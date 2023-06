O působení v regionech a plánech do budoucna hovořil president regionu CZ/SK ve Škoda Group Tomáš Ignačák.

Tomáš Ignačák | Foto: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Výrobce vozidel pro městskou a železniční dopravu Škoda Group se rozhodl významně investovat do ostravských závodů. V současnosti také shání zaměstnance nejen tam, ale i po celé republice.

Do ostravských výrobních závodů vložila Škoda Group velké investice.

Naše skupina má svoji hlavní historii zasazenou v Plzni, ale už od roku 2001 máme velký závod – Vagonku i v Ostravě. Postupně jsme zde budovali větší a větší výrobní zázemí. Vzhledem k neustálému nárůstu objemu práce jsme v posledních třech letech investovali do závodu Škoda Vagonka více než 1,1 miliardy korun.

Jaké byly další klíčové investice?

Další klíčovou investicí v regionu byl v roce 2021 nákup společnosti Ekova Electric (nyní Škoda Ekova), odborníka v oblasti oprav vozidel MHD. Do areálu jsme dále investovali téměř 150 milionů korun, konkrétně do významné modernizace a rozšíření výroby. Přemístili jsme sem významnou část naší tramvajové výroby, technologií i know-how. Díky tomu jsme z firmy s lokální výrobou udělali firmu, která vyrábí a modernizuje produkty pro celou Evropu.

V Ostravě máte i velké digitální centrum. K čemu slouží?

Náš tým se zde zabývá vývojem softwarových i hardwarových komponent pro kolejová vozidla. V oblasti digitalizace veřejné dopravy vidíme veliký potenciál, a proto jí věnujeme zvláštní pozornost.

Jak vidí Škoda Group svoji budoucnost v Ostravě a okolí?

Naše plány v regionu jsou ambiciózní. Po dokončení investic ve Vagonce vyrobíme ročně až třikrát více kompletních vozů. V Ekově jsme vybudovali nové lakovací pracoviště, moderní montážní linky a navýšili kapacitu výroby na 50 nových vozidel ročně. Účastníme se velkých výběrových řízení nejen v Česku, ale i v zahraničí, a věříme, že pro Ostravu získáme další zajímavé zakázky.

Jakými všemi prostředky se Škoda Group snaží pomáhat Ostravě a okolí?

Naše filozofie je úzce spojena s aktivním zapojením do života regionů, ve kterých působíme jako zaměstnavatel. Dlouhodobě podporujeme organizaci OVAhelp v Ostravě. Podílíme se na kulturních akcích, jako je Janáčkův Máj nebo Shakespearovské slavnosti. A podporujeme i sportovní kluby, v Ostravě se jedná o fotbalisty FC Baník Ostrava, kde jsme hlavním partnerem. Klíčová je i spolupráce s dodavateli v regionu, kde jsme navázali partnerské vztahy s řadou firem.

Co všechno se Škoda Group chystá v Ostravě vyrábět?

V Ekově vyrábíme tramvaje pro řadu českých měst včetně Ostravy. Významnou zakázkou je i výroba tramvají pro Německo. Realizují se zde modernizační a opravárenské práce, aktuálně pro Göteborg a Liberec. Ve Vagonce pracujeme na řadě zakázek pro České dráhy, stále zde probíhá výrob elektrických jednotek pro Lotyšsko a zahájili jsme montáž vlaků pro Estonsko. Před nedávnem jsme zde také dokončili výrobu hrubých staveb pro metro Varšava.

Co dalšího Škoda Group v Ostravě čeká?

V digitálním vývojovém centru směřujeme velkou pozornost k oblasti autonomie. Vyvinuli jsme vlastní antikolizní systém, který je jedním ze stěžejních prvků autonomní dopravy a který jsme už několikrát úspěšně otestovali.

Do ostravských závodů sháníte zhruba 500 zaměstnanců.

Za uplynulé dva roky se nám podařilo téměř ztrojnásobit počet zaměstnanců na současných 1400. S nárůstem množství práce ale roste i potřeba zaměstnanců. Aktuálně nám nejvíce schází elektromechanici, zámečníci, kontroloři jakosti a mechanici elektronických zařízení. Zájem máme ale prakticky o jakoukoliv specializaci. Zájemcům nabízíme vysoké náborové příspěvky.

Podporujete i vzdělávání?

Věříme také v podporu školství a vzdělávání jako klíčových prvků pro budování kvalifikované pracovní síly. Spolupracujeme se středními školami a technickými univerzitami, abychom připravili další generaci odborníků, kteří budou mít potřebné dovednosti pro naše výrobní procesy a inovace.

Shání Škoda Group zaměstnance i mimo Ostravu?

Nové pracovníky hledáme do všech našich provozů. Celkově se bavíme o dalších stovkách volných míst v Plzni a dalších stovkách pozic napříč republikou do Prahy, Šumperka či Zlína. Nejkritičtější jsou pozice elektrikář, elektromechanik, svářeč či údržbář ve výrobě. Hledáme ale i téměř stovku zaměstnanců do digitální sekce a další desítky konstruktérů, projektantů, designérů, IT specialistů apod. Nové kolegy hledáme i do našich zahraničních poboček, ať už do výroby ve Finsku, či kanceláří po Evropě.

Jaké novinky čekají Škoda Group v její domovské Plzni?

I v Plzni dochází k realizaci investičních projektů do modernizace. Zaměřujeme se na pořizování nejmodernějších technologií a zlepšování pracovních procesů, abychom dosahovali nejvyšší kvality našich produktů a zároveň zefektivnili výrobu. Důraz klademe i na snižování energetické náročnosti výroby, optimalizaci materiálového využití a minimalizaci odpadu.