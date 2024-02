Máme pro Vás výborný tip, kde si užít příjemnou zimní rodinou dovolenou za rozumné peníze. Vyrazte do Skiareálu Lipno! Z Jindřichova Hradce a okolí to máte cca 90 minut cesty.

Foto: LIPNO SERVIS s.r.o.

Areál nabízí více jak 13 km špičkově upravených sjezdovek mnoha náročností. V areálu najdete dětské výukové hřiště Fox park zdarma, jednu z nejlepších lyžařských škol v České republice, nechybí snowpark, skicrossová dráha nebo měřený slalom.

Zdroj: LIPNO SERVIS s.r.o.

Novinky pro zimní sezónu 2024

Největší změnu návštěvníci pocítí ve svých peněženkách díky nové nabídce skipasů. Například nejvýhodnější skipas široko daleko na sjezdovku s výhledem na lipenské jezero pořídíte od 690 Kč. Opravdovou bombou je pak dětský skipas ke každému dospělému nebo seniorskému skipasu za 50% ceny.

Nově najdete v nabídce také týdenní volitelný skipas. Tedy, vyberete si, kolik dní z celého týdne chcete lyžovat a za ty zaplatíte. Takže je na Vás, zda si zvolíte variantu 2 ze 6 (lyžování dva dny z týdne), 3 ze 6 nebo třeba 5 ze 6. Tento volitelný skipas vychází vstříc lyžařům, kteří si chtějí užít nejenom lyžování, ale i mnoho jiných zážitků na Lipně. Například Stezku korunami stromů nebo Aquaworld. A kdo si koupí více jak 4denní skipas, dostane vstupenku na Stezku zdarma!

To ale není vše. Aby těch novinek nebylo málo, návštěvníci se mohou těšit i na dvou a tříhodinové skipasy, které ocení lyžaři, kteří si chtějí zalyžovat po ránu, ale odpoledne už mají jiný program.

Zdroj: LIPNO SERVIS s.r.o.

Lyžování Vám zpestří animace nebo rodinné závody v bobování

Ve Skiareálu Lipno to není jen o lyžování. Areál nabízí i mnoho doprovodného programu, tak aby si rodiče našli i chvilku pro sebe. Každou sobotu zde mají bohatý animační program, který startuje v devět dopoledne a trvá až do čtvrté odpolední. Podle počasí se děti mohou těšit na zimní olympiádu, mini disco, taneční soutěže, stavění soch ze sněhu, koulovanou, ocáskovanou a mnoho dalšího. To vše s maskotem areálu lišákem Foxem.

Jedna velká novinka čeká i milovníky bobování. Všichni rodiče, a hlavně děti se mohou těšit na bobovací kopec, který bude zasněžován zároveň se sjezdovkami. Takže až si pojedete užít lyžovačku do Skiareálu Lipno, boby s sebou! Můžete se například zúčastnit závodů v bobování s lišákem Foxem.

Zdroj: LIPNO SERVIS s.r.o.

Servis lyží? Půjčení lyží? Žádný problém, vše pěkně na jednom místě naleznete v Intersport Rent. Kdo si doma zapomene něco ze zimní výbavy, klid. Přímo v areálu je velká prodejna Intersport a tady seženete vše, na co si jen vzpomenete. Včetně doplňků stravy.

Zdroj: LIPNO SERVIS s.r.o.

Ubytujte se přímo u sjezdovky a nechte se hýčkat ve Stodole

Lipno nabízí tolik zážitků, že jeden den Vám na to stačit nebude, a proto je nejlepší využít ubytování přímo u sjezdovky ve stylovém **** hotelu Element. Ten nabízí příjemné ubytování nejvyšší kvality v mnoha variantách pokojů. Od klasických dvoulůžkových až po rodinné mezonetové apartmány, kde najdou pohodlí i velké rodiny.

A až Vám vyhládne, nesmíte minout restauraci Stodola, kde so o Vaše prázdné žaludky postará profesionální tým vedený šéfkuchařem Michalem Hrudou. Čekají Vás zde tradiční jídla v netradičním pojetí. Samozřejmostí je využití lokálních surovin a vysoký standard servisu.

Zdroj: LIPNO SERVIS s.r.o.

Mnoho návštěvníků miluje sladké tečky. A přesně proto je tady cukrárna Povidloň. Zaskočte si po lyžování, nebo třeba vycházce na Stezku korunami stromů na výborný zákusek, kvalitní kávu, nebo domácí svařák. Nyní zde můžete ochutnat i novinku, luxusní zákusek z kokosu.

Ať už do Skiareálu Lipno přijedete lyžovat, odpočívat, výletit, určitě neuděláte chybu a užijete si nádhernou zimní dovolenou, na kterou budete dlouho vzpomínat.

Zdroj: LIPNO SERVIS s.r.o.