První kroky návštěvníků Pardubic – města perníku - obvykle směřují na Zelenou bránu, poslední pozůstatek důkladného městského opevnění z počátku 16. století. Její vrchol poskytuje neopakovatelný výhled nejen na celé Pardubice, ale i daleké okolí. Za pěkného počasí je možné spatřit dokonce i nejvyšší vrchol Česka – Sněžku. Věž však nenabízí pouze pěknou podívanou. Během výšlapu na ochoz se v každém patře můžete na chvilku zastavit, abyste nabrali dech, a zároveň se seznámili s některou ze zajímavostí z historie města. Víte například, jak vznikla pověst o erbu pánů z Pernštejna a proč mají Pardubice ve znaku bílou přední půlku koně?

Foto: archiv Turistického informačního centra Pardubice, p. o.

Pro malé cestovatele, kteří by se výšlapu nahoru obávali, je na zabavení a odpoutání pozornosti připravena hra s názvem Tajemství Zelené brány, kdy na základě veršovaných indicií během výstupu na ochoz musí vyluštit tajenku a poté ještě prokázat trochu odvahy. Za to je pak brána odmění a budou si moci s sebou odnést maličkost domů na památku. Děti si navíc ještě vyzkoušejí roli tiskaře, písaře či stavitele v Koutku malého kronikáře v předbraní, které navíc slouží jako výstavní prostor pro místní umělce.

Zdroj: archiv Turistického informačního centra Pardubice, p. o.

Důvodů proč navštívit tuto dominantu je však více. „Zelenou bránu se snažíme veřejnosti zpřístupnit co nejvíce, proto jsme rozšířili provozní hodiny během prázdnin. Otevřeno je celý týden, a to včetně pondělků. Navíc i letos pokračujeme v návštěvnicky velmi úspěšné akci Západy slunce na Zelené bráně, kdy je vyhlídková věž otevřená až do 22. hodiny. Při pohledu na Pardubice ve svitu zapadajícího slunce totiž zajásá srdce každého romantika.“ doplňuje Miloslava Christová, ředitelka Turistického informačního centra Pardubice.

Zdroj: archiv Turistického informačního centra Pardubice, p. o.

Po prohlídce Zelené brány si návštěvníci mohou odpočinout a nasát příjemnou klidnou atmosféru historického centra na Pernštýnském náměstí či v útulných uličkách kolem něj. Ty jsou plné restaurací, kaváren a vináren, na jejichž zahrádkách může každý hodit starosti všedního dne za hlavu.

Kdykoliv do Pardubic zavítáte, vždy se tu něco děje. Kulturní a sportovní program města je nabitý akcemi všeho druhu. Pardubice žijí klidem i energií, nabízejí nepřeberné množství netradičních aktivit od divadelních představení pod hradem Kunětická hora až po možnost plavby po Labi na paddleboardech v samotném centru.

Zdroj: archiv Turistického informačního centra Pardubice, p. o.

Za pozornost stojí i město samotné, které můžete poznat například během jedné z pravidelných komentovaných prohlídek s průvodcem. Ty se od června do října konají každou sobotu od 15. hodiny.

Více informací naleznete na: zelenabrana.eu, bližší informace k prohlídkám města: pardubice.eu/prohlidky