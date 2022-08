AGROTEC Group přichází s novinkou, na trať vyjedou auta s alternativním pohonem.

Foto: AGROTEC a.s.

Hustopeče, kde se už 17 let jezdí známá AGROTEC PETRONAS rally, mají před sebou velkou premiéru. 3. září se ve městě pod mandloňovými sady pojede úplně poprvé eco rally. Nově vzniklého šampionátu se zúčastní sériově vyráběné automobily s alternativním pohonem. Start i cíl závodu je v areálu sídla skupina AGROTEC v Hustopečích. Závodní auta vyjedou na trasu v 8:00 hodin ráno, ve 14:00 hodin odpoledne startuje zábavné odpoledne pro děti i dospělé.

To, že se v Hustopečích jezdí rally, už ví každý. Teď se tady ale úplně poprvé koná i eco rally. Závod se na rozdíl od běžné rally jede v normálním provozu. Je tedy nutné dodržovat předepsanou rychlost. Vedení závodu stanoví účastníkům ideální stopu v rámci trasy, kterou musí závodníci projet. V případě Hustopečí půjde o dvě etapy (každá cca 150 km po okolí), na které čekají posádky desítky měřicích bodů, ve kterých se bude hodnotit jejich odchylka od ideálního času.

„AGROTEC Eco Rally je soutěží pravidelnosti. Není to rally v rychlosti, jak ji známe z klasické automobilové rally. Tento závod prověřuje řidiče ve schopnosti orientace dle daného itineráře a dovednosti dodržet stanovenou průměrnou rychlost na daných úsecích. Zároveň je také zaměřena na spotřebu. Soutěží se v nejnižší spotřebě na trati této rally. To vše přispívá ke zdokonalovaní potřebných klasických řidičských dovednosti v rámci pravidel silničního provozu a stylu jízdy s nízkou spotřebou energie. Napomáhá k získávání dovedností v oblasti ekonomiky provozu a enviromentální ochrany životního prostředí pro naši společnou budoucnost,“ řekl předseda pořádajícího AGROTEC AUTOKLUBU v AČR a ředitel této rally v jedné osobě Martin Rada. „Organizací této soutěže vkládáme náš přínos pro bezpečnou, ekologickou a ekonomickou dopravu budoucnosti. Zapojení do společenských aktivit v rámci organizace sportu v našem krásném kraji pod Pálavou je pro nás naplňování naší společenské odpovědnosti celé AGROTEC Group. Účastníkům přeji krásné sportovní zážitky i krásné chvíle v Hustopečích, ve městě dobrého vína a mandloní,“ říká Martin Rada.

Kromě samotného závodu připravuje AGROTEC Group prezentaci produktů, které taktéž využívají alternativních pohonů. Na místě bude možné si prohlédnout osobní a nákladní automobily, stavební stroje i zemědělskou techniku, to vše s alternativním pohonem. Prezentován tady bude i vinohradnický robot Bakus od firmy VitiBot. Jedná se o elektrického autonomního robota, který umí okopat vinnou révu a zajistit postřik proti škůdcům.

Pro návštěvníky bude připraven doprovodný program, který se vzhledem k době konání (poslední prázdninový víkend) bude točit kolem návratu do školy. Na poslední akci prázdnin si tak děti budou moci vyzkoušet vystavenou techniku, vyfotit se u strojů, vyzkoušet modely na ovládání, podívat se na představení Úžasného divadla fyziky, které si pro děti připravilo i drobné zábavné dílničky, a projít si ECO stezku s úkoly. Z těch, kteří ji úspěšně dokončí, vylosujeme pět účastníků, kteří získají školní tašku a pouzdro. Dospělí budou mít příležitost zasoutěžit si o užívání vozu ŠKODA ENYAQ COUPÉ RS iV po dobu jednoho roku.

Zdroj: AGROTEC a.s.