Po prudkém jílovém svahu na východě nekonečného uhelného lomu Tušimice šplhá několik mužů s kladívky a pod kopcem se jim plní bedny nálezy. Zbývají dva měsíce, než se jíly rozpadnou a vše, co ukrývaly, bude nenávratně ztraceno. „Čím víc rukou a kladívek, tím se toho podaří více zachránit,“ říká geolog Severočeských dolů Tomáš Novotný, který právě na lokalitu Libouš přivezl další dva vědce z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Na první pohled se to zdá nemožné a připomíná to hledání jehly v kupce sena. Na rozloze více než 7 kilometrů čtverečných najít několikacentimetrové otisky. Ve skutečnosti je to otázkou znalosti místních poměrů a geologických zákonitostí. „Než těžba postoupí, využíváme čerstvě odkrytého řezu. Máme tady asi 100 metrů nadložních jílů, ale naprostá většina neobsahuje vůbec žádné fosílie. Dlouhodobým geologických průzkumem a zkušenostmi ovšem dokážeme lokalizovat místa pravděpodobných nálezů. Teď je potřeba jen rozklepávat kusy jílů a doufat, že najdeme něco, co stojí za zkoumání,“ vysvětluje Tomáš Novotný.

V časech, kdy došlo k zatopení uhlotvorného močálu, se v jezerních jílech ukládaly zbytky třetihorní flóry a fauny – otisky listů, zbytky ryb, křídla vážek a dalšího hmyzu. „Je to nejlépe zachovaná a nejbohatší nadložní flóra, kterou z mostecké pánve známe. Ve spolupráci s geology Severočeských dolů se nám podařilo nalézt tři horizonty s fosilními rostlinami a rybami,“ upozorňuje vedoucí paleontologického oddělení Národního muzea Jiří Kvaček.

„Je to velice zajímavá lokalita. Je zvláštní velkým množstvím hmyzu, což není úplně běžné. Našli jsme hodně křídel z vážek, broučků, křídla z mravenců, ale také velké exempláře ryb,“ potvrzuje geolog sousedního lomu Bílina Zdeněk Dvořák, který si do Tušimic odskočil na ‚brigádu‘. V bílinském lomu prozkoumal kolem 75 podobných horizontů, ve kterých našel na 130 druhů rostlin.

Vědci hledají především nové a okrajové druhy rostlin nebo zvířat, které doplní mozaiku života v třetihorách. „Dokáže nám to pomoci hledat odpověď na otázku, jaké tu vládlo v třetihorách klima a jak se měnilo,“ doplňuje Tomáš Novotný. „Je pozoruhodné, že flóra se od sloje k povrchu značně mění. Zatímco v těsném nadloží sloje a v prvním horizontu převládají bažinné stromy, konifery, olše a vrby, směrem do nadloží tyto prvky nápadně ustupují a přibývá drobnolistých forem. Silný úbytek bažinné vegetace a výskyt drobnolistých stromů nasvědčuje tomu, že se v té době začalo oteplovat a uhlotvorný močál ustoupil,“ vysvětluje Jiří Kvaček.

Spolupráce těžařů a Národního muzea trvá už desetiletí. „V posledních několika letech naše výzkumy Severočeské doly spolufinancují, takže spolupráce probíhá o to intenzivněji ke spokojenosti obou stran,“ dodává Jiří Kvaček. Většina z nálezů končí právě ve sbírkách Národního muzea v Praze, ale otevřené dveře mají v Severočeských dolech i všichni další vědci a kurátoři, kteří chtějí obohatit své sbírky.

Den s geologem: Třetihorní sběry, likvidace staré šachty i zaměřování zlomů

U vrátnice Severočeských dolů v Tušimicích nasedám do terénního auta společně se dvěma vědci Univerzity Karlovy a vyrážíme na východní okraj lomu. Postupující těžba skrývky v těchto místech odkryla unikátní třetihorní flóru a faunu, a tak se tam schází geologové a paleontologové z celé republiky. Kromě pánů z univerzity potkávám také kurátory Národního muzea, mosteckého oblastního muzea a geologa ze sousedního lomu Bílina. Dostávám helmu, rukavice a do ruky kladívko. Když se s ním prý budu pořádně ohánět, určitě něco najdu.

Co tady budeme hledat?

