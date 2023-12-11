У понеділок, 4 грудня 2023 року, Окружна господарча палата в Яблонці над Нісою разом зі своїми партнерами організувала цілоденну біржу праці, цього разу в Яблонці над Нісою в приміщенні Чесько-українського центру "Краянка", який від початку війни створює умови для сімей, що приїхали до Яблонця та його околиць з України, а також у приміщенні сусідньої Ла-Каварни.

Біржа праці в Яблонці над Нісою. | Foto: OHK Jablonec n.N.

Для учасників були підготовлені два семінари, а також презентаційні та інформаційні стенди потенційних роботодавців, компаній та інституцій.

Портфоліо професійних вмінь було широким: люди були зацікавлені в роботі від майстра різьблення до, наприклад, вчителів і медсестер.

З усіма пропозиціями роботи, включаючи необхідні контакти та детальну інформацію, найближчими днями можна буде ознайомитися в наступних місцях: Окружна господарча палата в Яблонці над Нісою, Чесько-український центр Краянка, Управління працевлаштування, філія Яблонець над Нісою.

Якщо ви шукаєте роботу у сфері, яку не знайшли на біржі праці, надішліть своє резюме на адресу info@ohkjablonec.cz. По можливості, OHK в Яблонці над Нісою буде рада зв'язати вас з потенційними роботодавцями.

Семінар з питань працевлаштування людей з обмеженими можливостями.Zdroj: OHK Jablonec n.N.

Велика подяка всім співорганізаторам та перекладачам, Краянці, Ла Каварні, Кустоду, Диспонеро, Лінтар Груп, Ательє 4, с.р.о., ЦПІК Ліберецького краю, Асоціації ТУЛІПАН, Яблонецькому центру сім'ї Яблучко, ласкавому директору Управління праці в Яблонці над Нісою Інж. Марії Копаловій, яка була в розпорядженні учасників з експертними порадами протягом усього заходу. Ми хотіли б подякувати IOM - UN Migration та Окружній господарчій палаті Ліберець, які збагатили біржу праці тематичними семінарами. Дякуємо також партнерам проекту - Крконошському агентству регіонального розвитку з Єленій Гури та Фундації польсько-українських ініціатив заради Майбутнє.

Це була вже четверта біржа праці, підготовлена Яблонецькою ОГП в рамках проекту "Разом для України". Інші успішні біржі праці були проведені в Чеській Ліпі, Яблонці над Нісою та Ліберці.

Подія відбулася в рамках проекту CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003264: "Разом для України", який співфінансується Європейським Союзом в рамках програми співпраці Interreg V-A Чеська Республіка - Польща 2014-2020.

Основною метою проекту є координація інтеграції біженців від війни, обмін позитивним і негативним досвідом між інституціями, які займаються цим питанням. Ще однією метою проекту є створення пунктів допомоги по обох сторонах кордону, які допоможуть біженцям не тільки з пошуком роботи по обох сторонах кордону, можливістю вивчення обох мов, але й з влаштуванням їхніх дітей до шкіл та навчальних закладів.

Зустріч суб'єктів антикризового управління.Zdroj: OHK Jablonec n.N.

Над проектом співпрацюють 8 партнерів з Чехії та Польщі: Європейська група територіального співробітництва NOVUM, Фонд польсько-української ініціативи Майбутнє, Карконошське агентство регіонального розвитку, Регіональна бібліотека в Пардубіце, Градецький край, Окружна господарча палата в Яблонці над Нісою, Окружна господарча палата Ліберець та Асоціація ТУЛІПАН.

Веб-сайт Разом для України

Zdroj: OHK Jablonec n.N.