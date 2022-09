Martin Kočí vlastní přes 30 let jazykovou školu. Jaké byly začátky v podnikání a proč se dnes už sám učitelství nevěnuje? Jaký sen o Hodonínu sní a jak hodnotí veřejnou službu v roli zastupitele? Přečtěte si v rozhovoru.

Mgr. Martin Kočí, zastupitel | Foto: archiv Martina Kočího

Dobrý den, Martine, lidi v Hodoníně vás znají jako překladatele a majitele jazykové školy. Tu vlastníte už 31 let. Jaké byly začátky a je velký rozdíl podnikat dnes a v 90. letech?

Dobrý den, Marku. Spíš si myslím, že mě spousta lidí bude znát jako lektora angličtiny. Za 25 let jsem jich učil stovky. Úžasný moment nastal, když se začal projevovat generační efekt a začali jsme učit odrůstající děti generace našich studentů z 90. let. Teď už několik let neučím. Usoudil jsem, že si lidé nezaslouží starého učitele. Tuto disciplínu nechávám svižnějším kolegům a kolegyním, sám se věnuji překladu a tlumočení. A samozřejmě jsem údržbářem celého toho velkého stroje, který je potřeba neustále ladit, opravovat, promazávat a leštit, aby všechno fungovalo jak má, a to jak tady, tak i na Slovensku.

K vaší otázce: Byli jsme první soukromá jazyková škola na jih od Brna. Devadesátky se vezly na vlně nadšení, takže jsme měli neskutečné návaly studentů, ve skupině bylo třeba i 15 lidí, učívalo se do devíti večer. Navíc nebylo moc z čeho učit, internet neexistoval, kvalitních lektorů jako šafránu … prostě hodně velká divočina. Oproti tomu dnes není na trhu místo pro nadšené amatéry. Všecho se maximálně zprofesionalizovalo, převládá firemní výuka, studijní skupiny 1-5 osob, online výuka. Na druhé straně téměř zmizela ta společenská část setkávání, která byla úžasná. Tu atmosféru v začátcích jsem měl raději.

Mluvíte o online výuce. K té vás přivedl covid, nebo fungovala už před rokem 2020? A když jsme u covidu, jak jste toto období zvládli?

Asi před 10 lety jsem totálně nechápal, když šéf velké zahraniční firmy, ve které pracovala má tehdejší přítelkyně, přiletěl do Prahy a za ním se z celého Česka a Slovenska sjeli ředitelé z šesti výrobních závodů, aby si udělali tříhodinovou poradu. Špičkoví manažeři vyřazení na dva dny z provozu, obrovské náklady na hotely, dopravu. Prostě nesmysl. Ve stejné době už byly firmy, kde totéž několik let řešili elegantně, úsporně, moderně. Chci tím říct, že je to v hlavách lidí. Kdybych se zítra rozhodl založit pěstírnu masových plemen morčat, která jsou super potravinou ve třetině světa, nejzásadnější výzvou by bylo přesvědčit Čechy, aby začali jíst morčata. Tak to je i s online výukou. Covidu za urychlení pokroku v této oblasti paradoxně můžeme děkovat. Pro mě je každý problém motivací a aktivací, ať to klidně zní jako pitomost z manažerských příruček, takže i toto období, jakkoli bylo, a je, těžké, nás posunulo do jiné dimenze dříve, než jsem to očekával. Jako celkem malé lokální jazykové škole se otevřely trhy v celém Česko-Slovensku, a postupujeme dále, a to jak se studenty, tak i lektory, což je neméně důležité.

Mluvíte o nastavení lidí v Česku. Myslíte si, že jsou rozdíly i v rámci republiky? Jsou Hodoňáci v něčem speciální? Ať už ve vašem oboru, tak v nějaké jiné oblasti.

Hodoňáci jsou skvělí. A někteří také ne. Podobně jako všude jinde. Kdybych měl pocit, že je to tady v něčem výrazně horší než jinde, už bych tu dávno nebyl, nejsem masochista. Žil jsem v Brně a Zlíně, jako tlumočník i jinak jsem poznal lidi ve všech koutech světa. Abych toto těžké téma trochu odlehčil, víte, že Bruntál a Blansko jsou města, která nemají bůhvíjakou reputaci. Jenže i Bruntálci a Blanečáci mají ta svoje města raději než Hodoňáci Hodonín. Podívejte se na hrdé Kyjovjáky! Dokonce už i ta Břeclav začíná mít místy příjemnou atmosféru. Chápu docela dobře, jaké jsou historické důvody toho vykořenění. Nechápu vůbec, proč stále ta blbá nálada v Hodoníně přetrvává, neustále potkávám nepřiměřeně velké množství lidí, kteří na všechno tady nadávají a koukají, že soused má za plotem větší hrušky. Když na naší zahradě nějakou krásnou hrušku vypěstujeme, místo radosti slyším, že beztak shnije. A tak se snažím cíleně obklopovat co nejvíce lidmi, kteří se radují z domácích hrušek, a lituji těch, kteří ne.

A jaké myslíte, že se tady za poslední léta podařilo vypěstovat ty krásné hrušky?

