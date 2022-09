O současném turbulentním vývoji nejen v politice jsme si povídali s poslancem za SPD a kandidátem na senátora v Praze 10 Mgr. Jiřím Kobzou.

Mgr. Jiří Kobza, poslanec a kandidát na senátora v Praze 10 | Foto: J. Kobza/osobní archiv

Pane poslanče, jak zvládáte dnešní dobu plnou stresu, nejistoty a emocionální zátěže, které s sebou přináší dramatická politická situace?

Zatím celkem dobře, protože jsem už v životě byl v zapeklitějších situacích. Když jsem před lety pracovně působil v Íránu, zažil jsem válku z pozice obyčejného civilisty, seděl jsem potmě ve sklepě, bez elektřiny, v zimě a bez jídla, kdy jsem čekal až to venku přestane bouchat, abych si šel s kuponovou knížkou vyzvednout svůj skromný příděl potravin. Tím nechci nijak zlehčovat dnešní stav v České republice, naopak. Protože stávající situace má hodně podobného s tím, co jsem prožil, beru všechny signály velmi vážně. Navíc tehdy jsem se v té situaci totiž staral jen sám o sebe, nemusel jsem se starat o děti, ženu, staré rodiče. Nemusel jsem dumat nad tím, jak je ochránit, co jim dát jíst. Vzhledem k tomu také na vlastní kůži znám, jak vypadá takzvaný blackout, tak z toho, co se děje a co by se snadno mohlo dít mám opravdu respekt.

Děsivé prognózy se na nás valí ze všech stran. Potravinová krize, stoupající ceny energií, probíhající válečné konflikty. Myslíte, že média plní svou práci dobře, nebo nás zbytečně straší?

V naší zemi už média hlavního proudu svou práci dobře nedělají velmi dlouho. Zcela záměrně odvádí pozornost od palčivých problémů a místo toho, aby pátrala, proč jsme se ocitli v situaci, kdy mnozí z nás přemýšlí, co budou v zimě jíst a čím budou topit, věnují se při zpravodajství v hlavním vysílacím čase z šedesáti procent tématu Ukrajiny.

Nemusím snad upozorňovat na to, že tato média buď mají konkrétní vlastníky (a jejich vazby lze dobře vysledovat dle toku financí), nebo jsou vázána kodexem Evropské komisi. Ta mimo jiné totiž stanovila, jakým způsobem se mají podávat informace ve veřejnoprávních médiích. Nikdy by mě nenapadlo, že se dostaneme i po roce 1989 do stavu, kdy mnozí lidé považují obecně všechna velká média za poplatná režimu a tedy nedůvěryhodná.

Vám osobně v poslední době média věnovala zvýšenou pozornost. Děje se tak vždy před každými volbami, nebo je to s nynějším politickým vývojem intenzivnější?

Jednoznačně se to zhoršuje spolu se stoupajícími preferencemi SPD. Když jsme v roce 2017 šli do prvních sněmovních voleb, SPD dohromady nikdo neznal a v médiích po nás neštěkl ani pes. Jenže potom jsme najednou měli jedenáct procent a dvaadvacet poslanců, a tak se před dalšími volbami náhle rozjely velké útoky. A to nejen zvenčí, ale bohužel i zevnitř hnutí. Možná si vzpomenete na našeho bývalého kolegu pana Volného, dnes již vyloučeného, který udělal pro rozvrat SPD, co mohl.

Dnes je situace o to vyhrocenější kvůli problémům, do kterých náš stát uvedla současná vláda, kdy se dá říct, že tak rychlý úpadek životní úrovně, který se odehrál za posledních osm měsíců, se dá srovnat snad jen s rychlostí úpadku během skutečného válečného stavu.

Preference koaličních stran tedy prudce klesají a stranické sekretariáty koalice se potí hrůzou, jak dopadnou nadcházející komunální a senátní volby. A proto dělají, co můžou, aby znectili jedinou skutečnou parlamentní opozici a aby znectili občany s vlasteneckým cítěním, ze kterých za pomoci spřátelených médií dělají nacisty, proruská individua, uctívače Putina a podobně.

Vy jste byl označen nejmenovaným časopisem za proruského agenta a dalším médiem za šedou eminenci v pozadí jakési speciální školy pro politiky.

Mě už nic nepřekvapí. Jakýsi pán v červeném tričku s obrázkem Putina se snažil mermomocí se mnou vyfotit na setkání vlasteneckých intelektuálů v Příčovech. kde jeho počínání vzbudilo poměrně velkou pozornost. Několik dnů nato se objevil článek v Reflexu, kde jsem byl na titulním snímku já a výřez břicha onoho výše zmíněného pána. Fotograf evidentně chtěl zachovat anonymitu tohoto dobrodince.

Další články například rozebíraly moji závěrečnou práci, kterou jsem psal v rámci kurzu volebního marketingu. Tématem práce byl politický a volebí marketing ve světě krizí v Čechách roku 2022. Pisateli článku se nelíbilo, že jsem v rámci práce kritizoval současnou vládu a upozorňoval, že většina z jejích členů jsou absolventi Aspen Institutu. Co na to říct? Snad autor nečekal, že ve své práci budu vládu chválit?

Mnozí se divili, proč se SPD nezúčastnila nedávné demonstrace na Václavském náměstí, přestože konkrétně vaše jméno bylo uvedeno mezi avízovanými řečníky.

