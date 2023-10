Víte, že v Kladně máme největší pekárnu v České republice, kde se ročně vyrobí kolem jedné miliardy kusů pečiva? Že ne? Nevadí. Seznamte se. My jsme La Lorraine.

Foto: La Lorraine

Psal se rok 2002, když se v belgické firmě La Lorraine působící na trhu dnes již 80 let, rozhodli pro koupi podílu v pekárně Delta Frozen vybudované v původních prostorech mrazíren a masokombinátu v Kladně. Postupem času Belgičané dokoupili podíl v pekárně celý a za jedenadvacet let se kladenský závod rozrostl tak, že je dnes největším výrobcem a distributorem zamraženého pečiva v České republice a na Slovensku. Do prodejní sítě dodáváme pečivo určené k dopékání nebo jen k rozmrazení a přímé konzumaci. Setkáte se s námi v mnoha potravinových prodejních řetězcích, rychlých občerstveních, hotelů, restaurací i u menších prodejců. Téměř 1 000 zaměstnanců zde od rána do noci peče kaiserky, bagety, listové pečivo, donuty nebo třeba vyhlášené minikoblížky. A to vše v prvotřídní kvalitě. Naše výrobky jíme a máme rádi prostě všichni.

Zdroj: La Lorraine

Dbáme nejen na kvalitu a čerstvost, ale také na dobré sousedské vztahy. Podporujeme řadu místních organizací: od kladenské nemocnice, domova seniorů, dobrovolnického centra po záchrannou stanici Aves. Kromě donutů a minikoblížků, kterými děláme radost dětem i dospělým, se nebojíme přiložit ruku k dílu a pomoci, kde je třeba, i fyzickou prací. Naše zaměstnance můžete potkat při údržbě nemocničního areálu nebo zahrady dětského centra. A to není zdaleka vše. Myslíme i na naši planetu, proto je udržitelnost součástí naší strategie. K našim zdrojům přistupujeme zodpovědně, používáme méně hnojiv a staráme se o půdu. Postupně přecházíme na alternativní zdroje energie a snižujeme jejich spotřebu. Do roku 2034 chceme mít nulovou uhlíkovou stopu a pracujeme i na snížení množství odpadu a obalů, které recyklujeme.

Tohle vše bychom ale nemohli dělat bez našich zaměstnanců, proto si jich vážíme a péče o ně je pro nás každodenní samozřejmostí. Máme širokou nabídku benefitů, pečivo volně k dispozici a nabízíme práci u stabilní a silné mezinárodní firmy, která se stále rozrůstá. I když je nás hodně, jsme firma s rodinnou atmosférou a možná teď hledáme právě vás!

Aktuálně máme volné tyto pozice:

Skladník: náborový příspěvek 10 000 Kč

Výrobní dělnice/dělník: práce u linky na výrobu pečiva

Technik skladu: (elektrikář, mechanik) náborový příspěvek 50 000 Kč

Administrátor skladu

Více informací najdete na www.jobs.llbg.com nebo volejte bezplatnou linku 800 180 002.

Každý den vstáváme, abychom upekli lepší svět. Pojďte ho péct s námi!

Zdroj: La Lorraine