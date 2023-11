Rozsvícení vánočních stromečků, mikulášská show a pokus o překonání rekordu v počtu Mikulášů, čertů a andělů nebo tradiční rozlévání vánoční polévky. To vše čeká obyvatele třetího městského obvodu v prosinci. Cíl všech akcí je přitom stejný. Sejít se v předvánočním čase s přáteli, pobavit se a užít si společně adventní čas.

Foto: UMO Plzeň 3

Zářící strom na hladině

„Začínáme hned 1. prosince rozsvícením stromu plovoucím na hladině Borské přehrady. Stejně jako v loňském roce se k němu vypraví čtyři průvody se světýlky ze čtyř různých míst: Bor, Výsluní, Valchy a Litic,“ zve všechny obyvatele starosta MO Plzeň 3 David Procházka a připomíná, aby si účastníci průvodů nezapomněli vzít lampion nebo baterky. Fantazii se ale meze nekladou a je možné vyzdobit se například i světelným řetězem.

Průvod vycházející z Bor se sejde u Brány do Borského parku, účastníci průvodu z Výsluní na křižovatce Zářijové a Červencové ulice u nástěnky, na Valše bude sraz u lávky u Černého mostu a Litičtí vyjdou od své hasičské zbrojnice. Sraz je vždy v 16.30 – 16.45. PMDP navýší mezi 17. a 19. hodinou autobusové spoje, kterými se mohou do multifunkčního areálu u přehrady dopravit i ti, kteří se průvodů účastnit nechtějí nebo nemohou.

V areálu Škodalandu pak na všechny dětské účastníky čeká malé překvapení, diplom s přáním pro Ježíška, stánky s občerstvením, vystoupení dětského sboru, trubačů a adventní dílny pro malé i větší děti. „Samotný strom pak společně rozsvítíme přesně 18.30,“ doplňuje starosta.

Mikulášská show na náměstí

Další velkou akcí, která se v loňském roce konala poprvé, je Mikulášská show s MO Plzeň 3. „Tentokrát jsme se ji rozhodli uspořádat o den dříve, než kdy mikulášské družiny běžně navštěvují domácnosti. Je to z toho důvodu, aby mohli dorazit všichni, kteří mají zájem a nepřišli tak o nadílku doma,“ vysvětluje 1. místostarosta třetího městského obvodu Pavel Šrámek.

Na náměstí Republiky čeká 4. prosince od 16.00 do 18.30 malé i velké návštěvníky koncert BÁRA ZEMANOVÁ&BAND, dětská diskotéka, soutěž o nejlepší kostým anděla, Mikuláše nebo čerta, nadílka pro děti od profesionálních mikulášských družin, fotokoutek a hlavně pokus o překonání loňského rekordu v počtu masek Mikulášů, andělů a čertů na jednom místě. Každý zaregistrovaný okostýmovaný návštěvník obdrží voucher na horký nápoj zdarma. „Přijďte v kostýmu jednoho z členů mikulášské družiny a pomozte nám překonat loňský rekord a přepsat tak zápis v České knize rekordů,“ zve všechny 1. místostarosta.

Zdroj: UMO Plzeň 3

Stromky na sídlištích

Součástí třetího městského obvodu jsou také dvě velká sídliště, Bory a Skvrňany. Ani jejich obyvatelé, stejně jako v minulých letech, letos o slavnostní rozsvícení vánočních stromů nepřijdou. „Na Skvrňanech se vánoční strom rozzáří 7. prosince ve vnitrobloku K. Steinera a na Borech o tři dny později, tedy 10. prosince ve vnitrobloku ulice Šimerova. Na obou místech je připravený program od 17. hodin a samotné rozsvícení je naplánováno na 18.30,“ uvádí místostarosta Trojky Ondřej Ženíšek.

Vánoční stromy se rozsvítí 8. prosince také na Nové Hospodě a 10. prosince v Radobyčicích, začátky obou akcí jsou v 17.00.

V prosinci se také můžete vydat na Jízdu za vánočním stromkem, 40. ročník zábavné rodinné automobilové soutěže pro rodiče s dětmi od pěti do sedmnácti let, pořádá 9. prosince Autoklub Plzeň V AČR v Sokolu Nová Hospoda. Přihlásit svoji posádku můžete do 1. 12. na email: autoklubplzen@seznam.cz.

Prosinec bude patřit i otužilcům, 10. prosince se pokusí doplavat k vánočnímu stromečku na hladině Borské přehrady. Přichystáno je pro ně občerstvení i pamětní list a hluboký obdiv všech zachumlaných přihlížejících. Sraz je v 15 hodin.

Vánoční polévka

Již tradiční akcí centrálního plzeňského obvodu je rozlévání Vánoční polévky. „Tato akce má charitativní rozměr, je však určena nejen lidem bez domova, ale i všem návštěvníkům vánočních trhů na náměstí Republiky. Těšíme se, že se zde s obyvateli v této adventní době setkáme a osobně jim popřejeme krásné Vánoce,“ říká místostarosta Ladislav Nový. Stoly s výbornou gulášovou polévkou najdete pod zvonicí 20. prosince od 15. hodin. Letos můžete na charitu v rámci této akce také přispět.

Na všechny adventní akce vás srdečně zveme. Užijte si Vánoce na Trojce.

Zdroj: UMO Plzeň 3