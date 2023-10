Oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové dokončilo rozsáhlou obměnu svého přístrojového vybavení, které umožní lékařům rychlejší a hlavně přesnější diagnostiku klíčovou pro úspěšnou léčbu nádorových onemocnění. Díky tomu mají pacienti větší naději na vyléčení a rychlejší návrat do běžného života.

Foto: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Nukleární medicína je lékařský obor, který využívá radiofarmaka, radioaktivní léčiva podávaná přímo pacientovi k diagnostickým, léčebným a výzkumným účelům. Jejich hlavní výhodou je neinvazivnost, nepřítomnost vedlejších účinků a většinou nízká radiační zátěž. Taková vyšetření umožňují lékařům sledovat stav a chování orgánů a detailně zobrazovat patologické jevy včetně nádorů.

Atomová diagnostika v rukách odborníků

Oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové provádí v současné době většinu diagnostických výkonů, které nukleární medicína umí. Lékaři je využívají v širokém spektru medicínských oborů, zejména pro onkologii, kardiologii, hematologii. Terapie nádorových i nenádorových onemocnění pomocí radiofarmak se provádějí někdy ambulantně, převážně však na speciálních jednolůžkových pokojích, které jsou součástí integrovaného oddělení klinické onkologie.

Modernizace Oddělení nukleární medicíny začala již v květnu 2022, kdy byla do provozu uvedena nová SPECT/CT kamera. Celkové náklady na obnovu přístrojů přesáhly 120 milionů korun, nemocnice prostředky na pořízení nových přístrojů čerpala z evropských dotací REACT-EU.

Zdroj: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Je to věda, která pomáhá

Tato speciální SPECT/CT kamera je spojení dvou přístrojů. Kombinuje dvě různé zobrazovací metody. SPECT část umožňuje scintigrafické vyšetření, při kterém se pacientovi do těla vpraví radiofarmakum. To se následně vychytá v orgánu, který lékaři chtějí sledovat. Kamera slouží k detekci záření, které z radioaktivní látky vychází. Druhá metoda – CT pro změnu využívá rentgenové záření, které je úzkým paprskem světla vysíláno do těla pacienta. Lékaři tak dostanou v rámci jednoho vyšetření informaci o struktuře a funkci sledovaného orgánu - kostí, plic, ledvin, srdce nebo mozku. Tím, že se obě vyšetření uskuteční na jednom přístroji, jsou výsledné snímky přesnější a doba vyšetření kratší. Lze tak obsloužit více pacientů a zkrátit čekací lhůty.

Zdroj: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Za úspěchem léčby stojí přesná diagnóza a zkušený lékař

Zobrazení nádorových ložisek o velikosti několika málo milimetrů umožňuje další z přístrojů - PET/CT nové generace. Jde o jednu z nejmodernějších a nejsložitějších vyšetřovacích metod, která pomáhá hradeckým lékařům získat přesné zobrazení pacienta. Je to zařízení „dva v jednom“, které podává informace o funkci a stavbě těla, významně zvyšuje kvalitu obrazu a umožňuje tak lékařům mnohem přesnější diagnostiku.

Nové přístroje přinášejí významné možnosti v inovaci stávajících postupů a zkvalitnění nebo zrychlení diagnostiky. Za výsledky nejmodernějších přístrojů stojí především zkušenosti lékařů-diagnostiků, kteří výsledky přístrojů na základě svých znalostí a zkušeností vyhodnocují a mohou ošetřujícím lékařům předat zásadní informace k plánování cílené léčby.

Zdroj: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Projekt Publicita REACT-EU v resortu zdravotnictví, reg. č. CZ.06.7.127/0.0/0.0/21_126/0017552 je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Zdroj: Archiv