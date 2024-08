V Chuchelné v příhraničí s Polskem vznikne nová zubní ambulance. Moravskoslezský kraj na ni přispěl 3,5 milionu korun. Další 2,2 milionu korun pak poskytl na modernizaci stávajících zubních ambulancí ve Frýdku-Místku.

Hejtman kraje Josef Bělica se zdravotními sestřičkami | Foto: Moravskoslezský kraj

Finance na obě ordinace schválili krajští radní v rámci programu cíleného na další podporu stomatologie. Letos tak kraj přispěl na nové zubní ambulance celkem přes 14 milionů korun. „Každá nová zubní ordinace je pro stovky lidí z našeho kraje obrovskou pomocí. Nedostatek zubařů trápí dlouhodobě náš region i celou republiku, a tak jsem rád, že se nám daří pomáhat tento problém postupně řešit. Na Opavsku v obci Chuchelná, která leží hned u polských hranic, zřídí díky krajskému příspěvku naše krnovská nemocnice novou ambulanci. Za krajské peníze pořídí dvě zubní soupravy, tedy zubařská křesla s příslušenstvím včetně potřebného nábytku. Ordinovat zde budou stomatologové právě z naší nemocnice v Krnově,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica s tím, že kraj přispěl i na rozvoj stomatologické péče na Frýdecko-Místecku. Poskytl 2,2 milionu korun na modernizaci zubních ordinací v Nemocnici ve Frýdku-Místku.

Nová zubní ordinace začne v Chuchelné fungovat do konce rokuZdroj: Moravskoslezský kraj

Nedostatek zubařů řeší celé Česko dlouhodobě. Moravskoslezský kraj v rámci svých možností přispívá k řešení tohoto problému. Například přispěl 14 milionů korun na vybavení cvičné ordinace pro studenty nového oboru zubní lékařství na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. V minulých dvou letech hejtmanství financovalo rozvoj zubní péče na území regionu více než 50 miliony korun.

„Stomatologie samozřejmě není jediným oborem, který Moravskoslezský kraj intenzivně podporuje. Průběžně přispíváme krajským nemocnicím na obnovu či rozšíření přístrojové techniky napříč obory. Letos půjde do této oblasti z krajského rozpočtu přes 100 milionů korun. Například karvinská nemocnice teď získala 1,5 milionu korun na vybavení jednodenní gynekologie v Orlové. Jednou z našich priorit je totiž v různých oborech posílit výkony v šetrnějším jednodenním režimu tak, aby mohli pacienti do 24 hodin na rekonvalescenci do domácího prostředí,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví Martin Gebauer.