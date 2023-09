jsou určeny všem ženám v období kojení, tedy jak pro maminky krátce po porodu, ale i pro ženy kojící starší děti či kojící tandemově.

Do skupinky mohou přijít i těhotné ženy, které se chtějí více připravit na období po porodu.

V podpůrné kojící skupince se setkávají kojící ženy s dětmi různého věku spolu s porodní asistentkou - profesionální laktační poradkyní.

Proč v Centru naděje a pomoci tyto skupinky organizujeme?

Především vnímáme potřebu nabídnout podporu, tak jak ji v dřívějších dobách ženy mívaly možnost prožít.

Setkávání umožní ženám získat správné a úplné informace o kojení. Neméně důležitá je vzájemná výměna zkušeností, a podporou jak od poradkyně, tak i od ostatních žen ve skupině. Taková podpora pomáhá ženám překonávat mnohé obtíže, úspěšněji a dlouhodoběji kojit.

Jak vyplývá i ze zahraničních zkušeností, podpůrné skupinky pomáhají také vytvářet přátelství mezi ženami. Pomáhají tak matkám na mateřské dovolené nebýt v izolaci, poznávat nové lidi. Zároveň se tak vytváří kultura kojení a obraz kojení, tak potřebný pro to, aby kojení bylo úspěšné.

Setkání mohou být pomocí i pro těhotné ženy, které na své miminko teprve čekají, protože kojení je dovednost, které se nejlépe naučíme pozorováním. Zkušenosti matek jim mohou výrazně usnadnit jejich vlastní vstup do mateřství a kojení.

Na skupince mají možnost si ženy popovídat, řešit vše co je v péči o děťátko trápí, dozvědět se něco nového a děti mají možnost si v prostorách sálku pohrát. Důležité je to, že ženy mají možnost otevřít, co aktuálně v rámci kojení řeší. Laktační poradkyně se budou snažit právě na tato témata reagovat.

Setkání probíhá ve středy od 10:00-12:00 v prostorách Centra naděje a pomoci na Vodní 13 v Brně. Na setkání je třeba se předem přihlásit.

Konkrétní terminy skupinek i přihlášky naleznete na

https://www.cenap.cz/podpurnakojiciskupinka