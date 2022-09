Žijeme v opravdu těžké době a každý z nás má obavy z budoucnosti. Ať už jde o energetickou krizi, zdražování nebo o naši bezpečnost. To všechno můžeme společně zvládnout a překonat.

6000 Kč na volnočasové aktivity dětí

Město nemá moc možností, jak pomáhat, nemá ani neomezené finanční prostředky. V mimořádné době je ale potřeba sáhnout i k mimořádným řešením. K takovým, která se nám v budoucnu mnohonásobně vrátí. Chceme připravit a prosadit systém mimořádných voucherů v hodnotě 6000 Kč pro každé havířovské dítě ve věku 3 až 18 let pro tento školní rok.

„Chceme ulehčit rodičům v době růstu životních nákladů, aby jejich děti mohly chodit do skautu, ZUŠky nebo třeba na sportovní kroužky. Chceme zabezpečit zdravý životní styl i správné návyky dětí, podpořit rodiče, spolky a kluby. Jsem přesvědčen, že v těžké době musíme investovat do lidí, a to hlavně do dětí. Ne do betonu,“ přiblížil náměstek primátora a lídr koalice SPOLUplus Bohuslav Niemiec.

SPOLU s vámi to dokážeme

Teď už je to ale jen na vás. Vy 23.-24. září v komunálních volbách rozhodnete, kdo další čtyři roky povede Havířov. Zda to budou lidé, kteří nabízejí zázračné, a přitom ekonomicky zcela nesmyslné recepty, nebo dobrý tým koalice SPOLUplus (KDU-ČSL, ODS, TOP 09 a STAN). Chceme posouvat věci dopředu, měnit a rozvíjet naše město tak, aby se v něm nám i našim dětem SPOLU dobře žilo.

Přijďte, prosím, k volbám. My jsme koalice SPOLUplus. Jsme číslo 9.

