Vzhledem k tomu, že současná globální situace vyhnala ceny energií do astronomických výšin, je otázka vhodně zvolených energetických úspor jednou z nejzásadnějších. Státní fond podpory investic nabízí vlastníkům bytových domů úvěr právě na snížení energetických nákladů s až 30letou splatností.

Topná sezona se blíží a ceny plynu i elektřiny jsou aktuálně s trochou nadsázky nepředvídatelnou noční můrou. Investice do zateplení, případně do jeho revitalizace, je proto jedinou jistotou, jak snížit náklady na vytápění. Pro sektor vlastníků bytových domů se jeví velmi zajímavou možností žádost o úvěr ve Státním fondu podpory investic v programu Panel 2013+, který, jak název napovídá, je na trhu dostupný bezmála již desátý rok. Žádat o úvěr mohou vlastníci bytových domů, tedy družstva, společenství vlastníků, fyzické i právnické osoby, města a obce. Technologie výstavby bytového domu (panel či cihla) není v tomto případě rozhodující.

Úvěrový trh nyní také prochází velmi nestabilním obdobím. Úrokové sazby jsou v současné době na nejvyšší hodnotě od ledna 2008 a lze jen stěží předvídat jejich budoucí vývoj. Mohlo by se tedy zdát, že uvažovat v současnosti o úvěru není nejlepší nápad. Pokud si však chcete vzít úvěr, který vám ve výsledku přinese energetické úspory, jeví se všechno jinak. Výhodou úvěru z programu Panel 2013+ jsou jasně dané podmínky garantované státem. Úvěr lze splácet až 30 let, ale je také možné ho kdykoliv splatit předčasně, a to bez jakýchkoliv sankcí a pokut.

Získané finanční prostředky lze využít na

snížení energetické náročnosti domu,

opravy poruch domů,

opravy a modernizace společných prostor,

modernizace bytových jader.



Široké využití úvěru tedy umožní nejen zateplení domu či jeho renovaci, ale i například odstranění poruch jeho základů a opravy hydroizolace spodní stavby, odstranění statických poruch nosné konstrukce, opravu obvodového pláště, lodžií nebo balkonů včetně zábradlí, výměnu původních balkonů za nové nebo jejich pořízení v domech, kde dosud balkony nebyly. Financovat úvěrem lze také opravy a zateplení střech včetně nástaveb, jako jsou například strojovny a komíny, vyregulování otopné soustavy, opravu nebo výměnu hromosvodů, hlavních rozvodů elektřiny a mnoho dalšího.

Žádosti o úvěr se podávají na pracovištích Státního fondu podpory investic v Praze (Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2) a v Olomouci (Dolní náměstí 192/9, 779 00 Olomouc), a to osobně, poštou, nebo datovou schránkou wikaiz5. Podmínky pro poskytnutí úvěru jsou dány nařízením vlády č. 468/2012 Sb.

