Východní Morava je rájem s mnoha přírodními krásami, rozhlednami s výhledy do krajiny i historickými poklady. A všechny je můžete objevit i na kole. Najdete tady kilometry značených cyklotras, po kterých se dostanete za památkami i kulturními a gastro zážitky.

Zdejší krajině nechybí autentičnost a přirozená krása, která spočívá především v přírodním bohatství, které je ukryto nejen ve valašských kopcích, ale i mezi vinicemi Slovácka, v rovinách i kopcích na pomezí Hané a Chřibů Kroměřížska, ale i v okolí Zlína nebo největších moravských lázní – Luhačovic. Všude tady najdete místa, na která se budete chtít vracet.

Malebná příroda podél Baťova kanálu, horské traily Bílých Karpat nebo bike parky na Valašsku. Cyklostezka Bečva vede od horských pramenů řeky Bečvy až na rovinatou Hanou. Milovníci dobrého vína a gastronomie ocení populární Moravské vinařské stezky na Slovácku, které hlavně na konci léta a na začátku podzimu dostávají úplně jiný rozměr. Dálková mezinárodní cyklostezka Bevlava vás zase provede z Valašska až na Slovensko, vede podhůřím Javorníků, Beskyd a Bílých Karpat. Na Východní Moravě se rozhodně nebudete na kole nudit, čekají vás kopce a spousta zajímavých míst.

Které trasy jsou ty nejzajímavější?

BAŤŮV KANÁL. NA KOLE I NA LODI

Cyklostezka podél Baťova kanálu a řeky Moravy je díky nenáročnému terénu s minimálním převýšením ideální pro rodiny s dětmi. Začít můžete na přístavišti ve Spytihněvi, které je jedním z nejhezčích přístavišť na řece Moravě a Baťově kanále, a kde se nachází také větší parkoviště. Kolem řeky i unikátního kanálu vede asfaltová cyklostezka a nabízí se tak využít kombinace zdolání části trasy za pomoci lodi a části na kole. Obojí má skvělou a neopakovatelnou atmosféru a cestou se můžete zastavit třeba v historické Kroměříži, odtud pokračovat do Kostelan s rozhlednou a přes Modrou pak do Starého města, kde můžete opět nasednout na některou z lodí a dojet zpět do Spytihněvi.

AŽ NA VALAŠSKÝ OLYMP

Malebná obec Velké Karlovice v podhůří Javorníků a Beskyd posetá dřevěnými chaloupkami patří mezi oblíbené dovolenkové destinace a je také ideálním výchozím místem pro cykloturistiku. Vyzkoušejte třeba jednu z tras, která začíná u Karlovského muzea, a směřuje na vrchol Soláň, kterému se říká také vrch umělců či Valašský Olymp. Odměnou vám tady bude dokonalý gastrozážitek v místní kolibě. Na Valašsku si na své přijdou i milovníci horských kol. Jsou zde vyznačeny Vsetínské a Karlovské okruhy pro horská kola, jejichž délka je 348 km. Vedou po hřebenech Vsetínských Beskyd a Javorníků, přes skalní útvary a kolem mnoha zajímavých míst.

NA OPLATKY DO LUHAČOVIC

Trasa vedoucí z Luhačovic přes podhůří Bílých Karpat do Vizovic a zpět přes Pozlovice je alternativou pro silniční i horská kola. Vede ve zvlněné krajině Vizovických vrchů a Bílých Karpat s množstvím turistických cílů. Není nic lepšího než zahájit vyjížďku v nádherném prostředí nejkrásnějších moravských lázní – Luhačovicích a pozvolně mírně stoupat k Bílým Karpatům. Vizovice jsou známy valašskou slivovicí, zámkem, a když trefíte termín některého z vyhlášených hudebních festivalů, proč se na delší dobu nezdržet? Letos stihnete ještě tradiční Vizovické TRNKOBRANÍ, které se koná od 23. do 24. srpna. Akce vznikla v roce 1967 jako oslava nejvýznamnějšího plodu regionu – švestek a z nich vyrobených lahůdek, včetně valašské slivovice. Tradičním vrcholem festivalu je mezinárodně proslulá soutěž v pojídání švestkových knedlíků.