Zde v nadložních jílech hledáme především otisky třetihorních listů. Pochází z doby, kdy se obrovský rašelinotvorný močál změnil v jezero, ve kterém už se ukládal pouze jíl a výjimečně do něj byly splaveny a uloženy tehdejší zbytky flóry a fauny – otisky listů, šišek, zbytky ryb a křídel vážek i jiného hmyzu. Společně s pracovníky Národního muzea a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se snažíme zjistit, co tu žilo a co tu rostlo. Dokáže nám to pomoci v poznání tehdejší přírody a klimatu, a ve zkoumání, zda a jak se měnilo.

Jak moc se musí s hledáním spěchat?

Lokalitu v nadložních jílech lomu Libouš mapujeme už asi devět let. Ale období pro sběr fosilií je poměrně krátké. Teď využíváme čerstvě odkrytého řezu skrývky. Materiál však rychle zvětrává a během dvou měsíců se všechno rozpadne. Vítáme tedy každého odborníka, každé kladívko.

Jak ale poznáte, že právě tady opravdu něco bude?

Teď tu máme nějakých 100 metrů nadložních jílů, ale naprostá většina neobsahuje vůbec žádné fosílie. Dlouhodobým geologických průzkumem a zkušenostmi už dokážeme lokalizovat místa pravděpodobných nálezů. Pak už zbývá jen rozklepávat kusy jílů a doufat, že najdeme něco zajímavého. Je to o trpělivosti, protože fosílii, která stojí za zkoumání, najdeme třeba jednou za půl hodiny.

Společně se v dole potkáváme pokaždé při podobné příležitosti – tedy při odkrývání nálezů z geologické minulosti pro vědecké účely. To ale předpokládám není hlavní náplň důlního geologa?

Ne, práce geologa není hledání exponátů pro muzea. Z horního zákona vyplývá povinnost uchovávat a dokumentovat významné geologické a paleontologické nálezy, ale záleží vždy na přístupu těžební organizace. V Tušimicích je to tak, že při odhalení na fosílie bohatých vrstev přizveme odborníky, kteří tomu rozumí a mají o nálezy zájem, lidi z univerzit nebo muzeí. Sami tomu moc času věnovat nemůžeme.

Doly jsou ale obecně rájem pro geology a paleontology, že?

Jsou to obrovské odkryvy, které nemají obdoby. Důl je tu desítky let, během kterých nám odkryl geologickou stavbu na mnoha kilometrech čtverečních. To je pro vědce nesmírně zajímavé. V minulosti byla světově proslulá lokalita Merkur na západě dolu, kde se v ohromném množství nacházely pozůstatky třetihorních obratlovců. A navíc se sbíraly velmi komfortně. Nejjednodušší bylo chodit po bouřkách po pláních a jen koukat pod nohy. Příroda zde kosti či zuby zvířat dostala z jílu za nás.

Vaším úkolem tedy není hledat pozůstatky dávné minulosti v podobě otisků a zbytků zvířat a rostlin, ale uhlí?

My už víme, kde je uhelné ložisko, ale zajímá nás, v jaké části lomu má jakou mocnost, kvalitu, obsahy síry, popela. Stále proto provádíme průzkumné vrty, abychom věděli, kde nás čekají jaké podmínky. V různých částech dolu se vlastnosti uhlí mění, ale my dodáváme pro elektrárny jednu konkrétní směs, takže neustále mícháme uhlí z různých koutů šachty. Je třeba vědět dopředu, kde co je a kde je třeba těžit, aby z toho ve finále vyšla tato směs.

U jednoho takového průzkumného vrtu právě stojíme. Co je zde úkolem geologa?

Vrtná souprava zde i z hloubek přes 100 metrů vyvrtá horninové vzorky. Úkolem geologa je vrtné jádro podrobně popsat, tzn. určit druhy hornin a uhlí a hloubky, ve kterých se vyskytují. Následně se vrtné vzorky uhlí odeberou do pytlů a odvezou do laboratoře k podrobnému stanovení obsahu popela, síry a výhřevnosti. Dané výsledky pak geolog zpracovává v počítači do 3D modelu uhelné sloje.

Trávíte tedy víc času u počítače nebo terénu?

Máme to rozdělené. Jsme tu čtyři. Dva geologové se pohybují v terénu, ale i tak stráví více času v kanceláři, a další dva pouze vyhodnocují poznatky v počítači. Vytváří geologické modely, vrtnou databanku, výpočty uhelných zásob a těžby. Z nich se počítají úhrady obcím z vydobytého nerostu a dobývacího prostoru. Jsou to tedy věci, kterým je třeba věnovat hodně času a pečlivosti.

