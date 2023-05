Nová turistická sezona začíná a oblast Opavské Slezsko otvírá své brány všem, kteří chtějí nasát kus poutavé historie, kultury, neotřelé krajiny i skvělé gastronomie. Zkrátka v Opavském Slezsku si zajímavé turistické cíle najdou všechny věkové kategorie!

Raabův větrný mlýn | Foto: Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s.

A kde se tato oblast nachází? V samotném středu regionu Severní Morava a Slezsko, konkrétně poblíž města Opavy, z jedné strany obklopené téměř horským Vítkovskem a Budišovskem a z druhé Hlučínskem.

Aby se zájemci ve výčtu neztratili, je ideální navštívit webové stránky Opavského Slezska, kde mnoho užitečných tipů na výlet a další informace: www.opavske-slezsko.cz. Důležitá je také webová stránka www.opavskocard.cz, protože právě na ní najdou turisté informace ke kartě, která jim přinese nespočet výhod při návštěvě tohoto regionu. „Dalšími místy, kde se lidé dozví vše podstatné, jsou turistická informační centra. Ta jsou pro ně otevřena v Opavě, Hradci nad Moravicí, Kravařích, Hlučíně a ve Vítkově,“ upozornil ředitel turistické oblasti Jan Černý.

Zámek RaduňZdroj: Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s.

A co tedy stojí za vidění? Milovníci památek a historie by rozhodně neměli vynechat tři překrásné zámky, a to v Hradci nad Moravicí, v Raduni a v Kravařích. Ten první z nich nabízí kromě zámeckého komplexu s červeným zámkem a bílou věží poutavé příběhy, jejichž hrdinové nesou jména světového významu. Zámek v Raduni má za sebou nejen napínavé dějiny, ale za návštěvu stojí také jeho okolí se skvostnou oranžérií, park i sýpka. Do Kravař se pak můžou zájemci vydat za samotnou památkou, ale radost udělá milovníkům golfu přilehlé hřiště v nádherném anglickém parku. „Při návštěvě památek navíc často narazíte i na kulturní program pro celou rodinu,“ podotkl Jan Černý.

Nedávnou minulost pak připomínají unikátní vojenská opevnění a pěchotní sruby, kterých se v oblasti Opavské Slezsko nachází mnoho. Na webu www.opevneni-slezska.cz je nejen jejich výčet na české straně, ale vydat se za nimi je možné rovněž i do sousedního Polska. Navíc jsou zde informace o nejrůznější doprovodných aktivitách.

Rodiny s dětmi pak určitě nesmí vynechat Krajinu břidlice, což je národní geopark. Ten nabízí skvělou procházku, návštěvu pozoruhodné štoly i místa, která Opavské Slezsko nabídnou jako na dlani. Výlet si sem může tedy naplánovat úplně každý. Celá krajina se pyšní malebnými kopečky i údolími, ve kterých se lesknou hladiny průzračných jezírek a zatopených lomů. Místo je navíc protkané kilometry cyklotras a pěších stezek.

Při návštěvě Opavského Slezska by neměla chybět zastávka v největším městě této oblasti – v Opavě. Slezská metropole v sobě ukrývá zajímavou minulost, honosné stavby, výbornou gastronomii a je protkána městskými parky. „Procházku parky si můžete zpestřit unikátním poznáním, neboť v jednom z nich se nachází Slezské zemské muzeum, jež se pyšní titulem nejstarší muzeum na území České republiky,“ poznamenal ředitel turistické oblasti.

V oblasti však stojí za vidění i další místa, jako jsou rozhledny Šance, Těchanovická vyhlídka či Šibenice, vyhlídka ve Vršovicích, větrné mlýny v Hlavnici a Cholticích, venkovské areály, malebné údolí řeky Moravice, pstruží farma a Priessnitzové koupele v Bělé, ptačí pozorovatelna u Kozmic, Arboretum Nový Dvůr i přírodní rezervace Hvozdnice, do které se návštěvníci mohou dostat také historickým vlakem.

Regionální produktyZdroj: Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s.

Kromě zážitků si každý může odnést něco na památku. Opavské Slezsko se pyšní téměř sedmdesátkou certifikovaných regionálních produktů. Jejich výčet je uveden na webových stránkách www.regionalni-znacky.cz/opavske-slezsko.

A teď už si stačí užít Opavské Slezsko všemi smysly!

Zdroj: Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s.