Průzkum Zaměstnavatel regionu pořádaný Klubem zaměstnavatelů každoročně vyhodnocuje nejatraktivnější zaměstnavatele pro vybraný region.

ředitelka Kontaktního centra innogy Zákaznických služeb Jana Quisová | Foto: innogy Česká republika a.s.

Zapátráme-li v historii výsledků, narazíme na innogy Zákaznické služby. Společnost, která se na předních příčkách průzkumu objevuje pravidelně. Nejinak je tomu i letos. innogy Zákaznické služby (iZS) je jednou z pěti síťových společností innogy, která je součástí mezinárodního koncernu MVM Group. Péče o zaměstnance, atraktivní benefity, flexibilní rozložení pracovní doby a flexiúvazky. To jsou klíčové oblasti, na které se innogy v nabídce svým zaměstnancům zaměřuje. O tom, jak je právě péče o zaměstnance důležitá, jsme si povídali s ředitelkou Kontaktního centra innogy Zákaznických služeb Janou Quisovou.

innogy Zákaznické služby platí v Moravskoslezském kraji za stabilního a atraktivního zaměstnavatele dlouhou řadu let. Nyní to potvrzuje i umístění na předních příčkách průzkumu Zaměstnavatel regionu. Čím si to vysvětlujete?

V innogy Zákaznických službách máme 2 priority, ta první je patrná už z názvu naší společnosti – zákazník. Ta druhá, neméně významná, jsou naši zaměstnanci. Vědomě řadu let budujeme pozici spolehlivého, atraktivního a přívětivého zaměstnavatele. Sledujeme trendy a vytváříme co nejlepší podmínky pro naše kolegy. Za vším stojí tým odborníků HR a zodpovědný management. Orientujeme se na otevřenou komunikaci, podporu a individuální přístup, kontinuální práci s talenty, vzájemnou spolupráci a dobrou pracovní atmosféru.

Vedete tým Kontaktního centra, co si pod tímto názvem máme představit?

Představte si tým 280 žen a mužů od 20 do 60 let, odborníků v oblasti energetiky. Působíme ve dvou lokalitách v Moravskoslezském kraji, v Ostravě a Opavě. Pracujeme v menších týmech; týmů máme 19 a každý tým má 10–15 členů, každý z týmů má specifickou týmovou a firemní kulturu. Našim zákazníkům jsme k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Zákazníci se na nás mohou obrátit telefonicky, e-mailem, prostřednictvím chatu a sociálních sítí (WhatsApp, Apple Business Chat, Facebook Messenger). Naší prací je odborné poradenství v energetice, řešení požadavků klientů v různých životních situacích a výběr nejvhodnějších produktů a služeb. Energetika prochází v posledních letech turbulentním obdobím a o to je naše práce důležitější. Jsme zákazníkům k dispozici a pomáháme jim zorientovat se v aktuální situaci a ve velkém množství změn.

Zmínila jste firemní kulturu/hodnoty. Jsou v této době tyto aspekty důležité?

Z mého pohledu jsou zcela zásadní. V práci trávíme významnou část svých životů. Tak proč ji věnovat práci, která nás nenaplňuje, případně prací v kolektivu, ve kterém se nám nepracuje dobře? A právě toho se chceme nejen v innogy Kontaktním centru, ale celkově v innogy, vyvarovat. V loňském roce jsme s kolegy odstartovali na našem Kontaktním centru program „MISE“ pro podporu a budování firemní kultury. Zaměřujeme se na smysl naší práce a sami zaměstnanci si vytvořili moto a zvolili hodnoty, které jsou pro ně důležité.

