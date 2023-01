Na Valdeku v Hořovicích, mezi autobusovými zastávkami a vlakovým nádražím, má sklady a prodejnu skutečný ráj kancelářských a školních potřeb. Prodejna má 1000 m2 a v nabídce přes 14 tisíc položek zboží.

Na velké parkoviště u prodejny pohodlně zajedete z ulice Pod Nádražím, která navazuje na Tyršovu ulici. Pěšky se do prodejny dostanete z Fügnerovy ulice za prodejnou Lidl. | Foto: Archiv

Tak velkou prodejnu s obdobnou nabídkou, vč. různého speciálního zboží, najdeme snad jenom v těch největších městech. Pro Hořovice a široký region jde o naprosto unikátní prodejnu, skutečné království kancelářských a školních potřeb.

Na jednom místě je již 25 let, přesto jsou lidé, kteří o její existenci nevědí, a když se v ní ocitnou, nevěří svým očím, co se v ní všechno dá zakoupit… Otevřeno mají od pondělí do pátku od 7 do 16 hodin. Já jsem například potřebovala černý kartón velikosti B1, který jsem nikde neobjevila, zašla jsem do prodejny Kodex Hořovice, kde se mne ochotně ujali. Ve skladu měli i kartóny dalších barev.

V Hořovicích se lidé potýkají s naprostým nedostatkem parkovacích míst. U prodejny firmy Kodex je velké parkoviště a zboží si pohodlně dovezete po rampě až k autu.

V prodejně na 1000 m2 si můžete vybrat z více než 14 tisíců položek.Zdroj: Archiv

Avšak, co vás čeká v prodejně na rozdíl od jiných obchodů?

Je to specializovaný obchod na veškeré papírenské zboží, kancelářské a školní potřeby i drogerii - přes 14 tisíc položek! Zboží je v regálech na obrovské ploše, výběr je přímo neskutečný. Abyste se neztratili a nemuseli požadované zboží hledat, hned u vstupu se vás ujme proškolený a ochotný personál, který nejenom že zákazníkovi ukáže požadované zboží, ale také umí poradit s výběrem.

Pan ředitel Viktor Balej nám přiblížil, jak zákazníci často tápou a tedy potřebují poradit: „Někdy zákazníci sami nevědí, co vlastně mají koupit. Dříve chodili na nákup z různých firem a institucí nákupčí, kteří se v kancelářském a papírenském zboží vyznali, sledovali trendy. Dnes přijde nakupovat např. asistentka, sekretářka, hospodářka apod., která často neví, co to má vlastně koupit. Např. chce desky. Jaké desky? Nakonec se ukáže, že jde vlastně o pořadače. Ale to slečna pochopí, až když ty pořadače uvidí. A to je jenom jeden z mnoha příkladů.“

A to je právě ten velký rozdíl mezi nákupem v Kodexu Hořovice a na e-shopu. V prodejně zboží uvidíte, můžete si ho doslova osahat, vybrat to nejvhodnější. koupíte zboží, které určitě nenajdete v supermarketech mezi potravinami či oblečením, kde mají papírenské zboží ve velmi omezeném sortimentu. Navíc nakupování v Kodexu je kontaktní s lidským přístupem.

Pokud tedy potřebujete vybavit kancelář, doplnit kancelářské či školní potřeby, či sháníte cokoliv z papírenského zboží, vypravte se do prodejny Kodex Hořovice.

Marta Šestáková Vaculíková