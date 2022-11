Téma účelného nakládání s odpady má řadu rozměrů. Věděli jste například, že v Ústí nad Labem je vedle stovek kontejnerů také přibližně 1000 košů, do nichž obyvatelé každý měsíc vyhodí až 21 tun odpadu? Aby bylo ve městě čisto, velká část z nich se vysypává každý den.

K vysypávání košů se v Ústí nad Labem používají malé svozové automobily, které se snadno dostanou na chodníky a náměstí | Foto: Archiv

Otázka nakládání s odpady je stále aktuálnější, a to jak kvůli ekologické zátěži, tak z důvodu rostoucích nákladů na jejich zpracování. S touto problematikou se potýkají menší obce i velká města, ovšem zvláště ve velkých aglomeracích se ukazuje, jak významnou zátěž odpady představují. Konkrétně v Ústí nad Labem je důležitou součástí péče o čistotu města také pravidelné vysypávání košů, protože i když odpad z nich může být ve srovnání se zbytky z domácností či firem považován za drobný, nádoby zvláště v centru nejvíce odrážejí, do jaké míry je v ulicích pořádek. A jak ukazují statistiky, i v tomto případě je úklid poměrně náročný.

Ústí nad Labem má celkem přibližně 1000 košů, o jejichž pravidelné vysypávání se starají dvě dvoučlenné posádky malých popelářských vozů. Co znamená vysypat tisícovku košů, ukazuje pár čísel. Letos v srpnu bylo po celém Ústí nad Labem provedeno více než 14 000 výsypů a vývozů košů. Zatímco v zimě, kdy se v ulicích pohybuje méně lidí, činí celková hmotnost odpadu z košů měsíčně kolem 15 tun, v letních měsících občané do nádob odhodí až 21 tun nepořádku. To klade velké nároky na kvalitu a profesionalitu této služby.

Město si službu objednává u české společnosti AVE, která patří mezi přední specialisty v tomto oboru. „Město je rozdělené na tři oblasti a podle jejich zatížení se vysypávání provádí jednou či dvakrát týdně, v centru pak každý den s výjimkou neděle,“ vysvětluje specialista na odpady a jednatel ústecké pobočky Petr Hrdlička.

Vysypávání košů probíhá zvláště v centru každý den s výjimkou neděleZdroj: Archiv

Koše jsou z kvalitního materiálu a jejich designové ztvárnění přispívá ke zkrášlení města, bohužel se často stávají terčem vandalů, kteří ničí koš nebo vnitřní nádobu pro vysypávání. „Pak musíme kovovou výplň nahradit igelitovým pytlem, abychom mohli zajistit rychlé a hygienické vysypání obsahu,“ přibližuje Petr Hrdlička. Problémem jsou také víkendové večery, po nichž bývá v ulicích více odpadků a některé koše poškozené nebo odpad z nich rozházený, což úklidovému personálu výrazně komplikuje svoz a úklid.

„Jsme rádi, že město dává občanům k dispozici dostatek nádob na odpad, i když se někteří lidé ke košům nechovají zrovna správně,“ říká Petr Hrdlička. „Ovšem i v případě drobných odpadků, které končí v koších, platí, že by se lidé měli zamyslet nad možností třídění. Často zde nacházíme hliníkové plechovky, skleněné lahve nebo plastové ,petky‘, což jsou odpady, které lze snadno recyklovat a materiál znovu využít. Stačilo by ujít pár kroků a lahev hodit do nádoby na tříděný odpad – barevné kontejnery jsou všude po městě,“ připomíná specialista na odpady. Ušetří se tak příroda i náklady.

„I u malých košů platí, že by v nich neměly končit plastové lahve či plechovky, to vše lze odložit do barevných popelnic na tříděný odpad,“ připomíná specialista na odpady Petr Hrdlička.

Oranžové vozy společnosti AVE vyjíždějí do ulic Ústí nad Labem podle předem stanoveného harmonogramu, k němuž se objednávají i mimořádné služby, například v době konání slavností nebo zvláštních událostí. Posádky starající se o vysypávání košů vyrážejí také o státních svátcích. Tak jako každý rok personál nejvíce prověří nadcházející Vánoce a oslavy příchodu nového roku.