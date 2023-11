Pokud jste si při čtení titulku tohoto článku představili víkendový „pivní maratón“, předem upozorňujeme, že to není ta správná asociace. Náš tip na víkend je mnohem sofistikovanější a potěší každého. Bez ohledu na to, zda mu pivo chutná nebo ne.

Hotel Černá Hora | Foto: Hotel Černá Hora

„Beer-friendly“ není podmínka

Pivovar Černá Hora není třeba nijak zvlášť představovat. Možná vás ale překvapí informace, že v jeho bezprostřední blízkosti se nachází také čtyřhvězdičkový Hotel Sladovna. Ten se těší stále větší přízni hostů nejen z Česka, a to i těch, které představa orosené sklenice piva nijak zvlášť nefascinuje.

„Náš koncept wellness hotelu v blízkosti černohorského pivovaru má širokou škálu využití. Na první dobrou zaujme samozřejmě milovníky piva, kteří svůj pobyt spojí s návštěvou pivovaru a ochutnávkami. Spokojené jsou u nás ale i dámy, které ocení sklenku vína ve vířivce, příjemnou masáž či chutnou večeři. Těm pivo nabízíme pouze v rámci relaxační lázně :)“ vysvětluje Aleš Hauzar, ředitel hotelu Sladovna a dodává: „Program si zde hravě nakombinují dvojice, rodiny, skupiny přátel i celé firemní týmy.“ Komfortní ubytování zahrnuje 40 stylově zařízených pokojů, několik rodinných pokojů a exkluzivní dvoupodlažní apartmán Sladovna s vířivkou přímo v ložnici. Za dobrým jídlem nemusíte nikam odcházet, menu hotelové restaurace Sladovna uspokojí i velmi náročné chuťové pohárky stejně jako pivo a pivní speciality ze stylového sklepa Šenk u Prokuristy.

1/30 Zdroj: Hotel Černá Hora Bazén 2/30 Zdroj: Hotel Černá Hora Bowling 3/30 Zdroj: Hotel Černá Hora Hotel Černá Hora 4/30 Zdroj: Hotel Černá Hora Kneippův chodník 5/30 Zdroj: Hotel Černá Hora Koupele 6/30 Zdroj: Hotel Černá Hora Koupele 7/30 Zdroj: Hotel Černá Hora Koupele 8/30 Zdroj: Hotel Černá Hora Masáže 9/30 Zdroj: Hotel Černá Hora Masérna 10/30 Zdroj: Hotel Černá Hora Muzeum 11/30 Zdroj: Hotel Černá Hora Ochlazovna 12/30 Zdroj: Hotel Černá Hora Pokoj 13/30 Zdroj: Hotel Černá Hora Pokoj 14/30 Zdroj: Hotel Černá Hora Privátní whirpool 15/30 Zdroj: Hotel Černá Hora Privátní whirpool 16/30 Zdroj: Hotel Černá Hora Privátní whirpool 17/30 Zdroj: Hotel Černá Hora Recepe 18/30 Zdroj: Hotel Černá Hora Relaxační zóna 19/30 Zdroj: Hotel Černá Hora Restaurace 20/30 Zdroj: Hotel Černá Hora Restaurace 21/30 Zdroj: Hotel Černá Hora Restaurace 22/30 Zdroj: Hotel Černá Hora Restaurace 23/30 Zdroj: Hotel Černá Hora Sauna 24/30 Zdroj: Hotel Černá Hora Sauna 25/30 Zdroj: Hotel Černá Hora Snídaně 26/30 Zdroj: Hotel Černá Hora Šenk U prokuristy 27/30 Zdroj: Hotel Černá Hora Veřejná whirpool 28/30 Zdroj: Hotel Černá Hora VIP 29/30 Zdroj: Hotel Černá Hora VIP 30/30 Zdroj: Hotel Černá Hora Bazén

Začněte víkendem

Podzim je jako stvořený na prodloužené víkendy. K dobití baterek před koncem celoročního maratonu skvěle poslouží víkend nedaleko Moravského krasu, kde se můžete kochat krásami nejznámější propasti Macocha, součástí komplexu punkevních jeskyní, ale i komnatami zámku Rajec nad Svitavou a jeho anglickým parkem. Pokud vám rodina nedá propustku na sólo výlet, program pro děti vyřešíte v nedalekém westernovém městečku Boskovice. „Naše poloha je jako stvořená pro prodloužené víkendy. Během 2-3 dnů můžete zažít cokoli – od absolutního relaxu ve wellness, přerušovaného pouze pauzami na gastronomické zážitky, přes poznávací výlety po okolí až po ničím nerušený odpočinek v přírodě. To vše do vzdálenosti 20 kilometrů,“ říká Aleš Hauzar a připojuje i speciální tip pro opravdu zaneprázdněné: „Pokud vás už v průběhu víkendu obchází splín z nového pracovního týdne, přijeďte k nám třeba na nedělní tříchodovou večeři a zůstaňte do rána. O pondělní snídani se vám postaráme, stačí si jen domluvit home-office nebo pozdější příchod do práce.“ I takový jednodenní pobyt za zvýhodněnou cenu si samozřejmě můžete zpříjemnit v hotelovém wellness centru s vodním spa a saunovým světem.

Pivo na všechny způsoby

Na závěr ještě speciální tip pro ty, jejichž představu dokonalého pobytu v blízkosti známého pivovaru předchozí řádky nenaplnily. Ano, hotel Sladovna je také rájem pro pivní fajnšmekry a potenciál své polohy využívá na maximum. Stačí podrobně prozkoumat menu hotelové restaurace, šenku, a také nabídku pivních lázní situovaných přímo v prostorách hotelu. Ta mimo jiné láká i na exkluzivní pivní rituál, při kterém si po pivní lázni můžete dopřát pivní zábal a masáž chmelovým měšcem. Pokud se vaše představa dokonalé koupele pojí se sklenicí piva, stačí si k ní objednat například 5l soudek místního nefiltrovaného piva. Jinými slovy, vaší pivní fantazii se zde rozhodně meze klást nebudou. „Naše pivní lázně jsou vyhledávaným zpestřením pobytu pro pány i dámy, či firemní teambuildingová setkání. Nemusíte být milovníkem piva, abyste si u nás některou z jeho předností mohli vychutnat,“ uzavírá A Hauzar.