Ójé, celý sad. Jenže, přesně tohle velmi úzce souvisí s předchozím tématem. Ať vám teď řeknu cokoli, "odborníci" přijdou se svými argumenty, proč to není dobré (protože to bylo drahé, protože to beztak dlouho trvalo, protože to mělo vypadat úplně jinak, protože je to úplně blbě). Mám to obrovské štěstí, že je moje žena z Blanska (smích) a je v Hodoníně už asi deset let naprosto nadšená. Každou chvíli radostně vykřikuje, jak tu všechno je, funguje, jak je to krásné a že k tomu, abychom si tu žili jako u moře nám chybí už jen to moře. U řeky se život probouzí a je zaděláno na super místo, Jihovýchod se revitalizuje už v asi 9. etapě, přibývají parkovací místa, projekt Rozmarýnek je připraven k realizaci, stejně tak projekt park na Mírovém náměstí, lázeňský park s budovou denních lázní a obnoveným amfiteátrem jsou parádní, máme skoro nové koupaliště špičkových parametrů, vedle něj super kryťák, kultivoval se prostor před vlakovým nádražím, včetně cyklověže, o které snad už nemůže nikdo pochybovat, zimák žije, atletický stadion má mezinárodní parametry, nedávné investice do zoo se povedly, lávka přes I/55 dělá lidem radost, síť cyklostezek se pomalu uzavírá … těch věcí je velká spousta, a to mluvím jen o "tvrdých" investicích. Kromě nich se obrovsky posilují sociální služby, funguje spousta kulturních akcí, jako zastupitel vidím v přímém přenosu, jak obrovské prostředky investujeme do podpory sportu dětí/mládeže. Na takto malé pohraniční město by to myslím celkem šlo.

Jste zastupitelem teď čtvrtým rokem. Jak vás tato veřejná služba baví? Překvapilo vás při této práci něco?

Několik měsíců po listopadové revoluci jsem se stal, jako velmi aktivní student posledního ročníku VŠ, zastupitelem na brněnském magistrátu, takže teď po letech to pro mě není až tak úplně nové. Jenže tehdy mi bylo 26 a šoupli mě, protože to nikoho jiného nezajímalo, do komise dopravy. No nuda. V Hodoníně je to někdy poněkud folklórní, každopádně jste to označil naprosto přesně jako veřejnou službu. Jsem neskutečně rád, že se nám po téměř dvou dekádách průšvihů na hodonínské radnici, politikaření a nekonečných palácových převratech, podařilo čtyři roky soustředit na práci, a to i přesto, že mnoho lidí těsné šestnáctkové koalici zpočátku příliš šancí nedávalo. Toto zklidnění v hodonínských vodách bych považoval za jeden z našich velmi výrazných úspěchů. Překvapily mě vlastně především dvě věci. Za prvé to, že být jedním z 16 lidí, kteří udávají čtyři roky rytmus životu ve městě, ještě stále nestačí k tomu, abych si mohl říct, že o něčem rozhoduji. A za druhé, jak město, potažmo stát, dělá všechno pomalu a draze, jak s tím dodavatelé počítají, jedou za maximální ceny a rybník si sami nevypustí. V privátním sektoru cosi takového nepřipadá v úvahu.

Kandidujete za hnutí Hodoňáci. Proč jste se rozhodl podílet se na založení nového, lokálního, hnutí?

Protože to bylo potřeba. Před čtyřmi roky jsme vstupovali do voleb jako Svobodní, jenže od té doby se tato strana velmi silně odklonila od svých původních hodnot a vydala se pro nás nepřijatelným směrem. Z důvodu naprosté čistoty a nezávislosti jsme se proto rozhodli nepřichylovat se s žádné existující politické straně, ale vytvořit místní politické sdružení. V něm si sice platíme všechno z vlastních kapes, na druhé straně, co si vymyslíme a na čem se dohodneme, můžeme udělat. Ta svoboda je skvělá. Hodoňáci jsou silná parta osobností, které jsou připraveny pro své město udělat maximum. Víte dobře, že na komunální úrovni se politika dělá maximálně do fáze dva týdny po volbách než se vytvoří případné koalice, pak už je to jen o dlouhodobé nepolitické práci na rozvoji města. Takto to chceme a naše město potřebuje.

Jaké jsou za vás 3 nejdůležitější body ve vašem programu?

Není snadné z řady témat vybrat pouze tři nejdůležitější. Je to snad možné z pohledu toho, bez kterých z nich by se ty ostatní neobešly. Pak je jednoznačně na prvním místě téma pracovních příležitostí. Pokud nedokážeme do takto skvěle položeného města přivést kvalitní zaměstnavatele, nebude fungovat nic. My plán máme, na náhodou je naším členem člověk, který zde vybudoval dvě továrny, které dávají práci množství lidí. Hned v závěsu za tímto tématem jde bydlení. Bez toho sem nepřivedeme produktivní rodiny. Město stárne, a není to náhoda. Rozvojových lokalit zde není mnoho, ale jsou. Je jen otázkou vůle prosadit jejich přípravu pro nové bydlení. Třetím nejzásadnějším bodem musí být infrastruktura. V žádném případě se nechci dotknout Albánců, ale mnohé lokality, chodníky, zákoutí v našem městě vypadají jako v Albánii v 60. letech. Poslední čtyři roky jsme v tomto směru udělali maximum, které nám dovolil omezený rozpočet, ke spokojenosti však zbývá ještě velmi mnoho.

Máte nějaký sen? Něco, co byste si v Hodoníně velmi přál, pokud byste se nemusel ohlížet na cenu?

To tedy mám. Často si představuji bývalé vojenské cvičiště na Pánově jako velké jezero s písečnými plážemi a parádní infrastrukturou k trávení volného času v letních měsících. Takové hodonínské moře (smích). To by byl Hodonín atraktivní lokalitou …

Ptal se Marek Šoška

