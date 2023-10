Věž je navržena jako turistická vyhlídková rozhledna na Hamštejnském hřebeni nad obcí Koberovy, poblíž vrchu Kozákov u Turnova.

Studie rozhledny | Foto: Obec Koberovy

Koberovy – Je čtvrtek 21.9.2023 a do strmého kopce se rozjíždí nákladní vůz Tatra. Na korbě toho zdánlivě moc nemá, jen pár sloupků, které vytvoří konstrukci nové rozhledny. Ta se během několika dnů vyšvihne nad vrchol kopce Hamštejn. Za slavnostních dnů bude do okolí zářit jako maják.

Hrubá stavba, přesněji stavebnice, má být postavena už v neděli. „Pokud vše půjde dobře, tedy nebude moc foukat nebo pršet, stihneme to. V pátek nám má dorazit těžký jeřáb, který bude skládat díly dohromady. „Věříme, že si vše pěkně sedne,“ poznamenal zástupce stavbyvedoucího Jordán Jarolím z firmy Suntel Czech, která výstavbu nové rozhledny provádí.

Netypickou stavbu chce obec slavnostně otevřít v polovině listopadu. „Součástí areálu rozhledny bude i altán s lavičkami, takže tady budou mít turisté základní zázemí na odpočinek a občerstvení. Samozřejmě ho využijeme i při otevření rozhledny,“ přiblížil starosta obce Koberovy Pavel Pospíšil.

Cesta k rozhledně přitom byla dlouhá a trnitá. Zmíněná rozhledna se stala nejprve v roce 2015 součástí plánovaného přeshraničního projektu Česko-polské hřebenovky. Před lety skončil, aniž by se začalo s jeho uskutečněním. V Jizerských horách a Krkonoších mělo podle něj vyrůst 22 nových rozhleden. Jak název projektu napovídá, půlka v Česku, druhá půlka v Polsku.

Obcím alespoň zbyly projekty na výstavby vyhlídek. Dvě se v roce 2020 roce podařilo postavit v Tanvaldu a Albrechticích. Další přibude právě na Hamštejně nad obcí Koberovy. Rozhledna podle zástupců obce přitáhne turisty, bude totiž stát na červené turistické cestě, na Zlaté stezce Českým rájem. Dá se po ní jít z Kozákova přes Vzdychánek, Hamštejnský hřbet dolů na Malou Skálu a dále na Frýdštejn.

Omezení tu ale přece jen je, rozhledna bude přístupná jen pro pěší. „Není to tak, že by přijel autobus, vyskákali by lidé, vylezli na rozhlednu, slezli a odjeli. Lidé musí dojít pěšky, není tu cesta ani pro osobní auto,“ přiblížil dnes již bývalý starosta Koberov Jindřich Kvapil, který se postaral o to, že je původní projekt dotažen do konce.

Konstrukce rozhledny bude kovová, obložená dřevem, vysoká 23 metrů. V obci už nyní přemýšlejí, jaké akce se okolo rozhledny budou dít. Členové TJ Sokol třeba vymýšlejí závod, něco jako Běh na rozhlednu.

Samotná stavba znamenala i vybudování provizorních cest. Jedna vede k budoucí rozhledně strmě po naskládaných panelech, druhá přes louku. „Tou první vozíme nahoru díly rozhledny a menší techniku. Tou druhou se sem musí dostat ten velký jeřáb,“ doplnil Jarolím. Možná, že by nová rozhledna zůstala jen na papíře, kdyby obec neuspěla s žádostí o dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu, kterou financuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Obec za stavbu zaplatí ze svého rozpočtu 10 milionů korun, 7 milionů korun je poskytnuto z dotace MMR.

„Když je nápad, peníze se sehnat musí".

Zdroj: Obec Koberovy

Charakteristika konstrukce



Vetknutá kruhová vyhlídková věž se schodištěm ve tvaru šroubovice, vykonzolovaným z ocelového dříku a třemi obvodovými obloukovými nosníky (ramenáty) z lepeného lamelového dřeva, základy železobetonové patky kotvené do horninového masívu přes zemní tyčové kotvy.



Materiálově je navržena jako ocelo-dřevěná, s výškou cca 25 m. Výška vyhlídky je cca 22 m, rozhledna má kruhovou dispozici o průměru 3,2 m, ze které vystupují tři obloukové dřevěné nohy pod úhlem 120 °. Rozkročení věže v patě je cca 12m (vnější líc dřevěných ramenátů). Ramenáty se zužují do místa dolní plošiny (mezipodesty) až k vnějšímu líci opláštění schodišťového prostoru a pak se směrem k vrcholu oddalují. Vyhlídka je oproti schodišťovému prostoru o cca 0.8 m rozšířena a opatřena plasticky tvarovaným zábradlím. Vyhlídka je přístupná pomocí točitého vřetenového schodiště. Schodišťový prostor je opláštěn svislým dřevěným laťováním.



Ocelové konstrukce jsou tvořeny svařovanými dílci plošin s montážními šroubovými přípoji k ramenátům pomocí předem osazených skrytých ocelových botek. Povrchová ochrana ocelových částí je řešena žárovým zinkováním. Povrchová ochrana dřevěných částí je řešena impregnací proti dřevokazným škůdcům a dvojitou lakovou lazurou.



Celková výška konstrukce 597,50 m.n.m. (=+25,0 m)

Pata konstrukce 572,50 m.n.m. (=1 ± 0,00 m)

Podlaha vyhlídky 594,50 m.n.m. (+22,0 m)

Vnější průměr vyhlídky 4,8 m

Vnější průměr pláště schodiště 3,2 m

Počet / výška schodů 121 / 181,8 m

Projekt:

Rozhledna nad obcí Koberovy

byl spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2022 podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu



Investor: Obec Koberovy



Projektant: PROFES PROJEKT s.r.o.

KONSEO s.r.o.



Zhotovitel: Suntel Czech s.r.o.



Termín realizace: květen - říjen 2023