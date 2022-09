Celé své dětství jsem prožíval na našem rodinném statku. Pole, louky, příroda, zvířata ve stájích, bylo prostředí, kde jsem se denně pohyboval a s péčí dobrého hospodáře se o ně staral.

Jaroslav Červinka | Foto: Archiv

Nebylo tomu jinak ani v zemědělském družstvu, kde jsem působil jako hlavní zootechnik až do roku 1998. V tomto roce jsem byl zvolen starostou obce a vstoupil tak do komunální politiky. Skutečnost, že jsem byl zvolen třikrát za sebou byla pro mě největším oceněním mé práce.

V roce 2010 jsem byl přijat a začal pracovat na Městském úřadu v Poděbradech na stavebním úřadě a přestěhoval jsem se do Poděbrad. Ve volbách obhajuji funkci starosty města Poděbrady, do které jsem byl zvolen v roce 2018. V politice, v samosprávě a státní správě působím již 24 let. To je nejenom velká část života, ale také veliké množství zkušeností.



I nadále funkci starosty přijímám a vykonávám s pokorou, vědom si odpovědnosti, kterou tím na sebe přijímám. Toto funkční období patřilo k těm těžším a výrazně ho ovlivnila světová pandemie a ovlivňuje válka. Jsem rád, že jsme vše se ctí zvládli a nadále zvládáme a to včetně i velkých investičních akcí jako městská sportovní hala či zimní stadión. Zastavili jsme opravy komunikací „záplatováním“ a budujeme celé nové komunikace a chodníky.

Z velkých akcí mohu některé uvést, ul. Revoluční, Mírová, Přibyslavská, Čs. Armády. A v dalších chceme pokračovat, v plánu jsou Na Vinici, Dr. Kryšpína, Jandova , U garáží. Tým nezávislých kandidátů, který do těchto voleb vedu je připraven všechny naše plány realizovat jak na úseku investici, sportu, kultury a veliké zaměření máme na bezpečnost a zeleň. Poděbrady patří mezi nejzelenější města nejen v ČR, ale i celé Evropě. Na každém stromu nám záleží, péče o centrální lázeňský park je samozřejmostí, my ale jdeme dál a naše péče je zaměřena i na městské sady (Purkyňovy, Tyršovy, Neumannovy, Kubovy) a 180 ha městských lesů. Další 10 hektarů nových lesů v městských částech vysázíme včetně vybudování vodních tůní. Je mi velkou ctí být v čele skvělého týmu Nezávislých kandidátů, skvělých lidí a odborníků.

Občanům děkuji, že naši kandidátce dali možnost se voleb zúčastnit a já věřím, že jejich důvěru nezklameme.