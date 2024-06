Ve strategické lokalitě Průmyslové zóny Mikulov dokončuje developer Renfield pro holding Urbanon výstavbu moderní industriální haly SmartZone Mikulov určené pro výrobu, logistiku i administrativu středních a větších průmyslových firem. Díky poloze v těsné blízkosti hranic a skvělé dostupnosti dané polohou na transevropské dopravní síti TEN-T má tento areál ambici stát se „obchodním mostem“ mezi Českou republikou a Rakouskem. Pro místní i rakouské firmy zde vzniká šance pronajmout si moderní, energeticky úsporné a variabilní zázemí pro podnikání i obchod.

Hala bude „zelená“ a v zeleni. | Foto: Urbanon

Složitá situace českého a vlastně i evropského průmyslu, způsobená vysokými cenami energií i rozpadem či aktuální nedostupností některých trhů, bude vyžadovat rozsáhlé inovace i modernizaci dodavatelských řetězců, včetně výrobních a skladovacích kapacit. SmartZone Mikulov právě takové kapacity aktuálně nabízí, a to v A-class hale s celkovou pronajímatelnou plochou 16.000 m2, s možností dalšího rozšíření.

„Rozhodli jsme se vyjít vstříc poptávce trhu po pronájmu výrobě-skladovacích prostor v nejvyšším standardu s výborným dopravním napojením. Využili jsme našich pozemků v průmyslové zóně Mikulov a postavili jsme zde halu osvědčené koncepce, která nabízí modulární systém boxů s variabilní pronajímatelnou plochou v násobcích 1000 m2 z nichž každý je plně vybaven kancelářským i sociálním zázemím,“ vysvětluje Petr Prokš, předseda představenstva holdingu Urbanon.

Výstavba haly jde do finále.Zdroj: Urbanon

SmartZone Mikulov má skutečně vynikající dopravní napojení na hlavní tah z Brna do Vídně a je tak ideálním místem pro přeshraniční obchod. Další výhodou je těsná blízkost mikulovského nádraží, což umožňuje plně využít i všech výhod železniční dopravy. Po dokončení obchvatu Mikulova, ke kterému by mělo dojít do pěti let, bude areál ležet přímo na sjezdu z dálnice D52.

Pro úspěch na náročném realitním trhu výrobních a logistických areálů už dnes ale „pouhá“ výborná dopravní dostupnost nestačí. Proto se projektanti SmartZone Mikulov zaměřili i na energetické úspory, zelené technologie a komfortní prostředí plné zeleně pro zaměstnance firem, které budou v areálu sídlit. Výsledkem jsou prestižní certifikáty Breeam excelent a PEN třídy B, kterými se budova pyšní. A nejde jen o úspory na vytápění, fotovoltaickou elektrárnu či optimální hospodaření se srážkovými vodami. V areálu budou navíc vysazeny vzrostlé stromy a umístěny v dostatečném počtu budky pro hnízdění ptáků a hotely pro hmyz. Část zelených ploch bude ponechána jako květinová louka pro hmyzí opylovače a citlivě navržená retenční nádrž bude sloužit pro život a rozmnožování žab a ostatních obojživelníků.

Osm metrů světlé výšky poskytuje velkorysý prostor.Zdroj: Urbanon

„Jsme si vědomi své odpovědnosti k budoucím generacím, a tak všechny projekty navrhujeme podle nejpřísnějších standardů udržitelného rozvoje tak, aby nejen dobře sloužily nájemcům, ale aby v jejich okolí prosperovaly různé druhy živočichů i rostlin. Příjemné zelené prostředí pak vede i k dobré pohodě a pracovnímu výkonu zaměstnanců,“ dodává Petr Prokš.

SmartZone Mikulov bude k dispozici k pronájmu „ready to play“ od července tohoto roku. 16.000 m2 pronajímatelné plochy se světlou výškou 8 m může být členěno do boxů již od 1000 m2, které umožňují úpravy nájemcům na míru, přičemž na každý box je k dispozici nejméně jeden dock, jeden drive-in a vlastní kancelářské a sociální zázemí. Samozřejmostí je i dostatek parkovacích míst.