A jak vypadá práce v terénu?

Je to především dokumentování těžebních řezů. Jednoduše řečeno - chodíme podél skrývkových i uhelných řezů a zakreslujeme geologickou skladbu, kterou vidíme. Sledujeme vrstvy, hledáme zlomy a pukliny, zaměřujeme je a vyhodnocujeme. Z toho pak vytváříme podklady pro další postupy rýpadel, tzv. pasportizační profily. Znamená to nachodit spoustu kilometrů. V případě Tušimic se geologická stavba, zejména v nadloží sloje, nemění tak rychle jako třeba v lomu Bílina, kde je situace složitější. Pro necvičené oko jsou naše těžební řezy víceméně monotónní.

K čemu je takové podrobné mapování dobré?

Zmapování puklin a zlomů je důležité pro práci rýpadla. V některých případech se může stát, že se těžební stěna kvůli zlomu sesune a může rýpadlo ohrozit. Zlomů jsou na kilometr až desítky, ale riziko představuje třeba jeden dva z nich. Je naším úkolem tyto zlomy vyhodnotit a obsluhu rýpadla upozornit. Pro rýpadla mohou představovat problém také pevné polohy, např. tzv. pelokarbonátové pecky. To jsou až 2 metry široké čočky, tvořené odolným materiály, na kterých by si mohlo rýpadlo vylámat zuby. To vše vyznačujeme do zmiňovaných pasportizačních profilů, což je aktuální mapa s různými geologickými a důlními informacemi, kterou má každé rypadlo k dispozici.

Na uhelném řezu jsme narazili na bagr, který před rýpadlem odkrýval starou hlubinou šachtu. Představují riziko? Jak na ně přijdete?

Před více než 100 lety se v těchto místech uhlí těžilo hlubinně, z hloubek kolem 100 metrů. Zůstala tu nezavalená důlní dílna, svislé jámy, chodby, což je riziko pro dnešní techniku i pohyb lidí. V tomto případě to ověřujeme malou vrtnou soupravou, která najede před rypadlo a v husté síti vrtá průzkumné vrty. Zjistíme-li takové nezavalené důlní dílo mělce pod povrchem, vyhrabe se bagrem a zasype. Trochu to zdržuje těžbu, ale je to důležité pro bezpečnost.

Máte k dispozici historické mapy, které by vám pomohly tato díla najít?

V posledních sto letech se vedly důlní mapy poměrně pečlivě a z nich vycházíme, ale odchylka v rozmezí pár metrů je běžná. Základní důlní schéma tedy máme. Ale vyskytují se tady i ještě starší doly, o nichž žádné záznamy neexistují. Před pár lety jsme na prvním skrývkovém řezu objevili celý důl z poloviny 19. století, o kterém jsme původně neměli tušení.

Vedle starých důlních děl představuje v dole velké potenciální riziko i voda. O tu se také staráte?

U každého lomu je voda velký rizikový faktor, je třeba vědět, kde těžit a kterému místu se vyhnout. Chování vody je ale ovlivněno geologickou stavbou, takže už vlastní poznání geologické stavby nám hodně řekne o těchto rizicích. Jako geologové monitorujeme pomocí vrtů i stav podzemních vod ve vlastním lomu i v okolí. Hlídáme jejich stav jak ve vztahu k těžbě, tak ve vztahu k okolním obcím, abychom neovlivnili zásoby vody v nich.

Vedle svých pracovních povinností se snažíte obrovské odkryvy v lomu využít pro vědecké bádání. Čím se zabýváte?

Zajímá mě rozšíření a vývoj řeky, která zde ovlivňovala tehdejší uhlotvorný močál a místy způsobila zajímavé deformace uhelné sloje rychlým nanášením usazenin. Vznikaly tím krásné geodynamické jevy, kdy se tělesa písku zabořovala do rašeliny, která byla ještě neslehlá. Jako když si nasypete lžičku cukru na pěnu v právě připravené kávě. Navíc tato řeka byla součástí úplně jiné říční sítě, než jak ji známe dnes. Tekla z jihozápadní části Čech přes Berounsko a Křivoklátsko a ústila v místě dnešního Žatecka do obrovské mostecké pánve. A právě dnešní obrovské uhelné lomy nám pomáhají rekonstruovat tehdejší přírodu a procesy, které v ní probíhaly.

