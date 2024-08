V Křenovicích na Písecku to žije!! Už léta se snaží obyvatelé obce bavit a vymýšlet stále něco nového nejen pro sebe, ale také návštěvníky. A tak je tady po májových oslavách, sportovních utkáních i lesní divadlo, které se znovuotevře již 23. srpna.

Lesní divadlo, hra Prácheňské scény "Lucerna aneb Boj o lípu" 2014 | Foto: Archiv Olgy Kolískové a obce Křenovice

Znovuotevření Lesního divadla KřenoviceZdroj: Archiv Olgy Kolískové a obce Křenovice

Stručnou historii divadla nám představí genealožka, zabývající se regionální historií Olga Kolísková.

Jak to všechno začalo?

Lesní divadlo v Křenovicích bylo vybudováno po 1. světové válce a slavnostně otevřeno divadelní hrou Jan Výrava, kterou zahráli křenovičtí ochotníci. V lesním divadle se hrálo až do roku 1954, kdy se divadelní ochotnický spolek rozpadl, a v divadle se hrát přestalo. V letech 2013-2014 došlo k první obnově lesního divadla. Tehdy obec Křenovice v čele s tehdejším starostou Stanislavem Bartošem opravila lesní divadlo a to bylo slavnostně otevřeno v červnu 2014. Prácheňská scéna z Písku zde předvedla svoji hru Lucerna aneb Boj o lípu. Až do roku 2018 zde různé ochotnické soubory sehrály mnoho představení. V roce 2018 ale napadl lesní divadlo kůrovec a všechny smrky musely být poraženy. Vybavení divadla bylo poničeno a celý prostor postupně podlehl devastaci.

Křenovičtí ochotníci v Lesním divadle 'Naši furanti'Zdroj: Archiv Olgy Kolískové a obce Křenovice

Obnova lesního divadla 2023-2024

Na jaře roku 2023 se skupina nadšenců rozhodla, že znovuobnoví lesní divadlo a zastupitelstvo obce v čele se starostou Josefem Hrůzou je podpořilo. Tuto skupinu představovali většinou členové místního sboru dobrovolných hasičů.Skupinu nadšenců jsme vedli spolu s manželem Milanem a starostou obce Josefem Hrůzou.

Prostor Lesního divadla byl zarostlý třímetrovou buší, kterou bylo nutné nejprve vyklučit a vysekat. K této činnosti byla využita veškerá obecní technika. Také prorostlé hromady větví po těžařích se musely odklidit a spálit. Této činnosti byl věnován téměř celý rok 2023. Ve stejném roce obec Křenovice podala žádost Nadaci VIA o dotaci na vybavení Lesního divadla ve výši 100 000 korun. Nadace VIA ve spolupráci s televizí PRIMA tuto dotaci poskytla. Z dotace byly zakoupeny zahradní dubové pražce sloužící k sezení v hledišti a také impregnovaná prkna, ze kterých se postavilo jeviště. Televize PRIMA nabídla obci Křenovice zdarma další benefity: informační panel Lesního divadla Křenovice s pexesem lesní zvěře, dřevěnou lavičku a hmyzí domek. Televize PRIMA se také 23. srpna zúčastní slavnostního otevření a proběhne také autogramiáda kutila a kuchaře Ládi Hrušky z televize PRIMA.

Na jaře letošního roku se pokračovalo v brigádnické činnosti na obnově lesního divadla. Dobrovolníci se o víkendech scházeli v osmi až patnáctičlenných skupinách. Po celkovém vyčištění prostoru se přistoupilo k vybudování přístupové cesty, která se zpevnila štěrkem.

Při vstupu do prostoru divadla bylo vytvořeno ohniště s prostorem pro sezení okolo ohně. Poblíž tohoto ohniště byly umístěny dvě informační tabule vztahující se k lesnímu divadlu. Nalevo od přístupové cesty byl postaven hmyzí domek od Ládi Hrušky z televize PRIMA. Prostor jeviště byl vyhlouben, zasypán štěrkovým základem, na který byla umístěna dřevěná kostra z trámků. Na tyto trámky byla namontována impregnovaná prkna, která vytvořila jeviště. U hlediště byla využita původní svažitost terénu. Byly vykopány jednotlivé stupně zapažené kamennou podstupnicí. Vzniklé schody byly dosypány prosívkou, zhutněny a na tento povrch byly položené zahradní dubové pražce. V hledišti byl také vytvořen prostor pro stojící diváky.

Lesní divadlo, Křenovičtí ochotníci 'Naši furianti' 1951Zdroj: Archiv Olgy Kolískové a obce Křenovice

A kdy to vše začne a uvidíme divadlo v plném lesku?

Slavnostní znovuotevření lesního divadla se uskuteční 23. srpna, Strunkovický ochotnický spolek zde uvede hru Všeci (ne)kradnů.

Děkuji a přeji zdar vaší akci!