními hřišti a několika stánky s občerstvením. Jezero bylo vybudováno v 60. letech na místě bývalého středověkého Velkého rybníka a od té doby slouží jako místo pro letní odpočinek.

HelfenburkZdroj: Zadavatel inzerce

HELFENBURK

Zřícenina Helfenburk leží v malebném Hrádeckém údolí. Na nádvoří hradu je možno využít ohniště nebo vystoupat na věž (během sezóny denně, mimo sezónu o víkendech) a vychutnat si krásný výhled do okolí. O místo se stará spolek Hrádek. Nejkratší cesta na hrad vede z nedalekých Rašovic a zdolají ji i méně zdatní turisté. V okolí se dále nachází zřícenina Hřídelík, Ronov a Chudý hrádek.

Kalvárie na OstrémZdroj: Zadavatel inzerce

POUTNÍ MÍSTO KALVÁRIE

Kapličky, které se v dálce tyčí nad Úštěkem, jsou barokním poutním místem z 18. st. Na vrcholek ke kapli Božího hrobu, kterou doplňují kaple Povýšení a Nalezení sv. Kříže, vede široké kamenné schodiště se zbytky sochařské výzdoby. Kalvárie je krásným místem s podmanivou atmosférou a nádherným výhledem na okolí.

SynagogaZdroj: Zadavatel inzerce

SYNAGOGA A ŽIDOVSKÝ HŘBITOV

Krásná klasicistní stavba z 18. st. byla kdysi jádrem staré židovské čtvrti a její zvláštností je fakt, že do suterénu byla umístěna židovská škola a byt učitele. Než zde stála, byla tu starší dřevěná modlitebna, která však shořela v důsledku jednoho z velkých požárů ve městě. Jen asi 1 km je vzdálený úštěcký židovský hřbitov, ke kterému vede příjemná tematická stezka.

Pokud strávíte v Úštěku více než jeden den, určitě stojí za návštěvu i mnoho dalších míst v okolí. V jen asi 5 km vzdálených Konojedech se nachází zámecký areál s Kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Kostel je během sezóny přístupný a občas se v něm pořádají koncerty. Nedaleko areálu je krásná přírodní zajímavost, která je chráněnou přírodní památkou. Tzv. Konojedské bochníky jsou vzdálené jen necelých 500 m a určitě stojí za návštěvu. Bobří soutěska nabízí příjemný pěší výlet k vodopádům a pokud máte rádi výhledy nemůžete opomenout rozhlednu Hořidla, Víťovu rozhlednu nebo majestátní a v okolní kopcovité krajině nejvýraznější horu Sedlo, která je se svými 727 m čtvrtým nejvyšším vrcholem Českého středohoří.

Bobří vodopádyZdroj: Zadavatel inzerce

Informační centrum na Mírovém náměstí nabízí propagační letáky a poskytuje informace o možnostech ubytování, kulturním a sportovním vyžití ve městě a okolí, jakož i o vlakových a autobusových spojích. Zakoupit v něm můžete pohlednice, turistické známky, vizitky, mapy a různé upomínkové předměty. K dispozici je internet. IC poskytuje zdarma mapu města Úštěk a mapu Úštěk a okolí.

V rámci projektu tzv. Přívětivého úřadu nechalo Město Úštěk vyhotovit novou vizuální identitu města, která mu dala nové logo a celý grafický manuál. Město se tak prezentuje moderním způsobem, který však vychází z jeho historického charakteru. Logo bylo inspirováno štítovými domy, kterými je úštěcká památková rezervace typická. V rámci stejného projektu byly dále vyhotoveny propagační materiály a vznikly webové stránky, které přehledně podávají informace jak návštěvníkům, tak i občanům města. Více o městě a aktuálním dění lze najít na webu města www.mesto-ustek.cz

Zdroj: Zadavatel inzerce