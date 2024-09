Deprese nebo chorobná úzkost – obě mohou rovněž člověka zcela přemoci a významně omezit jeho každodenní fungování.

Foto: Vltava Labe Media

Pokud se porucha nezačne včas přiměřeně léčit, jí postižený člověk se může snadno dostat do začarovaného kruhu. Na to upozorňuje psychiatrička MUDr. Mária Králová, PhD.: „Pacient často sáhne po prostředcích, po kterých se mu uleví (například alkohol, léky na uklidnění) a taková samoléčba je velmi nebezpečná. Mnohdy se do rukou odborníka dostane až ve chvíli, kdy už je u něj přítomna existence dvou poruch. Kromě úzkostné poruchy má vytvořen i návyk na určitou látku, například spolu s panickou poruchou trpí závislostí na alkoholu nebo na lécích ze skupiny benzodiazepinů“. To jsou léky na uklidnění, na akutní ulevení od úzkosti a napětí, rozhodně by však měly být užívány jen krátkou dobu, jsou totiž potenciálně návykové. To doplňuje MUDr. Lenka Trdlová z Psychiatrické nemocnice v Bohnicích: „Častým rizikem těchto neléčených onemocnění je vznik závislosti na alkoholu – jakási „samoléčba“. Alkohol „rozpouští“ úzkost a přechodně může zlepšit náladu. Platí však, že alkohol je jeden z nejsilnějších depresogenů, takže v konečné fázi průběh deprese zhoršuje a úzkost prohlubuje.“

Mezi úzkostnými stavy a depresemi v zásadě není velký rozdíl, co se týče léčby. Ale co se týče projevů, ty jsou rozdílné, ačkoli mnohdy se prolínají a často je úzkost součástí depresivní poruchy. Člověk se nemusí snažit rozlišit, zda trpí úzkostmi nebo depresí, důležité je, aby včas vyhledal odborníka - když je již zřejmé, že si se zvládnutím své situace sám neporadí. Léčba úzkosti nebo deprese je vždy dlouhodobá, netrvá dva dny ani dva týdny.

Bušení srdce, pocit na omdlení – nebuďte na to sami!

Úzkost i smutek jsou přirozené lidské emoce, pokud jsou reakcí na stresující situaci nebo nešťastnou událost. O patologické úzkosti či chorobné depresi mluvíme tehdy, pokud nám tyto stavy znemožňují normálně fungovat. To znamená, že stav úzkosti nebo smutku je nepřiměřený podnětu, který jej vyvolal nebo trvá příliš dlouho, případně se s přibývajícím časem přirozeně nezmírňuje, naopak se zvýrazňuje. Tehdy se jedná o úzkostnou nebo depresivní poruchu a ty vyžadují léčbu. Nedají se jen tak překonat vlastním sebezapřením, říct si „když se zatnu, určitě to zvládnu sám“. Při úzkostné poruše pociťuje člověk jakýsi nekonkrétní strach, obavy, je neustále v napětí. Cítí nervozitu a nedokáže se uvolnit, odpočinout si. Může trpět i řadou tělesných projevů – například mu buší srdce, cítí se na omdlení, třesou se mu ruce nebo má pocit nedostatku vzduchu, zadýchává se apod. Při depresivní poruše se cítíme spíše sklíčení, nešťastní, neumíme se z ničeho těšit a nic nás pořádně nebaví. Takový člověk se musí do všeho vysloveně nutit, nechutná mu jíst, nemůže spát.

Přírodní léčba bez rizika závislosti

Pokud prožíváte náročné období, špatně spíte, trpíte úzkostmi a ustavičným strachem, že se stane něco špatného, ale nechcete skončit „na lécích“, můžete nejprve vyzkoušet šetrnou cestu formou rostlinných léků, které jsou dostupné v lékárnách. Nové možnosti léčby zmiňuje i doktorka Králová: „V Čechách i na Slovensku je k dostání nový lék na úzkost, první volně prodejné anxiolytikum. Před jeho užíváním není nutné se poradit s lékařem, jelikož je bez předpisu dostupný v lékárně. Jsme rádi, že jsme se dočkali prvního anxiolytika, schváleného Evropskou lékovou agenturou. Zdůrazňuji, že nejde o výživový doplněk (ty zde byly i dosud), ale o regulérní lék, s prokázanou klinickou účinností při dočasných úzkostných stavech, při kterém nehrozí riziko rozvoje závislosti ani při dlouhodobém užívání. To je nesmírně důležité – máme nový rostlinný lék bez rizika, že se člověk na něm stane závislým. Navíc neuspává, neutlumuje. Další velkou výhodou je, že se svým mechanismem působení „nebije“ s jinými léčivy, tedy nehrozí tzv. interakce (ať už s léky na psychiku nebo např. na vysoký tlak). Pro svůj příznivý bezpečnostní profil není vázán na lékařský předpis a je prokazatelně účinný. Pro mnoho lidí je přijatelnější i to, že se jedná o rostlinné léčivo s obsahem levandulové silice. Pokud se po 14 dnech jeho kontinuálního užívání vůbec neuleví, zvažte návštěvu odborníka.“