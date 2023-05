Pozvánka toho nejpovolanějšího, principála festivalu Cirkulum Václava Pokorného.

Foto: Cirkus trochu jinak, z. s.

principál festivalu Cirkulum Václav PokornýZdroj: Cirkus trochu jinak, z. s.Vážení čtenáři Deníku, dovolte abych Vás pozval do naší cirkusové vesnice CIRKULUM.

Věřím, že si 7. ročník festivalu CIRKULUM a jeho světové cirkusové gurmánské menu vychutnáte a ochutnáte něco, co jste ještě nikdy neochutnali. Naši šéfkuchaři si na letošním ročníku dali opravdu záležet.

Těchto pět dnů, které s námi prožijete je pro nás velkým svátkem, a to hned z několika důvodů. Jedná se o vyvrcholení naší celoroční práce, a to jak v přípravách festivalu, tak v rámci příprav našich projektů a inscenací, na kterých pracujeme, v rámci našeho spolku Cirkus trochu jinak z.s..

Na festivalu CIRKULUM prezentujeme novinky. V letošním roce se jedná o akrobatické představení třech mladých umělkyň nesoucí název Čarokrásky. Dále bych Vás rád pozval na improvizační taneční a akrobatickou show Sketch comedy. A jako třešinka na dortu je připravena ukázka lyrické reflexe kultovního Cizince od A. Camuse, zpracovaná v žánru fyzického divadla s virtuózními akrobatickými prvky s názvem Erlend.

V letošním roce se vrátíme k provazochodectví, se kterým jsme festival v roce 2016 zakládali. Provazochodectví nás bude provázet celým festivalem, a to hned v několika podobách a obměnách. Pro mne se jedná o disciplínu, která je „majstrštyk“ v cirkusovém umění. Tento cirkusový prvek můžete vidět u Davida Dimitriho, u francouzské company L’Enjoliveur či v představení Erlend od Jindřicha Kopidola.

Zdroj: Cirkus trochu jinak, z. s.

Zatímco David i company L’Enjoliveur jsou zkušenými akrobaty a umělci, tak Jindřich je mladý performer, který hledá jiné možnosti, jak využít cirkusové prvky v představení. Režii k tomuto představení dělá Jan Jirák, zkušený performer a ekvilibrista, který také uvede v rámci festivalu své představení IIII Dimenze. V předhradí na Vás čeká také bohatý program, a já bych rád zmínil a vyzdvihnul naše mladé cirkusáky z Umcirkum s představením Cirk Motion, které připravili pod vedením Leony Macurové a Elišky Holčápkové.

Musím říci, že jsem hrdý na náš tým, který každoročně připravuje festival s vervou a nadšením. CIRKULUM vzniká ve spolupráci s partnerským festivalem CirkulArt na Slovensku. Bez této spolupráce a také podpory všech subjektů, ambasadorů a partnerů bychom festival neměli v takové podobě v jaké jej vidíte. Velkou ctí je mi přivítat všechny účinkující, kteří přijali pozvání na CIRKULUM 2023 a vážili dlouhou cestu, aby Vám předvedli své umění a Vy si mohli odnést nevšední zážitky a třeba se i inspirovali. Festival CIRKULUM je pro mne osobně sen, který ve mne zanechá spoustu emocí a radosti.

V loňském roce jsem se přistihl, že na festivalu mám nejraději, když slyším emoce a ovace Vás diváků, bez kterých by CIRKULUM nebylo takové, jaké je. Pokud se vám festival líbí, šiřte jej, aby i vaši kamarádi, rodina i sousedi mohli prožít tyto chvíle plné emocí, kouzel, radosti a inspirace.

Jak říkávám, CIRKULUM se nedá popsat slovy, musíte ho zažít.

S pozdravem Václav Pokorný principál