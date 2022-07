Jak na to? Pracujete téměř celý život na jednom místě. Výpověď. A co dál? Kde a jak hledat? Kdo pomůže?

„Práci hledám spíše nahodile. Vlastně ani moc nevím, co hledám. Zasílám životopisy na různá místa. Nemám do životopisu co napsat, protože hledám práci v jiném oboru. Jakmile nesplňuji všechny požadavky, které jsou zmíněny v inzerátu, nemá smysl životopis posílat.“ Je vám to povědomé? Posledních 20–30 let jste pracovali v jedné společnosti. Získali jste zkušenosti, víte, jak podnik funguje. Je na vás spolehnutí. A pak přijde to obávané slovo. Reorganizace. A jste na začátku, na startovní čáře. Máte před sebou nový projekt. Váš osobní. Hledání zaměstnání. Jak na to?

Před 30 lety jste nemuseli psát životopis, pracovní portály teprve začínaly a práce se získávala hlavně na doporučení nebo jste našli inzerát v novinách. Děti s vámi nemají trpělivost, z médií na vás křičí, že je nízká nezaměstnanost, nabídka převyšuje poptávku a práci najde každý. To je sice hezké, ale kdo vám poradí, kde začít?

KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ

Na trhu najdete spoustu lidí a firem, kteří nabízí takzvané kariérní poradenství. Jejich služby jsou většinou placené a ceny se pohybují od 500 do 2 500 Kč za hodinu. Dále jsou na trhu organizace a neziskovky, které pomáhají zdarma jako třeba Zlatá práce.

Projekt Zlatá práce je jednou z činností Nadace Krása pomoci. Poskytuje podporu lidem nad 50 let na trhu práce, a to jak formou bezplatného poradenství, tak případným propojením se zaměstnavatelem.

JAK PORADENSTVÍ PROBÍHÁ

Hlavní předností jsou individuální konzultace, a to formou, která je dotyčnému blízká – osobně, po e-mailu, online. „Klientům dáváme rady a tipy, jak správně sepsat životopis a jak sestavit motivační dopis přímo na míru pracovní nabídky, na kterou se hlásí. Mohou si také vyzkoušet pohovor nanečisto,“ upřesňuje Kateřina Musilová, která má projekt na starosti.

Klienti získávají informace, jak probíhá registrace na Úřadu práce, na jaké dávky mají nárok a jaké jsou možnosti rekvalifikací a zapojení se do různých podpůrných programů zajišťovaných Úřadem práce. V případě potřeby jsou jim předány kontakty na další návazné organizace zajišťující např. vzdělávání nebo psychologickou pomoc.

„S klienty často i vysvětlujeme náplň práce jednotlivých pozic, zkratky a slangové výrazy, které firmy v inzerátech používají,“ dodává Kateřina Musilová. V rámci projektu Zlatá práce jsou pro klienty připravovány i semináře a workshopy na různá témata, která pomohou jejich dalšímu rozvoji.

Ztratili jste práci nebo zvažujete změnu? Ozvěte se nám. Nebudete na to sami.

