V centru Kutné Hory můžete nově navštívit prodejnu numismatiky, tedy místo, kde objevíte krásu nejen historických mincí, ale i bankovek, řádů, medailí a vyznamenání.

Foto: Kuttna Numismatika s.r.o.

„Kutná Hora si takovou prodejnu vzhledem k historii města zcela jednoznačně zaslouží. Máme zde Muzeum stříbra na Hrádku, bývalou mincovnu ve Vlašském dvoře a myslím, že pomyslný kruh uzavře už jen prodejna, kde si můžete historické mince zakoupit.“ říká Andrej Tesarčík, majitel Kuttna Numismatika.

Zdroj: Kuttna Numismatika s.r.o.

Ve Vocelově ulici, která se nachází jen 5 minut chůze od náměstí, najdeme k prodeji širokou nabídku mincí a to především Pražských grošů, mincí z období Československa nebo velký výběr medailí s motivy TGM.

„Zakládat si budeme především na velkém výběru pražských grošů, které se zde v minulosti razily, doslova pár set metrů od této prodejny a to ve Vlašském dvoře. Chtěli bychom přesvědčit především mladé lidi, že investici dnes nemusí řešit pouze přes akcie internetových gigantů nebo nákupem kryptoměn, ale také to může být nákup historického stříbrného groše s numismatickou hodnotou. Aukční výsledky nelžou a dlouhodobý růst můžeme vidět nejen u ražeb vzácnějších nebo v perfektně zachovalých ražbách, ale také u sběratelsky oblíbených položek jako jsou například tolary a to konkrétně ražby českých mincoven a panovníků.“ uvedl dále Tesarčík.

Pozn: Pražské groše se v Kutné Hoře začaly razit roku 1300 za vlády Václava II. Díky nálezu velkých zásob stříbra tak zde započal velký boom a proto se téměř na 250 let České země dostaly do předního ekonomického, tak i politického zájmu v tehdejší Evropě.

Zdroj: Kuttna Numismatika s.r.o.

„Naším klientům nabízíme poradenství a ocenění sbírek a to zcela zdarma. Stačí se pouze zastavit osobně na prodejně. Sbírky také vykupujeme a to vždy za nejvyšší možné ceny. Naším klientům nabízíme zastupování na sálových aukcích po celé střední Evropě a správu numismatického portfolia. S radostí chystáme i doplňkový prodej takzvaného „merche“, který bude odkazovat na tuto prodejnu a na historii Kutné Hory a české numismatiky. V nabídce máme dárkové poukazy, které jako dárek potěší každého sběratele tím, že si za něj pak může z naší nabídky vybrat to, na co se zaměřuje.“ dodal Tesarčík.

Zdroj: Kuttna Numismatika s.r.o.