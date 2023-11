Přinášíme vám tipy na místa, kde si odpočinete od předvánočního shonu a nasajete atmosféru adventu.

Foto: Zadavatel

Vánoce na Hrádku

Vánoční program na zámku Hrádek u Nechanic představuje osvědčenou klasiku – letos se uskuteční už jeho 29. ročník. Od 2. do 17. prosince tu budou k vidění vyzdobené interiéry, návštěvníci se seznámí s historií Vánoc, jejich zvyky a tradicemi. Dozví se třeba, jaké ozdoby se dávaly na stromeček jako první nebo co se podávalo ke štědrovečerní večeři. A zahřát se budou moci pravým anglickým punčem buď v Zámecké kuchyni, nebo v Kavárně Anny z Harrachu. Detailní informace jsou k dispozici na webu Hrádku u Nechanic.

Adventní prohlídky - Hrádek u NechanicZdroj: Zadavatel

Vánoční Safari Park

Vánoce v Safari Parku ve Dvoře Králové letos začínají už 2. prosince a potrvají až do Nového roku. Sváteční procházku po zoo v rámci prodloužené otevírací doby vám zpestří tisíce světýlek na vánočních řetězech, zářící siluety nosorožců, bongů, buvolů a dalších zvířat. Zlatě se rozsvítí i skulptury baobabů. V zoo najdete také evropské vánoční stromky zdobené ručně foukanými ozdobami z místních dílen, desítky adventních věnců, girland, ale i dřevěné stromky tradiční pro oblast jihu Afriky. Kompletní program najdete na webu Safari Parku.

Adventní safari parkZdroj: Zadavatel

Advent v Babiččině údolí

V Rudrově mlýně v Babiččině údolí vás během prvního adventního víkendu provedou členové Folklorního souboru Barunka, seznámí vás s adventními a vánočními zvyky v 19. století, zejména s 800letou tradicí stavění betlémů, za kterou stojí osobnost svatého Františka z Assisi. Na závěr své návštěvy můžete nahlédnout do „štědrovečerně“ vyzdobené Babiččiny světničky na Starém bělidle. A pokud vám bude přát počasí, z Babiččina údolí se můžete projít údolím řeky Úpy po naučné stezce do České Skalice, třeba do zdejšího Muzea Boženy Němcové. Veškeré informace naleznete na webu zámku Ratibořice.

Rudrův mlýn Babiččino údolíZdroj: Zadavatel

Trhy v centru Hradce Králové

Kouzelnou vánoční atmosféru si můžete od 8. do 22. prosince užít na Velkém náměstí v Hradci Králové. Každý den je tu otevřený adventní trh s bohatým kulturním programem. Kromě koncertů na pódiu se malí návštěvníci mohou zúčastnit různých dílniček nebo se podívat na představení a pohádky. Letošní novinkou pak bude venkovní kluziště. Na zahřátí si dopřejte horký nápoj nebo nakupte drobné dárky pod stromeček na poslední chvíli. Pro více informací navštivte webové stránky Vánoce v Hradci.

Adventní trhy v Hradci KrálovéZdroj: Zadavatel

O Vánocích za zvířátky

Během vánočních svátků bychom neměli zapomínat ani na němé tváře. Dobrotou můžete potěšit třeba zvířata v Záchranné stanici v Jaroměři. V sobotu 16. prosince 2023 od 13 hodin tu pořádají akci Vánoce pro zvířátka. Nejenom, že zvířatům můžete donést granule, konzervy, ovoce, zeleninu nebo piškoty, ale také se s nimi během komentované prohlídky seznámit. Dále budou připraveny přednášky, divadlo i vánoční koledy od Puštíků. Celý program najdete na webu organizace JARO Jaroměř.