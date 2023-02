Běžnou a rodiči stále více využívanou formou vzdělávání, kterou umožňuje náš vzdělávací systém, je individuální vzdělávání. Individuální vzdělávání, často označováno jako domácí vzdělávání, může probíhat různými způsoby.

Rodiče mohou volit mezi čistě domácím vzděláváním, vzděláváním v komunitní skupině, kombinací těchto dvou způsobů, kombinovanou formou s občasnou docházkou do kmenové školy a dalšími variantami, na kterých se s vedením kmenové školy dohodnou.

Všechny tyto formy vzdělávání mají dvě věci společné: dítě je zapsáno v tzv. kmenové škole a dvakrát ročně v ní absolvuje přezkoušení.

Systém individuálního vzdělávání tedy neznamená, že se dítě nevzdělává, ale znamená, že se nevzdělává v běžné škole.

Důvody, proč rodiče pro své děti volí jiné způsoby vzdělávání, než je běžné, mohou být různé. Stává se například, že rodina často cestuje a několik měsíců v roce tráví v zahraničí. Jindy rodičům nevyhovují běžná školní pravidla, někdy mohou mít negativní zkušenost s pedagogy, nebo mají prostě o vstřícném jednání a vzdělávání jinou představu, než jakou mají jejich okolní školy.

Většinu těchto rodičů spojuje slovo svoboda. Přejí si pro své děti svobodnější vzdělávání, vstřícné prostředí, malý kolektiv dětí, častější venkovní aktivity, častější exkurze a praktické ukázky z běžného života.

Vždyť jak jinak se dítě dozví, co je to obor automechanik, než že se půjde podívat, co takový automechanik dělá? Jak si dítě udělá představu o tom, jak se vyrábí klíče, než tak, že se na výrobu půjde podívat? Jak dítě zjistí, co je to městský úřad, než tím, že si ho projde a popovídá si třeba s panem místostarostou o tom, co se tam všechno dělá?

A takto probíhá vzdělávání v soukromé skupině DIPOT Academy Kyjov, kterou založila a od září vede bývalá ředitelka základní a mateřské školy, speciální pedagožka Mgr. Andrea Chludilová se svým malým týmem pedagogů.

Myšlenka na vlastní školu uzrávala dlouho. Velkou měrou k ní přispěl vzdělávací systém jako takový. Nejedná se o školu v pravém slova smyslu, zapsanou v Rejstříku škol a školských zařízení, ale spíše o soukromou výuku dětí v individuálním vzdělávání.

Máme za sebou první pololetní přezkoušení, které jsme náležitě oslavili. A jedeme dál, do druhého pololetí.

Pro příští školní rok máme zatím volnou kapacitu pro několik dalších dětí. S přestupem či dalšími formalitami, které nejsou vůbec složité, dokážeme rodičům poradit. Je ale nutné upozornit, že v případě zájmu o vzdělávání u nás je třeba své dítě zapsat včas, nejlépe ihned. Pokud bychom se více rozrostli, bylo by nutné stěhování do větších prostor, což nechceme a nebudeme dělat během školního roku.

Aktuálně máme ve skupince několik druháčků a páťáků. Pro příští školní rok se nebráníme ani druhému stupni. Na první stupeň budeme přijímat děti všech ročníků.

Naším cílem je vzdělávat děti svobodněji, volněji, praktičtěji, v příjemné a uvolněné atmosféře. Respektujeme individualitu každého z nich, jeho zvyky a postoje. Samozřejmě máme dána pravidla, která dodržujeme.

Velmi rádi vás u nás také uvítáme. Nový školní rok se brzy začne blížit a my už plánujeme, jaký si ho uděláme. Těšíme se na nové kamarády!

