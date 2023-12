Se začátkem adventu startuje v Botanické zahradě hl. m. Prahy předvánoční program pro rodiny s dětmi. Botanická zahrada spojila své síly s Divadlem bratří Formanů a připravila betlémské putování za Ježíškem. Areálem zahrady provedou tematická zastavení a na konci stezky pak poutníci najdou Betlémskou jurtu, která nabídne vyobrazení vánočního příběhu narození Ježíše. Expozice bude interaktivní a do instalace bude možné přidávat vlastnoručně vyrobené figurky. Nebude chybět ani voňavý vánoční čaj. Jurta bude v areálu zahrady přístupná od 1. prosince do 7. ledna 2024.

Foto: www.botanicka.cz

Součástí předvánočního programu budou i víkendové adventní dílny, první víkend 2. a 3. prosince bude možné si pod vedením výtvarnice Terezy Komárkové vyrobit dřevěné hračky. Do 16. prosince je také možné podniknout dobrodružnou výpravu do setmělé džungle skleníku Fata Morgana.

„Kromě oblíbených večerních prohlídek skleníku Fata Morgana, které už tradičně patří k zimnímu programu naší zahrady, nabízíme v letošním roce poprvé předvánoční program i v našem venkovním areálu. Velmi mě těší spolupráce s Divadlem bratří Formanů, se kterým zveme na krásný adventní zážitek na téma betlémského příběhu. Rodinám s dětmi, ale i dalším návštěvníkům, chceme zpříjemnit předvánoční čas a zkrátit čekání na Ježíška. Botanická zahrada je pro návštěvníky otevřena celoročně a na procházku se k nám zájemci mohou vydat i během vánočních svátků a prázdnin. Program Betlémské jurty je v rámci standardního vstupného do botanické zahrady,“ vysvětluje Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Otevírací doba listopad–únor Venkovní expozice:

po–ne

9.00–16.00 Skleník Fata Morgana:

út–ne

9.00–16.00 Skleník Fata Morgana:út–ne9.00–16.00 Vinotéka sv. Kláry:

po–ne

10.00–16.30 Vstupné do botanické zahrady je po celý rok:

Dospělí: 180 Kč

Děti 3–15 let: 120 Kč

Rodinné vstupné: 540 Kč

Betlémská jurta a adventní dílny

V předvánočním čase se mohou návštěvníci botanické zahrady vydat na putování za betlémským příběhem. V zahradě bude připravena stezka s několika tematickými zastaveními, která je dovede do Betlémské jurty Divadla bratří Formanů a jejich přátel. Každé zastavení bude spojeno s vánoční symbolikou a budou pro ně využity přírodní materiály a dřevo přímo z botanické zahrady. V nomádském přístřešku pak příchozí najdou panorama s vyobrazením betlémského příběhu narození Ježíše. Expozice bude interaktivní a do instalace bude možné přidávat vlastnoručně vyrobené figurky. Doprovodí ji autorské básně Radka Malého o lidech a jejich vztahu k Vánocům. Součástí pak budou i víkendové adventní dílny, během nichž si zájemci budou moci vyrobit vánoční ozdoby z recyklovaných materiálů nebo dřevěné hračky a figurky. První adventní víkend 2. a 3. prosince bude věnován výrobě dřevěných hraček pod vedením Terezy Komárkové, která se přímo podílí na expozici Betlémské jurty. Následovat bude 9. a 10. prosince zhotovování vánočních ozdob z recyklovaných materiálů, například z kapslí od kávy. Poslední předvánoční víkend 16. a 17. prosince se opět otevře dílna s výrobou dřevěných figurek s vánoční tematikou. Nebude chybět voňavý vánoční čaj na zahřátí a občerstvení „návštěvníků - poutníků“, kteří v čase předvánočním i vánočním doputují zimní zahradou k jesličkám v betlémské jurtě. Vinotéka sv. Kláry nabídne hrnek horkého jablečného moštu nebo svařeného vína.

Zdroj: www.botanicka.cz

Džungle, která nespí

K zimě v botanické zahradě patří oblíbené komentované prohlídky setmělých expozic skleníku Fata Morgana, příznačně nazvané Džungle, která nespí. Během večerních procházek exotickými expozicemi mohou návštěvníci kromě zraku zapojit i další smysly: sluch a čich. Jedinečným zážitkem je bezesporu hlasité „kvákání“ tropických žabek druhu bezblanka skleníková. Tyto speciální prohlídky se konají vždy v pátek a sobotu do 16. prosince v několika časech mezi 17. a 20. hodinou. Každá trvá přibližně jednu hodinu. Je nutné si předem rezervovat místo vyplněním jednoduchého formuláře na webu botanické zahrady. Na rezervovaný čas je třeba zároveň zakoupit online vstupenku. Dospělí zaplatí za prohlídku v rámci programu Džungle, která nespí 250 Kč, děti od 3 do 15 let 150 Kč.

Na Vánoce do botanické zahrady

Botanická zahrada je otevřená celoročně, v období od 1. listopadu do 29. února je otevírací doba od 9 do 16 hodin, skleník Fata Morgana je v pondělí uzavřený a Vinotéka sv. Kláry má v zimě otevřeno od 10 do 16.30 hodin. V období vánočních svátků a ke konci roku bude botanická zahrada rovněž otevřena. Na Štědrý den 24. prosince a na Silvestra 31. prosince bude otevírací doba zkrácena pouze do 14 hodin. Skleník Fata Morgana bude mimořádně otevřený i v pondělí 25. prosince a 1. ledna. Za vstupné do botanické zahrady zaplatí návštěvníci po celý rok 180 Kč za dospělou osobu, 120 Kč za dítě od 3 do 15 let, 95 Kč za seniora nad 60 let a rodina až se třemi dětmi si může pořídit rodinné vstupné za 540 Kč. Vstupenky lze koupit v pokladnách botanické zahrady či online za zvýhodněnou cenu.

Novinky a další informace najdete také na

www.botanicka.cz

