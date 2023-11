Rozhovor s MUDr. Vítem Martinem Matějkou, onkologem z přeštického Centra klinické onkologie EUC Kliniky Plzeň.

Centrum klinické onkologie Přeštice EUC Klinika Plzeň, MUDr. Vít Martin Matějka, onkolog a Bc. Denisa Cyprisová, všeobecná sestra specialistka | Foto: EUC Klinika

Onkologie… Oblast medicíny, kterou laická veřejnost pořád vnímá s velkými obavami a předsudky. Co Vás, pane doktore, přitáhlo zrovna k tomuto oboru?

Již jako student lékařské fakulty jsem se zhlédl ve vědecké práci, chtěl jsem se jí věnovat i po státnicích, fascinovala mě. Nicméně jsem nechtěl přijít ani o klinickou práci. A možná v mém rozhodování sehrála jistou roli i zmíněná polarita – někdo vnímá onkologii jako konečnou stanici, ale čím dál více lidí v ní spatřuje cestu k zachování plnohodnotného života. Onkologie je obor, který se velmi rychle vyvíjí a tato specializace mi tak umožňuje realizovat se jak v klinické práci, tak ve výzkumu.

Jak v reálu vypadá cesta praxe lékaře onkologa?

Po dokončení studia medicíny jsem nastoupil jako sekundární lékař, na tehdy ještě Radioterapeutické a onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň, kde jsem pokračoval i poté, co se oddělení změnilo na kliniku, v součtu celých deset let. Byla to léta krásné práce, i když nepopírám, ne vždy veselé. Ale to už k medicíně patří a onkologie není výjimkou. Snad více, než jinde ale právě onkologie pracuje s vírou a nadějí. Ostatně, osobní nastavení pacienta při diagnóze a léčbě je mnohdy rozhodujícím prvkem na cestě k jeho uzdravení. V roce 2019 jsem přijal nabídku vést onkologickou ambulanci v Karlových Varech, kde jsem strávil čtyři roky. A dost možná, že bych právě zde provozoval praxi do dnešních dnů, kdyby nepřišla velmi zajímavá nabídka od společnosti EUC. Mám rád výzvy a tato přesně zapadla do mého profesního portfolia.

Ptát se, proč zrovna Přeštice, je tedy asi zbytečné…

V pravý čas – správný impuls. Centrum klinické onkologie má v Přešticích dlouhou a úspěšnou tradici. Těsně před příchodem nového tisíciletí zde začal v soukromé ambulanci působit pan doktor Frank a posunul v rámci regionu onkologii k dostupnější stacionární péči, kterou poskytoval klientům ze spádové oblasti sahající od Sušice přes Klatovy, Domažlice až po Rokycany a Mariánské Lázně. A to byla pro mě obrovská výzva – převzít tuto úspěšnou štafetu, přiblížit onkologickou péči co nejvíce všem potřebným, vytvořit funkční síť spolupráce se zdravotnickými zařízeními v daném regionu a posunout komfort péče ještě o kousek dál. Nápady nám nechybí. Ale jsme si vědomi svých limitů: jako ambulantní pracoviště můžeme poskytnout pouze tu péči, která nevyžaduje hospitalizaci. Také není v našich možnostech provádět ozařování a podávání biologické léčby. Tyto formy léčby poskytuje ORAK FN Plzeň (oOnkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň), se kterou velmi úzce spolupracujeme.

Čtenáře bude určitě zajímat, kdo je Vaším typickým pacientem, co se léčby týká?

Veskrze se jedná o pacienty s prokázaným maligním onemocněním, u nichž provedeme onkologické konsilium s rozhodnutím o dalším postupu. V případě, že je třeba dotyčného pouze sledovat, převezmeme ho k onkologické dispenzarizaci, tj. sledování. Dále poskytujeme systémovou léčbu hormonálními přípravky – cílem hormonální léčby je navození stavu, kdy dochází ke snížení aktivity hormonů, čímž dojde i k útlumu buněk nádoru samotného, případně přidružených metastáz. Jedná se hlavně o pacientky s karcinomem prsu, u kterých je podávána zajišťovací hormonální terapie. Dalším, nejrozšířenějším spektrem pacientů jsou muži s karcinomem prostaty, u kterých je indikována hormonální terapie, podávaná vždy po několika měsících podkožní injekcí.

Onkologie se proměňuje směrem k multioborové péči při chronickém onemocnění. Vnímáte to stejně?

Jednoznačně. Úzká součinnost s dalšími specializacemi je klíčová. V rámci skupiny EUC pracujeme na tom, abychom vytvořili pracoviště, kde budeme spolupracovat například s psychologem, nutričním terapeutem, ale třeba i s duchovním v rovině pastorační služby. Naší snahou je zapojit rehabilitační a pohybový program. Cílem je vytvoření prostředí špičkové léčby doplněné o podpůrné programy.

Velký přínos našeho pracoviště spatřujeme v individuálním přístupu a navození duševní pohody. To nejsou klišé, ale fakta, na kterých stojí naše každodenní práce. Stacionář je situován do příjemného prostředí a už při vstupu působí na pacienty přívětivou atmosférou klidu, kde se klienti cítí dobře, uvolněně, jako doma. To je základ pro to, aby mezi pacientem a lékařem vznikla důvěra. Jen ta, společně s odborností personálu a osobním přístupem zaručuje, že nastavená léčba povede ke kýženému výsledku a ve finále zlepšení kvality života pacienta.

Onkostacionář EUC Kliniky Plzeň

Zdroj: EUC Klinika