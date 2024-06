Na akci Sportovně kulturní dny zvou fotbalové fanoušky ze širokého okolí.

V sobotu 8. června předával zástupce KFS Mgr. Petr Blažej spolu se starostou Městyse Komárov a prezidentem FK Komárov Jaroslavem Kleknerem pohár a medaile za vítězství v 1. A třídě skupiny U15 domácímu týmu starších žáků. | Foto: Archiv FK Komárov

První zmínky o kopané v Komárově pocházejí z roku 1917, kdy několik nadšenců založilo “SK UNION“. Tento klub neměl dlouhého trvání. Oficiální vznik organizované kopané se datuje k 1. květnu 1924, kdy se po oslavě 1. máje sešli v hostinci Na Kladně (dnes obytný dům č.p. 27) zakládající členové J. Fišer, O. Lisý, J. Kellner a V. Vocásek.

Založili fotbalový klub DSK Komárov (Dělnický sportovní klub). Jeho prvním předsedou se stal Josef Fišer. Po dohodě mezi DSK Komárov a FDJT Komárov bylo první hřiště vybudováno ve čtvrti Hory.

V roce 1927 si DSK Komárov pronajal od Komárovských železáren pozemek dnešního Drátovského rybníka. Vzniklo historicky druhé fotbalové hřiště. V roce 1930 vznikl v Komárově další fotbalový klub AFK Komárov (Akciový fotbalový klub), který založili zaměstnanci (převážně úředníci) místních železáren. V témže roce z rozhodnutí Podbrdské fotbalové župy došlo ke sloučení AFK Komárov a DSK Komárov a vznikl nový fotbalový klub s oficiálním názvem SK Komárov. Nový klub si pronajal od železáren pozemek (pod oboru) na stavbu nového hřiště, které bylo v roce 1931 slavnostně otevřeno utkáním se Spartakem Plzeň. V roce 1930 se SK Komárov stal mistrem dorostenecké fotbalové župy a tento úspěch zopakoval i v roce 1933.

Nevyhnutelným odrazem změn ve společnosti, nastolených únorem 1948, je v životě našeho klubu rok 1949. SK Komárov se dle rozhodnutí vyšších orgánů sloučil s TJ Sokol Komárov a DTJ Komárov. Nový název fotbalového klubu byl TJ Spartak Komárov a výbor oddílu kopané se stal podřízeným výboru tělovýchovné jednoty

V roce 1969 byl TJ Spartak přejmenován na TJ Buzuluk Komárov.

V roce 2002, po 43 letech, došlo k zatím poslední změně názvu fotbalového oddílu na FK KOMÁROV. Důvodem bylo 5. června 2002 osamostatnění fotbalového oddílu od tehdejšího Sokola Komárov.

V roce 2015 konečně začalo mužstvo postupovat do vyšších soutěží, když se umístilo na 1. místě okresního přeboru. V letech 2015 až 2017 hrálo mužstvo krajskou 1. B třídu, dále 2017 až 2019 krajskou 1. A třídu a v letech 2019 až 2022 krajský přebor. V roce 2022 postoupilo do již celostátní soutěže – do divize, druhé nejvyšší amatérské soutěže v České republice. V této soutěži mužstvo setrvává do současné doby.

Všechny podrobnosti kolem trvání fotbalového klubu v Komárově, včetně všech osobností, fotografií i tabulek všech mužstev od mládežnických až po dospělé, si budete moci přečíst v knize, vydané u příležitosti 100. výročí založení fotbalu v Komárově, která vyjde na podzim tohoto roku.

Pozvánka na Sportovně kulturní dny k výročí 100 let od vzniku Fotbalového klubu FK Komárov

Sportovní areál FK Komárov

● Pátek 28. června

15.00 Fotbalové utkání mladších žáků (kategorie 12 – 13 let): FK Komárov – 1. FK Příbram

17.00 Fotbalové utkání dorostu (kategorie 15 – 19 let): FK Komárov – Povltavská FA

19.00 Vystoupení hudební country skupiny

● Sobota 29. června

10.00 Fotbalové utkání starších žáků (kategorie 14 – 15 let): FK Komárov – Povltavská FA

13.00 Vystoupení taneční skupiny Sokola Komárov

14.00 Fotbalové utkání staré gardy: FK Komárov – SK Hořovice

15.00 Hromadný seskok parašutistů

17.00 Fotbalové utkání A mužstva: FK Komárov – FK Pardubice (účastník FORTUNA LIGY), o přestávce utkání minipřípravky FK Komárov

19.00 Kulturní program: vystoupení skupiny The Beatles revival a jejich host Karel Kahovec (19.30 – 21.30), po skončení diskotéka

● Neděle 30. června

10.00 Fotbalový turnaj mladších přípravek

12.00 Fotbalový turnaj starších přípravek

Po celé dny bude k dispozici skákací nafukovací hrad a budou probíhat různé soutěže pro děti.

Zdroj: Komárovák červen-červenec.