To je jen další díl oné předvolební skládačky. Účast SPD na této velké demonstraci byla na našem předsednictvu diskutována skoro týden. Měli jsme pochybnosti ohledně organizátorů, jejichž jednání bylo velmi podivné. Slogan (Česká republika na 1. místě), který SPD používá od voleb v roce 2017, použili bez rozpaků a bez zeptání jako název své demonstrace. Pozoruhodné bylo, že následně mi odmítli dovolit vystoupit a zdůvodnili to tím, že pokud se nedostaví sám Tomio Okamura, nesmí za SPD vystoupit nikdo. Rád bych podotkl, že to bylo po deseti letech, co se pohybuji v politice, vůbec poprvé, kdy mi někdo, kdo o sobě tvrdí, že je vlastenec, nechtěl dovolit vystoupit a promluvit.

Ale protože se na to téma rozeběhla na sociálních sítích bouřlivá diskuse, pořadatelé nakonec ustoupili a svolení k účasti jsem dostal. Mezitím se k nám ale dostaly informace z různých zdrojů, o tom, že se právě na této demonstraci chystají nějaké akce, které mají primárně znectít SPD a potažmo celou vlasteneckou frontu. Že budeme spojováni s nacisty, proruskými trolly a podobně. Po dlouhé poradě jsme tedy dospěli k názoru, že bude přece jen moudřejší na pódium nechodit, ale že raději zůstaneme mezi lidmi pod ním. Člověk koneckonců chodí na demonstrace kvůli lidem a já jsem s lidmi mluvit chtěl, chtěl jsem na vlastní oči vidět, kolik se jich do Prahy z celé republiky sjede, v jaké budou náladě a o čem budou chtít mluvit. To je nejlepší způsob, jak být v obraze. Zajímala mě i úroveň organizace, zajímalo mě chování policie a tak dále.

Zdroj: J. Kobza/osobní archiv

Jaké bylo ale moje překvapení, když jsem si následující den přečetl na Novinkách a na Fóru24, že jsem na této, dle jejich slov proruské a fašistické, akci vystoupil a že jsem tam mluvil. Došlo mi, že ty články byly napsány dopředu a že ty hlasy, které nás varovaly před dehonestující kampaní, měly pravdu. Manipulace s veřejným míněním, která probíhá, je opravdu extrémní a zdá se, že jedinou překážkou, která brání zavést zpět totalitu, jsou zatím ještě demokratické volby, které mohou všem těmto snahám vystavit známku hanby a naopak posunout opozici zejména do Senátu, kde by tím došlo k rozbourání stávajícího mocenského monopolu koalice.

Jaký máte pocit z nadcházejících voleb?

Pocity mám smíšené. Kdyby to bylo jen na lidech, tak je pocit dobrý. SPD má důvěru stále většího počtu voličů. Já ale nemám důvěru v zákulisní machinace, které kolem voleb probíhají. Moje zkušenosti z Íránu s několika volbami, které jsem tam zažil, jsou varující. Manipulace s hlasy tam probíhala pomocí starých triků, které je možno použít i dnes, ovšem na digitální úrovni. My v Česku máme naštěstí tu výhodu, že můžeme díky účasti občanů ve volebních komisích porovnávat sečtené výsledky s údaji na serveru volby.cz, zda byly nahlášené počty hlasů zapsány správně.

Máte nějaký zaručený recept, jak se zbavovat stresu z práce?

Proti stresu mám naštěstí děti. Když přijdu z práce domů, okamžitě čelím zcela jiným stresům, které mě donutí soustředit se na něco jiného, než je práce. Obzvláště můj malý synek je v tom velmi zdatný. Nedávno zrovna zjistil, že začít něco demolovat je vynikající způsob, jak si získat všeobecnou pozornost celé rodiny. Díky tomu jdou nějaké pracovní stresy ihned stranou! A já jsem za to rád. Přál bych si, abychom všichni mohli v následujícím školním roce řešit především tyto malé, radostné starosti. Prosím proto všechny občany: Jděte k volbám. Zodpovědnost za vlastní osud začíná u každého z nás a není dobré o sobě nechat rozhodovat jiné. Vezměme osud naší krásné země opět do svých rukou.

Rád bych touto cestou požádal obyvatele a sousedy z Prahy 10, kde bydlím, o podporu mé kandidatury do Senátu. Česká republika a tradiční rodina jsou u mne na 1. místě.

Děkuji!

Zdroj: J. Kobza/osobní archiv

Mgr. Jiří Kobza, poslanec a kandidát na senátora v Praze 10 za SPD. V Poslanecké sněmovně je členem Zahraničního výboru a místopředsedou Výboru pro životní prostředí.

Dříve pracoval jako geolog, obchodní a technický manažer, podnikatel a diplomat (zejména v zemích Blízkého východu, mj. jako obchodní rada a chargé d´affaires na velvyslanectví ČR v Íránu). Podílel se i na mnoha humanitárních projektech (např. pomoc válečným uprchlíkům v Íránu, zdravotnický projekt v Zambii, organizace pomoci postiženým zemětřesením na Haiti). Je nositelem zlaté Medaile vděčnosti prezidenta Arménie za aktivity na osvobození válečných zajatců z války o Náhorní Karabach.

