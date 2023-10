V současné době začínáme v Evropském parlamentu práci na modernizované verzi pravidel pro platební služby. Cílem je reagovat na poslední trendy, které se v oblasti platebních služeb objevily, a vytvořit takové předpisy, které poskytnou lepší ochranu spotřebitelům proti podvodům, jejichž počet rok od roku narůstá.

Ondřej Kovařík, europoslanec | Foto: Renew Europe Group

Novelizace platebních pravidel by měla umožnit další rozvoj finančních služeb a zajistit tak běžným uživatelům větší výběr možností a větší pohodlí při placení. Docílení větší konkurence na trhu s platebními službami a jejich větší nabídka povede ke snižování cen za služby, tedy k nižším poplatkům, a to jak pro spotřebitele, tak pro obchodníky.

Stěžejními body návrhu, který začínáme projednávat, jsou efektivnější zabezpečení plateb, zvýšená bezpečnostní opatření pro převody peněz, ale i ochrana osobních údajů. Jedním z takových opatření je například kontrola čísel účtů v mezinárodním formátu IBAN. K tomu se váže posílení práv uživatele, kterému by navrhovaná směrnice měla usnadnit přístup k náhradám v případě platebních podvodů. Jinými slovy, dojde-li v rámci placení k podvodnému chování a k újmě zákazníka, domůže se poškozený náhrady rychleji a lépe.

Stejně tak nabídka možností, jak zaplatit útratu, by se měla rozrůst o některé nové přístupy, jako je třeba elektronická platba bez nutnosti užití bankovního účtu.

Dále je na stole i možnost, kterou prosazuje Evropská komise, že výběry hotovosti by vedle bankomatů mohly být realizovány i v některých obchodech bez nutnosti útraty. To by mohlo pomoci zejména obyvatelům menších měst a vesnic, kde je dostupnost bankomatů omezená. Tento návrh je však nutné důkladně posoudit, a to zejména z pohledu jeho potenciální zátěže pro maloobchodníky.

Další prioritou návrhu je aktualizace pravidel pro ověření identity klienta, které musí být v souladu s technologickým vývojem v sektoru platebních služeb a zároveň nabízet bezpečné a uživatelsky přívětivé prostředí

Měla by se také zlepšit informační povinnost bank a provozovatelů bankomatů v případě výběrů hotovosti, kdy zákazník bude znát předem výši poplatku za výběry. Tyto změny mohou výrazně zlepšit způsoby, jak budeme v EU platit, ale také umožní platby lépe ochránit. Před námi jsou nicméně ještě dlouhá jednání.

Ondřej Kovařík, europoslanec

Více o mé práci v Evropském parlamentu:

Facebook

Twitter

Zdroj: European Parliament















Zadavatel: European Parliament - Renew Europe Group

Zpracovatel: Ondřej Kovařík