V Miroticích se připravují na letní sezonu. Starostka Martina Mikšíčková odhaluje plány na revitalizaci města a představuje nadcházející investiční projekty, které mají zlepšit životní prostředí a infrastrukturu.

Foto: Město Mirotice

Jihočeské Mirotice jsou malebným městem, o němž jsou první zmínky již z roku 1254. Bylo důležitým místem na obchodní Zlaté stezce vedoucí z Pasova do Prahy. Proslavil je zdejší rodák a malíř Mikoláš Aleš, na jehož obrázcích se často objevuje jak mirotický kostel sv. Jiljí, tak kostel sv. Ondřeje v Radobytcích s typickou baňatou věží. Mirotice ale nežijí jen historií, jsou také příjemným místem pro klidný život. V obci působí nespočet spolků – tělovýchovné jednoty, dobrovolní hasiči, myslivci, rybáři, včelaři nebo ochotníci. Už deset let je zde starostkou Martina Mikšíčková, jíž jsme položili několik otázek.

Blíží se období prázdnin a dovolených. Co nabídnete občanům a návštěvníkům, kteří k vám přijedou?

Prázdninové kulturní dění již tradičně zahájí v sobotu šestého července Slavnosti města Mirotic – Alšovy dny. Letos se koná jubilejní 30. ročník. Pro děti, mládež, střední i starší generaci je připraven bohatý program, vyvrcholením bude vystoupení hudební kapely QUEENIE. Koncem června pořádá SDH Mirotice Dětský den, v červenci pořádá SDH Radobytce oblíbené závody kolců, TJ Mirotice zase fotbalový memoriál, v srpnu se můžeme těšit na Setkání loutek a hudby, prázdniny zakončí v neděli 1.září tradiční Mirotická pouť s pouťovou zábavou.

Kam byste doporučila vyrazit těm, co dávají přednost historie a přírody?

Doporučila bych jim návštěvu památek, mezi něž patří kostel svatého Jiljí, židovský hřbitov, kostel svatého Ondřeje v Radobytcích, Strážovický zámeček, sochy svatého Jána, křížky i boží muka v okolí. Mnoho zajímavého také nabízí Památník Mikoláše Alše a Matěje Kopeckého. Pro turisty je zajímavá Alšova stezka, která spojuje Mirotice s Čimelicemi. Obklopuje je nádherná příroda a ta stojí za návštěvu.

Jak pokračujete v dokončení investičních akcích?

V loňském roce jsme se pustili do instalace fotovoltaické elektrárny na střechu čistírny odpadních vod a na střechu budovy základní školy, kdy všechno spěje ke zdárnému konci. Letos nás čeká oprava části komunikace v ulici Školní s výstavbou nového chodníku, realizace projektu Kompostárny a rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Lomnici. Na zajištění financování těchto stavebních akcí uvažuje město využít dotační prostředky.

Jsme v polovině volebního období co dalšího vás čeká?

Před dvěma lety byla v Miroticích dokončena největší investiční akce – výstavba splaškové kanalizace, čistírny odpadních vod a obnova vodovodního řadu. Také kabeláž veřejného osvětlení je již téměř v celých Miroticích podzemní, stejně jako kabely elektro. Je tedy načase začít s opravou chodníků a veřejného prostranství. Na stav chodníků a veřejného prostranství si občané oprávněně stěžují dlouhé roky. V jarních měsících příštího roku tak bude ve spolupráci s Jihočeským krajem rekonstruována ulice Stroupežnického – od křižovatky ulice Cerhonická směrem k náměstí. Jihočeský kraj zajistí opravu komunikace a město zase výstavbu chodníků, parkovacích stání a zeleně. Na akci je vydáno stavební povolení a v podzimu letošního roku bude probíhat soutěž na zhotovitele celé akce.

Zdroj: Město Mirotice

Jaké budou další akce?

Navazovat by měla být revitalizace Náměstí Mikoláše Alše. Tento projekt se připravuje téměř čtyři roky, zahrnuje rekonstrukci komunikace, úpravu veřejných prostranství včetně zatravněných zásakových ploch a s výsadbou téměř sedmdesáti stromů, počítá se zachováním dvou poválečných lip, s rekonstrukcí chodníků, s úpravou parkovacích míst a z toho důvodu i s přemístěním sochy rodáka Mikoláše Alše od Antonína Lhotáka do prostoru před radnici. V současné době je připravována obrazová prezentace dosavadních prací na projektu, která bude k vidění šestého července na slavnostech města a dále po celé prázdniny v předsálí podatelny městského úřadu.

Třetí etapou by měla být výstavba chodníku v ulici Kopeckého, od mostu přes řeku Lomnici podél komunikace ke konci obce. S ohledem na žádost občanů bydlících v této lokalitě na zajištění bezpečnosti chodců, bude se město snažit v této lokalitě zrealizovat výstavbu chodníku co nejdříve. Realizace uvedených akcí je samozřejmě podmíněna získáním dotačních prostředků.

Který další projekt považujete na důležitý?

Jedním takovým je třeba přístavba mateřské školy pro dětskou skupinu. Požadavek vznikl na základě předpokládaného rozvoje města. V současné době je podána žádost o dotaci na zajištění finančních prostředků.

Koncem roku by měla být dokončena výstavba dálnice, Praha tak bude opravdu blízko. Změní to život ve městě?

Termín spuštění dálnice D4 do předčasného užívání byl stanoven na konec letošního roku. Vlastní stavba přinesla občanům spoustu omezení, tím nemyslím pouze objízdné trasy, ale i množství nákladních aut převážejících kámen či zeminu a s tím související nepořádek na silnici i v okolí, hluk a bezohlednost některých řidičů nákladních aut. Po spuštění dálnice do provozu budeme zcela jistě řešit i protihluková opatření. Je však třeba říct, že vedoucí pracovníci v našem úseku dálnice měli vždycky snahu věc řešit a pomoci. Pravdou je, že po dokončení bude cesta do Prahy rychlejší. S tím souvisí i zájem developerů, v Miroticích vznikají čtyři projekty počítající s výstavbou zhruba sto třiceti rodinných domů.