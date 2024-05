Česká průmyslová firma CONTEG Group slaví úspěchy v Česku i v cizině. Vyváží výrobky do více než 70 zemí světa. Ve výrobních závodech v Pelhřimově, Příbrami a v centrále v Praze shání nové zaměstnance.

CONTEG Group provozuje v Česku závody v Pelhřimově a Příbrami. | Foto: CONTEG Group

V Pelhřimově na Vysočině a ve středočeské Příbrami vznikají špičkové produkty, které CONTEG Group rozváží do třech kontinentů. Zhruba 270 pracovníků společnosti v Pelhřimově má radost z výsledků, kterými se česká rodinná firma může pochlubit. V Příbrami ve společnosti GEOMINE pracuje zhruba 100 lidí. Výsledkem vynaložené aktivity jsou mj. IT a průmyslové rozvaděče a datacentra ve většině evropských zemí nebo na Blízkém východě.

„Díky nasazení našich zaměstnanců můžeme úspěšně soutěžit se světovou konkurencí. Naše moderní technologie směřují primárně do ciziny. Bez úsilí našich šikovných lidí by to nešlo. Vážíme si jejich nasazení a na oplátku jim nabízíme příjemné pracovní prostředí špičkové technologické společnosti s českými kořeny,“ říká ředitel pelhřimovského závodu skupiny CONTEG Aleš Valenta.

I v Příbrami je zájem o šikovné obráběče kovů či svářeče. Dále se v GEOMINE v těsné blízkosti malebných Brd zabývají řezáním laserem, děrováním, povrchovými úpravami a dalšími činnostmi souvisejícími s průmyslovou výrobou.

Zajišťují datacentra i zásilkové boxy

CONTEG Group se díky důrazu na efektivní inovace prosazuje v Evropě, Asii i v Africe. „Jsme jediná firma svého druhu ve střední Evropě vyrábějící chlazení pro datová centra. Vlastní vývoj je zárukou toho, že se neztratíme v ostré konkurenci. Naše datové centrum se používá v centrále NATO v Bruselu, významně se podílíme na vybavení vznikající nové egyptské metropole,“ říká ředitel a spolumajitel CONTEG Group Vít Voláček.

„Oceňujeme především dlouholetou spolupráci s našimi zaměstnanci. Nabízíme jim proto motivační stabilizační odměny. Rodinné prostředí naší firmy dokumentují narozeninové dárky pro naše zaměstnance, či vitamínové balíčky pro zdraví,“ říká HR ředitelka CONTEG Group Iveta Rottová. Součástí CONTEG Group je i společnost OX Point zaměřující se na výrobu a provozování sítě zásilkových boxů a úschoven. V OX Pointu vznikají nová pracovní místa zejména v Praze.

Ve skupině CONTEG se netají tím, že stojí o nové šikovné kolegy, pracovních příležitostí je víc než dost. CONTEG Group tak v očích zaměstnanců i zákazníků splňuje standardy moderní firmy 21. století, která se rozvíjí směrem dovnitř i navenek.