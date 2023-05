Na Špilberku vypukla nabitá sezóna kulturních akcí. Přivítejte léto na hradě.

Špilberk žije! 12 měsíců v roce, ale především v těch letních. S přicházejícími teplými večery se na plno začíná rozjíždět kulturní program v prostorách hradu Špilberku. Nejsou to jen výstavy a prohlídky, co Muzeum města Brna na hradě nabízí, ale také výčet různorodých kulturních akcí.

Sezónu odstartuje unikátní výstava Eliška Rejčka: Dar středověku. Výstava představí soubor zmizelých gotických rukopisů, které nechala na své náklady vyhotovit královna Eliška Rejčka a věnovala je klášteru cisterciaček na Starém Brně, který před 700 lety založila. Návštěvníci hradu Špilberku budou moci od 1. června do 20. srpna 2023 poprvé po více jak 240 letech vidět pohromadě tento ojedinělý soubor rukopisů, který dosud nebyl v České republice k vidění.

HamletZdroj: MMB/archiv

Další zajímavou výstavou bude dvojvýstava Miloš Budík. Jsem fotograf věnovaná nestorovi československé fotografie Miloši Budíkovi, která se od 15. června bude odehrávat na hradě Špilberku i ve vile Tugendhat.

Výstavy na hradě Špilberku doplní i široká nabídka kulturních akcí. 1. – 2. června proběhne poprvé v areálu celého hradu gastro festival Prima FRESH festival. Na velkém nádvoří bude koncertovat Čechomor, Hradišťan a Ulrychovi nebo Vivaldianno. Proběhnou zde již tradiční Večery s Ondrášem a na závěr června se zde odehraje Carmen v podání Národního divadla Brno. Během prázdnin nebudou chybět Letní shakespearovské slavnosti nebo Mezinárodní hudební festival Filharmonie Brno. Západní kurtina hradu bude patřit akcím spojeným s elektronickou hudbou a na letní scéně si budou moci návštěvníci vychutnat hudební a divadelní představení, ale také letní kino s nejkrásnějšími výhledy na Brno.

Muzeum města Brna nezapomíná ani na dětské návštěvníky. O prázdninách využije krásné a netradiční prostory hradu Špilberku pro pořádání příměstských táborů. Děti čeká nabitý program na hradě a jeho okolí plný poznávání, her a kreativních aktivit, ale také výlety na zajímavá místa ve měste Brně. Tábory jsou určené pro děti od sedmi do třinácti let a rodiče mají na výběr od 10. července do 1. září z osmi turnusů a dvou druhů programu, který bude probíhat vždy od 8.00 do 16.00 na hradě Špilberku.

