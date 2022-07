Od pátku 29. července budou v Pohádkovém lese v Bílině pracovat řezbáři. Během víkendu vytvoří kolem dvacítky nových pohádkových postav. V sobotu 30. července pak řezbářský plenér doplní zábavný program pro rodiny s dětmi. Řezbářské sympozium se koná díky přispění Severočeských dolů a.s.

Foto: Lucie Svobodová Photo

Poslední červencový víkend dorazí do Bíliny jedenáct řezbářů, které tam pozval spolek Pohádkový les Bílina. Ten se stará o jednu z nejzajímavějších atrakcí města – les plný pohádkových postaviček. Podle organizátora Tomáše Nepomuckého by letos mohlo přibýt kolem dvacet nových. „Některé už řezbáři přivezou hotové, některé vzniknou na místě. Nedávno jsme instalovali Maxipsa Fíka v životní velikosti a teď mu přibude Ája. Tesat se bude také vodník z ladovských pohádek, Včelí medvídci i s Pučmelounem, včelka Mája a Vilík, krokodýl a pár trpaslíků,“ říká Tomáš Nepomucký. „Některé sochy umístíme i jinde v Bílině, nejen do Pohádkového lesa. Například vodník se usadí u rybníka. Chceme, aby se lidé se sochami potkávali i na dalších místech v okolí,“ dodává.

Zdroj: Lucie Svobodová Photo

Na práci řezbářů se mohou lidé přijít kdykoliv podívat. Hlavní zábavný program se bude odehrávat v sobotu 30. července od 9 do 18 hodin a Pohádkový les ho připravuje ve spolupráci s KC Bílina. Pro děti budou nachystané soutěže s tématem indiánského léta, nafukovací skákací atrakce či malování na obličej. O zábavu se postará Panoptikum Maxe Fische s pouličním divadlem. Novinkou letošního plenéru bude speedcarving nebo-li soutěž řezbářů v rychlořezbě, která začíná ve 13 hodin. Od půl třetí pak bude probíhat dražba soch. Návštěvníky čekají také zajímavé gastronomické zážitky s netradičním občerstvením včetně domácí kopečkové zmrzliny Porta Bohemica, kavárny na ulici a molekulární mixologie.

Zdroj: Lucie Svobodová Photo

S financováním řezbářského plenéru pomohly jako tradičně Severočeské doly, a.s. a skupina ČEZ, stejně jako město Bílina. Vstup na akci je zdarma, ale návštěvníci mohou přispět dobrovolným příspěvkem za rozvoj Pohádkového lesa. Ten v současnosti čítá už přes sedm desítek nejrůznějších večerníčkových a dalších pohádkových postav a je oblíbeným výletním místem pro rodiny s dětmi.

Zdroj: Severočeské doly a.s.