Naše moto je jednoduché a srozumitelné, vychází z nás:

„Jsme tady proto, abychom s radostí a elánem posílali energii do našich domovů (a to i v pondělí J)”

Součástí MISE jsou rotace na odděleních mimo Kontaktní centrum, specifická školení, účast na netradičních pracovních aktivitách, časopis Kontaktního centra a mimopracovní aktivity. Vytvořili jsme si vlastní aplikaci „Daruj íčko“ ve které máme možnost ocenit své kolegy(ně) za pomoc nebo praktickou radu. Profesionální chování, lidský přístup a ochota si navzájem pomáhat je pro nás velmi důležité. Mise, firemní kultura a pozitivní pracovní atmosféra na Kontaktním centru je ve vysoce konkurenčním prostředí mezd a benefitů specifickou přidanou hodnotou. Potvrzují nám to pravidelné průzkumy zaměstnanecké spokojenosti a vysoké hodnocení na Atmoskopu.

Co tedy nabízíte kandidátům na trhu práce navíc?

Kromě tradičně velmi štědrých benefitů nebo každoročního navyšování mezd je to flexibilita. S kolegy z ostatních útvarů jsme v týmu Kampaní a retencí úspěšně odpilotovali tzv. FLEXIÚVAZEK. To zjednodušeně znamená, že pokud si splníte pracovní povinnosti v průběhu 4 dnů, pátý den máte volno a my vám ho navíc zaplatíme. Novinkou jsou i nepravidelné směny, v pondělí desetihodinová směna a následně v pátek zkrácená směna v délce 6 hodin. Standardem se zdá být práce z domova. V prostředí zákaznického servisu to ale není úplně jednoduché, ale i s tímto jsme se poprali, tudíž je práce z domova pro naše zaměstnance možná a poskytujeme ji. V posledním roce jsme se také intenzivně zaměřili na to, proč nám naši zaměstnanci odchází a snažili jsme se odstranit důvody nespokojenosti. Tento problém jsme řešili napříč odděleními a týmy. Nadstandardní je taky důraz na osobní rozvoj a vzdělávání, posun v rámci organizace. Moje pracovní kariéra v innogy je ukázkou, jaké kariérní příležitosti společnost poskytuje. Sama jsem začínala v innogy před 14 lety na pozici vedoucího týmu na Kontaktním centru. Po 5 letech jsem změnila pozici a působila jsem 2 roky v mezinárodním projektu v rámci innogy. Následně jsem vedla tým operativní metodiky a tréninku a v roce 2017 jsem se přihlásila do výběrového řízení na ředitelku Kontaktního centra. Uspěla jsem a vrátila jsem se do týmu, ve kterém jsem svou kariéru začínala.

Jaké jsou možnosti uplatnění v innogy Zákaznických službách?

Řekla bych, že možností je mnoho. innogy Zákaznické služby, to není jen naše Kontaktní centrum. Společnost provozuje 41 zákaznických center po celé České republice, je zodpovědná za také za fakturaci, vyřízení reklamací a požadavků a inkaso pohledávek. Kolegy tedy máme jak v přímém kontaktu s našimi zákazníky, tak v tzv. back office, například týmy fakturace, metodiky a vzdělávání či týmy reklamací. Šanci rozvíjet se a uspět u nás v innogy má každý šikovný člověk bez ohledu na věk, pohlaví, sexuální orientaci, a to prostřednictvím interního trhu práce, rotací nebo zajímavých projektů.

Jak se k vám případní uchazeči mohou přihlásit?

Je to velmi jednoduché. Na našich webových stránkách kariera.innogy.cz nalezne uchazeč o práci v innogy výpis volných, a právě obsazovaných pozic. U jednotlivých inzerátů pak vždy uvádíme nejen popis nabízené pracovní pozice, ale také detailní informace o daném oddělení. Součástí je kontakt na naše šikovné kolegyně z HR, na které se uchazeč může obrátit s jakémkoliv dotazem.

Pak jen stačí přiložit aktuální životopis. Při pozvání na pohovor bude uchazeče čekat setkání s naším HR a vedoucím týmu. Zájemce o práci v innogy se pak v podstatě hned podívá i do reálného pracovního prostředí, do kanceláří. Pokud jej naše nabídka zaujme a rozšíří naše stávající řady, čeká ho propracovaný onboarding prostřednictvím naší digitální aplikace Vítejte v innogy a samotná práce včetně všech benefitů, které našim zaměstnancům poskytujeme.