A to doslova, protože podle některých ukazatelů se jedná o město s nejbohatšími obyvateli v zemi. HDP na obyvatele musí být tak vysoké, že téměř dosahuje úroveň chudších oblastí v sousedním Německu.

Minimální hodinová mzda bude dosahovat naším odhadem tak 10 – 12 EUR/h, což je prostě sen dalších desítek tisíc pracujících v naší krásné zemi. A to se bavíme pouze o nízkopříjmových profesích, co potom profese střední třídy, nebo nedej bože profese manažerské, tam příjmy musí dosahovat cifer na úrovni Evropského parlamentu. Jó, Nymburk je prostě dál.

A jak jsme k tomuto blábolu došli? Jednoduše. Srovnávat cenu Nutelly v Česku a v Německu umí každý. Že je Prazdroj za hranicemi levnější a kvalitnější vědí všichni již ze sociálních sítí. Srovnání nákupních košíků u nás a u sousedů? To je každou chvíli v televizi, i v té internetové. K našemu poznatku jsme došli vytvořením tabulky, do které jsme si pečlivě zapsali ceny pronájmu obřadních síní v padesáti místech naší země. A výsledek vydal tuto ohromující domněnku, že Nymbursko je region s nejvyšší koncentrací nejbohatších rodin Česka.

Budova nymburského krematoria s jeho obřadní smuteční síňí, je provozována pražskou PS Atropos. Nymburští jsou samozřejmě patrioti, takže otázka: „Kde chcete mít obřad, případně kde chcete být zpopelnění “ je naprosto zbytečná. 99 % obyvatel Nymburska zvolí obřadní síň nymburského krematoria. V tom případě je tu otázka druhá: „Proč nájemce smuteční obřadní síně nymburského krematoria - a to se můžeme jen domnívat, pod tichým dohledem radnice, vystavuje nymburské obyvatele předražení?“ Anebo je to ještě horší a společně s radnicí používají nekalé praktiky pro vymýcení konkurence v tomto městě?

Ať tak, nebo tak, obojí je špatně a tato špína vytvořená pod dohledem města dopadá na samotné obyvatele. Nehorázně napálený pronájem totiž znemožňuje ostatním pohřebním službám vytvořit konkurenční prostředí a rozšířit truchlícím rodinám možnosti svobodně si vybrat tu nejlepší pohřební službu, dle vlastního uvážení.

Vše začalo na sklonku loňského roku, kdy vydala tato služba směšné prohlášení ve smyslu, že „pražská pohřební služba Elpis přišla rejžovat do Nymburka…“ Tupost takového prohlášení, které vydá jiná pražská pohřební služba nemá ani smysl komentovat.

Dosah tohoto spolčení šel až tak daleko, že byla znemožněna i inzerce pohřební služby Elpis pro občany v nymburském městském periodiku. Vy, občané Nymburka, kteří jste zároveň voliči, byste se měli na radnici zeptat, jak je toto předražení smuteční obřadní síně možné? Samozřejmě dostanete nějakou mlživou odpověď – to v lepším případě. Radnice má úplně stejně jako tiskoviny obšancované i sociální sítě, aby zamezila šíření jakékoliv poskvrnky.

Jediné, co nemůže pražská PS Atropos spolu s nymburskou radnicí ovlivnit, jsou svobodná média.

Abychom narovinu nastínili o jak velký problém se jedná, přinášíme krátký výsek cen, které jsme shromáždili, aby si každý čtenář mohl na stránkách svobodného média udělat vlastní názor.

Vybrané ceny za pronájem obřadní síně účtované pohřební službě vč. DPH:

Nymburk 16 800.- Kč

Kralupy n/Vltavou 12 084.- Kč

Ml. Boleslav 11 796.- Kč

Lysá n/Labem 8 960.- Kč

Praha Strašnice Velká síň 7 791.- Kč

Praha Motol 6 038.- Kč

Praha Strašnice Malá síň 5 064.- Kč

Praha Olšany Nová obřad. síň 5 064,- Kč

Kutná Hora 3 495.- Kč

Český Brod 2 750.- Kč

Pokud nás paměť neklame, není prostor obřadní síně v Nymburce honosnější než velká obřadní síň ve strašnickém krematoriu. Ani si nepamatujeme, že by zde byly před obřadem rozbaleny červené koberce, pro návštěvníky občerstvení a vyhřívané toalety zdarma, portýři, kteří zaparkují a posléze přistaví vůz, nebo dechberoucí čerstvá květinová výzdoba na každý obřad. Služby jsou pro nás výrazně horší než ve Strašnicích, kde platíme polovic. Zbývá se tedy zamyslet nad důvodem předražení nymburské smuteční obřadní síně pražskou pohřební službou Atropos. Napadá nás jedna možnost, že někdo může například brát kapříky, nebo radní města vůbec netuší co odhlasovali, nebo co se v majetku města odehrává?

Ať je to tak či onak, my zde zůstaneme pro naše zákazníky i nadále. A i nadále budeme poskytovat nejlepší služby v širokém okolí, protože my nejsme zlatokopové. Ostatně – hodnocení našich zákazníků ve Středočeském kraji mluví za nás. Osazení radnice se třeba za dva roky změní, tedy pokud nebudou obyvatelé Nymburka ukolíbáni dalekosáhlým seznamem úspěchů a slibů dnešních mocipánů. A „zdejší“ pražská služba Atropos? Pro ty máme snad jediné – parafrázi rčení z Bible:

„KDO SEJE VÍTR, SKLIDÍ BOUŘI!“

Opatrujte se, Elpis znamená ve starořečtině Naděje!

zadavatel: Elpis s.r.o. Pohřební služba, zpracovatel: VLM a.s.