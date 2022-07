Myslíte si, že znáte Prahu na jedničku? Ověřte si to s novou zábavnou hrou HRAJ PRAHU! Provede vás nejen historií a současností města, ale také projekty, které se realizují díky evropským fondům. Na úspěšné soutěžící čeká výhra!

Foto: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Víte, které pražské nádraží je nejstarší? Které náměstí v Česku je největší? Nebo které modernizace proběhly v pražském metru díky financím z Operačního programu Praha – pól růstu ČR? Do svého chytrého telefonu nebo tabletu si od prvního července můžete stáhnout geolokační hru HRAJ PRAHU! a projít se s ní po prvním a druhém pražském obvodu. „Cílem bylo přiblížit zábavnou formou zajímavá místa v Praze a také upozornit na to, že díky financím z jednoho z evropských fondů se mohla v předchozích letech zásadně změnit k lepšímu. Je to Operační programu Praha – pól růstu ČR, který do konce května 2022 podpořil už 1 700 projektů celkovou částkou 12,9 miliardy korun,“ říká Karel Andrle, ředitel odboru evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy.

Projděte si stanoviště podle svého

Jak se pustit do hry? Je to jednoduché. Stáhněte si aplikaci HRAJ PRAHU!, vyberte si okruh, nahrajte ho a můžete se vydat do terénu. Když budete poblíž lokace, ke které se váže otázka, zobrazí se vám na mapě interaktivní bod. K některým otázkám najdete nápovědu, většinou v místě, kde se zrovna nacházíte. Stanoviště s otázkami jsou barevně rozdělená do tří kategorií podle počtu bodů, které lze získat za správně zodpovězené otázky. Jednotlivá zastavení si můžete projít v libovolném pořadí a tehdy, kdy se vám to hodí. Když se vám podaří získat minimální počet bodů, můžete se těšit na odměny.

Zdroj: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Těšte se na zajímavé odměny

Máte dost bodů? V cílové stanici, kterou je CAMP (Centrum architektury a městského plánování) v rámci Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, si můžete vyzvednout turistickou vizitku. Navíc dostanete slevu na vstupenku do Botanické zahrady Praha nebo dětskou vstupenku zdarma do vybraného střediska Planetum, tedy do Planetária Praha, Štefánikovy hvězdárny nebo Hvězdárny Ďáblice. Množství slevových kuponů je omezené, takže se pusťte do hraní co nejdřív, ať vám neutečou.

Účastníkem geolokační hry HRAJ PRAHU! se může stát každý, kdo je starší 6 let a nainstaluje si stejnojmennou aplikaci HRAJ PRAHU!. Do hry se můžete zapojit od 12. 7. 2022 do 31. 12. 2022. Více informací najdete na www.penizeproprahu.cz.

csdevelopment.cz/hrajprahu

Zdroj: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA