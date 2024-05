Stále trvající a stupňující se nespokojenost zemědělců s agrární politikou České republiky a Evropské unie trvá. Proto se vedení Zemědělského svazu ČR a Agrární komory a dalších nevládních organizací zastupujících české zemědělce rozhodla k další protestní akci. Ta se uskuteční v Praze ve středu 22. května.

Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR. | Foto: archiv Deníku

„Zemědělství je jedním z hlavních témat nadcházejících voleb do Evropského parlamentu. Námi plánované protesty proto mají být formou vyjádření nesouhlasu s dosavadním vedením agrární politiky českého státu a také ze strany orgánů EU. Dopady vidíme dnes a denně na našich polích, likvidovaných sadech, v živočišné výrobě a mizejících provozech. Vše, na co jsme upozorňovali, se již stalo nebo se právě děje. Proto toho už zemědělci mají dost,“ říká Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR.

Protesty se uskuteční 22. května v Praze v odpoledních hodinách, kdy přejedou stovky kusů zemědělské techniky do Prahy a také tisíce zemědělců před Úřad vlády na nábřeží Edvarda Beneše na Malé Straně.

„Podpoří nás ale také potravináři, myslivci a další společnosti, které jsou na zemědělství navázaní, jako prodejci techniky, výrobci krmiv a mnozí další. Mrzí nás, že budeme komplikovat v Praze dopravu, a tak na oplátku pro obyvatele Prahy uspořádáme během dne setkání na Letenské pláni, kde se budou moci Pražané pobavit, ochutnat potraviny přímo od zemědělců. Bude tam hudební produkce a připravujeme i program pro děti. A budeme se snažit vysvětlit, proč protestujeme a že je to i za jejich zájmy. Za to, aby si naše země zachovala schopnost uživit náš národ a aby měl kdo pečovat o krajinu. Zemědělství je poslední obor, který je ještě stále v českých rukou a chceme, aby to tak zůstalo i nadále. Aktuální informace ohledně protestů budou na webu https://www.vladni-agrohazard.cz/,“ podotkl šéf Zemědělského svazu ČR.

Zdroj: archiv Deníku

Martin Pýcha tvrdí, že zemědělcům nic jiného než protest nezbývá. „Chceme upozornit vládu, že zemědělcům je třeba opravdu pomoci, jakkoliv to vláda nevidí ráda, protože nechce podporovat zemědělství tak, jako to dělají v jiných zemích,“ říká a dodává: „Bude to patrně největší zemědělský protest v Praze. Nebudeme dávat žádné limity na množství zemědělské techniky tak, jak jsme to dávali při minulé demonstraci, kde jsme chtěli, aby se jezdilo pouze po tom uceleném okruhu, abychom co nejméně omezili dopravu. Teď to neuděláme, řekneme zemědělcům, že kdo chce přijet, ať přijede. Jsem přesvědčen, že tady bude více strojů i více lidí než při minulých protestech.“

Martin Pýcha je šéfem významného zemědělské sdružení, má zkušenosti při jednáních, jak vidí komunikaci s nejvyššími politiky? „Komunikace probíhá velmi obtížně. Většinou logicky jednáme s ministrem zemědělství. Nedaří se nám ale přesvědčit ani jeho, ani zbytek vlády, aby významněji na situaci reagovali. Když se na situaci podíváte, tak tu jsou již první zemědělci, kteří prodávají majetek a dokonce i půdu, která je základním faktorem jejich činnosti, aby byli schopni pokrýt svoje finanční závazky. Oni prostě nemají peníze. To je, jako kdyby automobilka Škoda prodávala stroje na výrobu aut. To je průšvih. Již vloni skončilo ve ztrátě podle našeho průzkumu 29 procent zemědělců.“

Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR.České zemědělství podle Martina Pýchy stojí před velkým otazníkem, co budou zemědělci dělat, jakou mají budoucnost. „V okamžiku, kdy je v Česku 85 procent zákazníků v obchodech orientovaných podle ceny a když vůči českým výrobkům nejsme patrioti jako třeba v sousedním Rakousku, pak je to pro zemědělce a farmáře neskutečně těžké. S vládou jednáme neustále, posun je velmi malý, protože do politiky téhle vlády silně vstupuje politika Antibabiš. Vláda je velmi málo ochotná zemědělcům pomáhat a pokud, tak jen těm nejmenším. Nic proti tomu, ale ti střední zemědělci, produkující přes 80 procent potravin, jakoby nebyli. Jim vláda zvyšuje náklady, byrokracii a krátí dotace. Jak ale mají za těchto podmínek produkovat levné potraviny? Obchodníci nám pak řeknou, že nejsme konkurenceschopní. My jsme, ale musíme mít rovné podmínky, jako zemědělci v jiných zemích. Jinak je to destrukce českého produkčního zemědělství.

Navíc ekonomické tlaky, propady cen pod výrobní náklady a růst nákladů spolu s politikou vlády vedou k nebývalé vlně prodejů. Vlastníci tyto střední podniky prostě prodávají, protože už nechtějí bojovat, když necítí podporu."

Navíc ekonomické tlaky, propady cen pod výrobní náklady a růst nákladů spolu s politikou vlády vedou k nebývalé vlně prodejů. Vlastníci tyto střední podniky prostě prodávají, protože už nechtějí bojovat, když necítí podporu.“

Co by šéfa Zemědělské svazu ČR Martina Pýchu v jednání s vládou potěšilo? „Mě by strašně potěšilo, kdyby tady byl opravdu zájem o budoucnost českého zemědělství. Kdyby se opravdu politik ptal, co s tím zemědělstvím budeme dělat. Když jsou problémy v průmyslu, nikdo o tom nediskutuje, hledá se řešení. Když je třeba pomoci zemědělství, vypadá to, jakoby to nebylo důležité, jako bychom zemědělství vůbec nepotřebovali. U části politiků slyšíme názory „My to nepotřebujeme, my si to dovezeme“. To je pro mě ale doslova děsivá a naprosto nepochopitelná politika. Každý stát přece potřebuje určitou míru potravinové soběstačnosti a bezpečnosti. Když chceme být nezávislý, svobodný a demokratický stát, tak přece musíme mít schopnost zajistit potraviny pro lidi. A my se tváříme, že když nebudou potraviny, tak je dovezeme. Jen dodávám, že se může stát, že někdy z jakýchkoliv důvodů nemusí být odkud je dovézt. Pokud totiž připustíme, že klimatická změna bude mít významný dopad na produkci potravin ve světě, protože budou přicházet sucha, povodně, mrazy, tak to bude ohrožovat evropskou i světovou produkci potravin.“

Martin Pýcha podotýká, že se může stát, že nám potraviny jednou nikdo neprodá. Zároveň připomíná, že ohrožení zemědělství se týká i oblasti zaměstnanosti. „Česká republika má dlouhodobě nízkou nezaměstnanost, takže politici tuhle sféru příliš nevnímají. Ve skutečnosti s různými druhy pracovních úvazků v zemědělství pracuje více než 160 tisíc lidí. Pořád je to pro politiky ale asi relativně malé číslo a netrápí je to. Zemědělství však hraje v zaměstnanosti velkou roli zejména na venkově. Tam, a především v některých příhraničních regionech, je mnohem složitější nahradit ztrátu pracovní příležitosti. Tam lidé hledají práci těžko.“

Zdroj: archiv DeníkuPři posledních protestech v Česku 20. března na silnice vyjelo více než 1600 kusů zemědělské techniky. Zemědělci stále požadují pomoc pro zemědělce ve výši dvě miliardy korun, vrátit daň z nemovitosti na úroveň před konsolidačním balíčkem či zrušit danění evropské provozní dotace z prvního pilíře společné zemědělské politiky Evropské unie a omezit dovoz ze zemí mimo EU, kde nemusí plnit stejné povinnosti, jako naši zemědělci. Dalším požadavkem zemědělců je nekrátit národní podpory, a pokud Evropská komise umožní navýšit mimořádnou pomoc zemědělcům z evropských nebo národních zdrojů, aby tak Česká republika učinila v maximální možné míře.