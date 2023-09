Přijďte ochutnat fantastickou čokoládu a podívat se na velkou balónkovou výstavu!

Po tříleté pauze se čokoládový festival vrací do Pardubic. Od pátku 22. do neděle 24. září 2023 se uskuteční Čokoládový Festival s kulinářskou přehlídkou a prodejními stánky s čokoládovými delikatesami. Akce se bude konat v IDEONU. Letos u příležitosti Festivalu uspořádáme také velkou výstavu balónků! Více než 20 000 balónků bude připraveno k vytvoření úžasného vesmírného světa, to vše pro potěšení dospělých i dětí.

PA 22/09: 14:00 – 18:00 // SO 23/09: 10:00 – 18:00 //NE 24/09: 10:00 – 17:00

Čokoládový Festival 2023 v Pardubice pořádaný agenturou ChrisEvents je jedinečnou událostí pro všechny milovníky čokolády a cukrovinek, kteří mají chuť se pobavit, pochutnat si a případně se i přiučit vaření s čokoládou.

U příležitosti čokoládového festivalu bude letos pro děti, ale i pro dospělé, neuvěřitelnou výstavu balónků. Společnost Balonkar.cz, v jejímž čele stojí úžasný umělec Tomáš Okurek vyrobí sochy z více než 20 000 balónků!! Zvolili jsme téma Vesmír. Po vstupu tunelem jako nebe, samozřejmě vyrobeným z balónků, vstoupí návštěvníci do vesmírného světa a vydají se na procházku mezi létající talíře, mimozemšťany, rakety, astronauty, a mnoho dalšího. Všechny balónky jsou vyrobeny ze 100% rozložitelného latexu.

Tato výstava bude součástí festivalu čokolády v Pardubicích. Dostanou se na něj pouze návštěvníci festivalu: vstupné bude symbolické, 60 Kč.

Návštěvníkům nabídne 4 hlavní sekce:

Kulinářskou přehlídku, na které šéfkuchaři významných restaurací předvedou své nápadité recepty

Prodejní stánky partnerských organizací

Výstava balonky

Dětský koutek

Vstupné činí 90,- Kč (60,- Kč pro seniory/ 60,- Kč pro studenty). Děti do 6 let mají na akci vstup zdarma. Zájemci mohou rovněž soutěžit o volný vstup na Pardubice Čokoládový Festival 2023 na www.cokofest.cz.

Program nabízí mnohem víc. Návštěvníci se mohou těšit na kulinářskou přehlídku od Foodblogerky Květy Vondrákové (Lahodnosti.cz): kreativní a zdravé vařeni s čokoládou. Děti si budou moct připravit sladké dezerty s Václavem (Mr. Vonka). Chybět nebude ani Jana Pavlusková s její famózní Marmeládou.

Letos pořádáme zajímavou soutěž: při příležitosti Čokoládového Festivalu jsme pro návštěvníka připravili hru o poklad! 5 klíčů k pokladu bude uschováno do zlatých čokoládových pohárků, které si budou moci zakoupit u vstupu za 30 Kč. Ale pozor, pouze jeden z těchto klíčů otevře truhlu s dárky od našich sponzorů a odměnou 5.000 Kč!

Návštěvníci budou mít možnost ochutnat a zakoupit různé druhy čokolád u více než 40 stánků: ČokoFontana, Kamelie – víno z Francie, Mr.Vonka, Jablíčko, , Čo-Xo, Čokoládovna Janek, Šmakujto, Koruna pralinky, Chocothopia, Judith sweet art, Kamila Chocolates a mnoho dalších.

Pro děti bude opět připravený stánek s malováním na obličej, nejlepší balonkář v republice Tomáš Okurek a jeho vystoupení, stánek s malováním čokoládou a barevným pískem.

Pokud chcete ochutnat čokoládové pivo, čokoládový kebab, ovoce s čokoládou a mnoho dalšího, co si doma jen tak nepřipravíte, zapište si termín 22.– 24. 09. 2023 do svých kalendářů.

Kontakt: Čokoládový Festival, Agentura ChrisEvents s.r.o., Kovářská 488/16, 190 00 Praha 9-Libeň, www.cokoladovy-festival.cz

