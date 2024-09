Chcete prožít aktivní neděli a poznat Ústí nad Labem z jiné perspektivy? Ideální příležitost budete mít v neděli 22. září, kdy se koná Mattoni Ústí nad Labem Running festival. RunCzech jako tradičně připravil několik závodů, ze kterých si vybere úplně každý a všichni budou moct i zafandit nejlepším českým para cyklistům na Českém poháru, který zpestří už tak bohatý program.

Foto: RunCzech

Půlmaraton se koná v Ústí nad Labem už počtrnácté. Pravidelně je tím nejrychlejším ze série RunCzech a letos navíc organizátoři trasu ještě upravili a zrychlili, takže je ideální příležitostí, pokud si chcete zaběhnout osobní rekord. Jako tradičně vede trať i skrz továrnu Spolchemie, která zastavuje svůj provoz na jediný den v roce. Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem startuje ve 14:30.

Vrchol EuroHeroes a nová desítka

V Ústí nad Labem opět také vrcholí série EuroHeroes. V mužské i ženské kategorii se očekává napínavý boj o titul až do posledních metrů, jelikož o celkových vítězech není rozhodnuto.

Hlavní novinkou je závod na 10 kilometrů. Jestli si ještě netroufnete na celý půlmaraton, nebo jste si užili letošní desítku v Karlových Varech nebo Grand Prix, je tento nový závod přesně pro vás. V devět hodin ráno otevře celý program.

Samozřejmostí jsou potom oblíbené rodinné běhy. V 11 hodin startuje dm rodinná míle, kterou mohou děti běžet, nebo odjet na odrážedle či na kole. Rodiče zase můžou vzít ty nejmenší i do kočárků. Ve 14:45 se běží dm bambini run. Zde jsou děti od dvou do sedmi let rozřazeny podle věku na trasy 100, 150 a 200 metrů. Všichni dostávají také tričko a po doběhnutí čokoládovou medaili.

Součástí závodů je i Marathon Music Festival. Všechny běžce tak poženou dopředu hudební vystoupení, která budou rozmístěna po trati.

Poslední volné registrace jsou k dispozici na webu runczech.com