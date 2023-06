Když po dálnici z Prahy přijíždíte do Kladna, po pravé straně můžete zahlédnout rozlehlou budovu pekárny, kde se ročně vyrobí kolem jedné miliardy kusů pečiva.

Psal se rok 1999, když se v belgické firmě La Lorraine působící na trhu dnes již 80. let, rozhodli pro vybudování pekárny v původních prostorech mrazíren a masokombinátu v Kladně. Za čtrnáct let se kladenský závod rozrostl tak, že je dnes největším výrobcem a distributorem zmraženého pečiva v České republice a na Slovensku. Do prodejní sítě dodáváme především nebalené pečivo určené k dopékání nebo jen k rozmrazení a přímé konzumaci. Setkáte se s námi v mnoha potravinových prodejních řetězcích, rychlých občerstveních i u menších prodejců. Téměř 900 zaměstnanců zde od rána do noci peče kaiserky, bagety, listové pečivo, donuty nebo vyhlášené minikoblížky. Naše výrobky jíme prostě všichni.

A co děláme, když zrovna nepečeme? Pomáháme. Dlouhodobě podporujeme kladenskou komunitu, ať už našimi výrobky nebo například tím, že v nemocnici posekáme zahradu nebo vymalujeme prostory ve spolku pomáhajícím sociálně znevýhodněným dětem. Naposledy jsme se na konci května ve skupinách rozjeli do Kladna a okolí, naštípali dříví a natírali prkna na nové příbytky pro zvířata v záchranné stanici Áves, vypleli zahrádky u domů a uklidili ulice v Podprůhonu před Kladenskými dvorky nebo v Domově důchodců povídali seniorům o výrobě pečiva, samozřejmě i s ochutnávkou. Jsme jeden tým a společná práce nás baví v pekárně i mimo ni.

Víme, že bez našich zaměstnanců bychom nikdy nemohli být úspěšní. Proto si jich vážíme a péče o ně je pro nás každodenní samozřejmostí. Máme velmi širokou nabídku benefitů a nabízíme práci u stabilní a silné firmy. I když je nás hodně, jsme firma s rodinnou atmosférou a možná teď hledáme právě vás.

Aktuálně máme volné tyto pozice:

Skladník – náborový příspěvek 0 0001 Kč

Elektromechanik – náborový příspěvek 30 000 Kč

Technik automatizací – náborový příspěvek 50 000 Kč

Technik skladu – náborový příspěvek 50 000 Kč

Vedoucí směny

Více informací najdete na www.jobs.llbg.com (zde prosím aktivní link) nebo volejte bezplatnou linku 800 180 002.

Každý den vstáváme, abychom upekli lepší svět. Pojďte péct s námi!

