Rozmanité sportovní kroužky jsou pro vývoj dětí velmi důležité, avšak pro rodiče často nákladné. Řešení nabízí projekt Sportovci do škol, který probíhá na brněnských základních školách zdarma. Žáci si díky němu již osm let mohou vyzkoušet pestrou škálu sportů, například florbal, rugby či basketbal.

Sportovci do škol | Foto: STAREZ – SPORT, a. s.

Vést děti k pohybu a seznámit je s klasickými i méně známými pohybovými aktivitami. Takovou možnost letos využilo celkem 25 brněnských základních škol, které se zapojily do projektu Sportovci do škol. Ten pořádá Statutární město Brno společně s městskou společností STAREZ – SPORT, a. s., pro žáky od prvních do pátých tříd. „Děti nemusejí několikrát týdně dojíždět na různé tréninky, ale sport si užijí v rámci školní družiny na vlastní základní škole. Skvělé je, že si zvyknou na pravidelný pohyb a získají nové kamarády. Rodiče zase určitě ocení, že je celý program zdarma,“ vyzdvihuje výhody projektu instruktorka Šárka Lausová.

Ta děti vede k týmové spolupráci a fair play při hře florbalu. Jak sama podotýká, společně s basketbalem jde o nejoblíbenější sport. „Děti si florbal zamilovaly. Díky projektu Sportovci do škol si ho s dětmi na ZŠ Přemyslovo náměstí můžeme chodit zahrát vždy na dvě hodiny týdně,“ popisuje Šárka Lausová, jak probíhá její výuka. Na každé z pětadvacítky zapojených základních škol se přitom děti mohou zúčastnit jiné aktivity. Kromě tradičních, ale i méně tradičních sportů, jako je například rugby, se profesionální trenéři s dětmi věnují i prvkům z atletiky a gymnastiky.

Více informací se rodiče dozvědí ve škole

Děti se přitom mohou zapojit do kroužků i v průběhu školního roku. „Projekt má mezi základními školami velkou oblibu. Aktuálně se ho v celém Brně účastní kolem 900 dětí prvních až pátých tříd. Jde o skvělý způsob, jak do pohybu zapojit opravdu všechny děti bez rozdílu,“ podotýká Martin Mikš, generální ředitel společnosti STAREZ – SPORT, a. s.

Seznam zapojených škol, stejně jako přihlášku k vyplnění, najdou rodiče na stránkách www.sportovcidoskol.cz. Na daných školách se potom mohou informovat, zda se děti mohou zapojit do sportovního kroužku i v průběhu roku.