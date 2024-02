Máme pro Vás výborný tip, kde si užít příjemnou zimní rodinou dovolenou za rozumné peníze. Vyrazte do Skiareálu Lipno! Z Písecka to je jen 90 minut autem.

Foto: LIPNO SERVIS s.r.o.

Areál nabízí více jak 13 km špičkově upravených sjezdovek mnoha náročností. V areálu najdete dětské výukové hřiště Fox park zdarma, jednu z nejlepších lyžařských škol v České republice, nechybí snowpark, skicrossová dráha nebo měřený slalom.

Novinky pro zimní sezónu 2024

Největší změnu návštěvníci pocítí ve svých peněženkách díky nové nabídce skipasů. Například nejvýhodnější skipas široko daleko na sjezdovku s výhledem na lipenské jezero pořídíte od 690 Kč. Opravdovou bombou je pak dětský skipas ke každému dospělému nebo seniorskému skipasu za 50% ceny.

Zdroj: LIPNO SERVIS s.r.o.

Nově najdete v nabídce také týdenní volitelný skipas. Tedy, vyberete si, kolik dní z celého týdne chcete lyžovat a za ty zaplatíte. Takže je na Vás, zda si zvolíte variantu 2 ze 6 (lyžování dva dny z týdne), 3 ze 6 nebo třeba 5 ze 6. Tento volitelný skipas vychází vstříc lyžařům, kteří si chtějí užít nejenom lyžování, ale i mnoho jiných zážitků na Lipně. Například Stezku korunami stromů nebo Aquaworld. A kdo si koupí více jak 4denní skipas, dostane vstupenku na Stezku zdarma!

To ale není vše. Aby těch novinek nebylo málo, návštěvníci se mohou těšit i na dvou a tříhodinové skipasy, které ocení lyžaři, kteří si chtějí zalyžovat po ránu, ale odpoledne už mají jiný program.

Zdroj: LIPNO SERVIS s.r.o.

Lyžování Vám zpestří animace nebo rodinné závody v bobování

Ve Skiareálu Lipno to není jen o lyžování. Areál nabízí i mnoho doprovodného programu, tak aby si rodiče našli i chvilku pro sebe. Každou sobotu zde mají bohatý animační program, který startuje v devět dopoledne a trvá až do čtvrté odpolední. Podle počasí se děti mohou těšit na zimní olympiádu, mini disco, taneční soutěže, stavění soch ze sněhu, koulovanou, ocáskovanou a mnoho dalšího. To vše s maskotem areálu lišákem Foxem.

Servis lyží? Půjčení lyží? Žádný problém, vše pěkně na jednom místě naleznete v Intersport Rent. Kdo si doma zapomene něco ze zimní výbavy, klid. Přímo v areálu je velká prodejna Intersport a tady seženete vše, na co si jen vzpomenete. Včetně doplňků stravy.

Zdroj: LIPNO SERVIS s.r.o.

Ubytujte se přímo u sjezdovky a nechte se hýčkat ve Stodole

Lipno nabízí tolik zážitků, že jeden den Vám na to stačit nebude, a proto je nejlepší využít ubytování přímo u sjezdovky ve stylovém **** hotelu Element. Ten nabízí příjemné ubytování nejvyšší kvality v mnoha variantách pokojů. Od klasických dvoulůžkových až po rodinné mezonetové apartmány, kde najdou pohodlí i velké rodiny.

A až Vám vyhládne, nesmíte minout restauraci Stodola, kde so o Vaše prázdné žaludky postará profesionální tým vedený šéfkuchařem Michalem Hrudou. Čekají Vás zde tradiční jídla v netradičním pojetí. Samozřejmostí je využití lokálních surovin a vysoký standard servisu.

Zdroj: LIPNO SERVIS s.r.o.

Mnoho návštěvníků miluje sladké tečky. A přesně proto je tady cukrárna Povidloň. Zaskočte si po lyžování, nebo třeba vycházce na Stezku korunami stromů na výborný zákusek, kvalitní kávu, nebo domácí svařák. Nyní zde můžete ochutnat i novinku, luxusní zákusek z kokosu.

Zdroj: LIPNO SERVIS s.r.o.

Ať už do Skiareálu Lipno přijedete lyžovat, odpočívat, výletit, určitě neuděláte chybu a užijete si nádhernou zimní dovolenou, na kterou budete dlouho vzpomínat.