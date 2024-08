Zlepšit pracovní a životní podmínky lidí v Moravskoslezském kraji. To je zásadní bod programu Pirátů do zářijových krajských voleb.

Zuzana Klusová natáčí video před Liberty Ostrava, aby hájila zájmy jejich zaměstnanců | Foto: Petr Býma

„Chceme rozpumpovat lokální ekonomiku, podpořit aktivitu místních lidí, investovat do vzdělání a infrastruktury,” uvedla při představení kandidátky Pirátů jejich lídryně a kandidátka na hejtmanku Zuzana Klusová. „Soustřeďme se na reálné věci a konkrétní projekty. Zároveň vytvořme z regionu inspirativní místo pro vznik inovací, aktivitu občanů a firem i malou a efektivní veřejnou správu, která bude lidem sloužit, nikoli se jim plést do života,” doplnila dlouholetá bojovnice za lepší život lidí v kraji a rodačka z Karviné.

POSÍLENÍ EKONOMIKY I LEPŠÍ PROSTŘEDÍ

Piráti plánují mnohem adresnější a transparentnější investice do projektů v kraji, zejména z miliard, na které má kraj zasažený těžebním a těžkým průmyslem nárok v rámci evropského programu Spravedlivé transformace. „Přišli jsme o miliardy z těchto peněz, které měli jít lidem, kvůli špatně připraveným projektům v kraji. Například nesmyslnými megalomanskými projekty Eden či Podolupark v Karviné. To už se nesmí opakovat,” potvrdila Zuzana Klusová, která od vzniku těchto projektů na jejich problematičnost opakovaně upozorňovala.

Práci Zuzany Klusové pro lidi Moravskoslezského regionu nedávno ocenil i prezident Petr PavelZdroj: moravskoslezsky.pirati.cz

Vedle posílení lokální ekonomiky a zlepšení životního prostředí je pro Piráty klíčové i vybudování rychlejší a plynulejší infrastruktury či bezbariérové dopravy. Rozhodně podporují například výstavbu vysokorychlostní tratě do Ostravy, která nás propojí s Evropou a zkrátí cestu do Brna na hodinu, do Prahy pak na dvě. Cílem je také posílení prevence a sociálních služeb nebo plynulý přechod zaměstnanců zkrachovalé Liberty Ostrava do nových podniků a zaměstnání.

VALCÍŘ Z LIBERTY I MÍSTOSTAROSTKA

Mezi předními kandidáty Pirátů do voleb figurují například ředitel školy, valcíř z Liberty, místostarosta města nebo sociální pracovnice. Lidé, kteří se osvědčili ve svých profesích, prací v zastupitelstvech či ve městech a obcích kraje. Na druhém místě kandidátky je Pavel Kořízek z Opavy. Zkušený IT expert je rovněž krajským zastupitelem. „Ekonomický rozvoj kraje a lepší životní úroveň lidí je naší jasnou prioritou, ztratili jsme v kraji roky. Je čas na změnu vedení kraje a rázný posun dopředu,” potvrdil Pavel Kořízek. Ze třetího místa jde do voleb Ondřej Ručka, respektovaný advokát a krajský zastupitel. Na čtvrtém pak Martina Dušková, sociální pracovnice, místostarostka Poruby a rovněž krajská zastupitelka. Pátou pozici má Jakub Dedek z Ostravy, analytik a člen krajského zastupitelstva.

Moravskoslezští Piráti posílají do krajských voleb 2024 mimořádně silnou kandidátku. Je na ni například místostarosta Nového Jičína, valcíř z Liberty či ředitel školy.Zdroj: moravskoslezsky.pirati.cz

Do letošních krajských voleb jdou Piráti s podporou Zelených. Na šestém místě kandidátky je oblíbený místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka. „Jednou z našich hlavních priorit je další rozvoj veřejné dopravy. Nabídneme občanům roční celokrajskou jízdenku za 20 korun na den, která z příměstských vlaků, autobusů a MHD učiní atraktivní alternativu k cestování osobním autem,” uvedl Ondřej Syrovátka.

Na sedmé pozici kandidátky je ředitel školy Arnošt Žídek. První osmičku kandidátů pak uzavírá Michal Šoltys. Valcíř z Liberty je velkým zastáncem zaměstnanců zkrachovalé firmy, v podniku pracuje více než 20 let. „Lidé jsou to nejcennější, co kraj má. Investujme do nich, zvyšme tím jejich hodnotu na trhu práce, třeba právě pomocnými rekvalifikačními kurzy pro zaměstnance Liberty, ti se práce nebojí,” uvedl Michal Šoltys.

Do krajské volební kampaně jde Zuzana Klusová na čele pirátské kandidátky, mimo jiné i s tímto heslemZdroj: moravskoslezsky.pirati.cz