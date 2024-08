Důležité informace návštěvníkům slavností s aktuálním programem.

,,To je významné jubileum, a tak jsme se v městském kulturním středisku snažili, abychom pro diváky připravili program, který významu takového výročí odpovídá. Kromě tradiční hudby a vystoupení všech místních souborů a muzik, na které se všichni těšíme, vystoupí například Jiří Pavlica & Hradišťan, zahraniční soubory ze Slovenska a z Chorvatska a pestrý program různých žánrů je připraven na scéně na Chodském náměstí. Nezapomněli jsme ani na nejmenší návštěvníky, protože si přejeme, aby se na Chodské slavnosti – Vavřineckou pouť těšili a domů se pak vraceli spokojení diváci všech generací,“ uvedl ředitel MKS Patrik Zuber.

,,Osobně se nejvíc těším na vystoupení dudáka Antonína Konrádyho s jeho kapelou. On je stálicí a lákadlem Chodských slavností už od jejich počátku, tedy sedmdesát let. A to je úctyhodný výkon!“ připomíná domažlický starosta Stanislav Antoš.

Zásadní součástí slavností je Vavřinecká pouť.

,,A aby si každý návštěvník mohl odvézt něco na památku, máme připravenou publikaci Vítejte hu nás, pamětní medaili a speciální turistickou známku, které budou spolu s dalšími suvenýry k dostání v Městském informačním centru na Chodském náměstí,“ zmínil Zuber.

Připraven bude i bohatý stánkový prodej v ulicích města.

,,Je závazkem nejen vedení města, ale i obyvatel regionu, udržet tradici Chodských slavností, rozvíjet povědomí o českých tradicích, folklorní muzice a tancích, tradičních řemeslech i pokrmech, které se vážou k regionu Chodska. Velmi mě těší, kolik k nám zavítá mladých lidí a dětí a jak se jejich rodiče i prarodiče snaží představit jim to, co dělá Domažlicko a celé Chodsko nezapomenutelným místem, které si zaslouží jejich návštěvu a naší péči,“ uzavřel Antoš.

